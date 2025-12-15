¡Atención, contribuyente! La temporada de declaraciones de impuestos 2026 trae consigo algunos cambios significativos en el Crédito Tributario por Hijo (también conocido como Child Tax Credit o simplemente CTC), uno de los beneficios fiscales más importantes para familias con menores dependientes en Estados Unidos.

Y es que si bien la legislación—promulgada en julio del 2025 por el presidente Donald Trump—incrementó el monto del crédito... también endureció los requisitos de elegibilidad, dejando fuera a miles de familias.

¿CUÁL ES EL NUEVO MONTO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJO?

El monto máximo del Crédito Tributario por Hijo aumentó en US$200 por cada menor elegible, alcanzando los US$2,200 para este año tributario.

Sin embargo, el acceso a este beneficio ahora depende de criterios más estrictos relacionados con el estatus migratorio de los padres.

EL NUEVO REQUISITO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJO

El cambio más polémico de la reforma fiscal es el endurecimiento del requisito del número de Seguro Social.

Resulta que la nueva ley eliminó este crédito para algunos niños estadounidenses cuyos padres no tienen documentos en el país norteamericano.

Ahora, para reclamar el Crédito Tributario por Hijo, un padre que presenta su declaración de impuestos de forma individual debe contar con un número de Seguro Social válido para empleo.

Por otro lado, si la declaración tributaria se presenta de forma conjunta, al menos uno de los padres que figuran en la planilla debe contar con este identificador.

Esto implica que miles de familias ya no podrán acceder a este beneficio fiscal, incluso si los menores del hogar sí tienen un número de Seguro Social válido.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJO?

Para que un niño sea considerado elegible, también debe cumplir con estos requisitos:

Tener menos de 17 años al final del año fiscal.

Ser hijo del contribuyente, o hijo adoptivo elegible, hermano, hermanastro, medio hermano, o descendiente de uno de ellos (por ejemplo, un nieto o sobrino).

No proporcionar más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal.

Ser declarado como dependiente.

No presentar una declaración conjunta para el año (o haber presentado la declaración conjunta solo para solicitar la devolución de los impuestos retenidos o estimados).

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente en Estados Unidos.

Además, para acceder al reembolso del crédito, es necesario haber generado ingresos por trabajo de un mínimo de US$2,500 durante el año tributario.

Cuando se cumple con este requisito de ingresos, el monto que puedes recuperar en efectivo se calcula como el 15% de tus ingresos totales.

En ese sentido, la cantidad máxima que se puede reembolsar es de US$1,700 por menor elegible.

¿CUÁNTO PUEDES RECIBIR DE CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJO?

El monto que cada familia recibe varía según el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas en inglés).

Por ejemplo, los contribuyentes que presentan su declaración de forma individual reciben el crédito completo si reportan un ingreso MAGI de hasta US$200,000 al año.

Las parejas que declaran sus impuestos de forma conjunta, por su parte, deben tener un ingreso MAGI de hasta US$400,000 al año para recibir el crédito completo.

Cabe resaltar que, para quienes tienen ingresos superiores a estos montos, el beneficio fiscal disminuye de forma progresiva: por cada US$1,000 adicional ganado por encima del límite establecido, el crédito se reduce en US$50.

¿CÓMO RECLAMAR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJO?

Para reclamar este crédito, se debe colocar la cantidad de hijos o dependientes en el formulario 1040 y anexar el formulario 8812, titulado Créditos por Hijos u Otros Dependientes Calificados (Credits for Qualifying Children and Other Dependents, en inglés).​

Al presentar tus impuestos ante el IRS, es fundamental adjuntar ambos formularios para que tu solicitud sea procesada de manera adecuada.

Además, recuerda que los reembolsos correspondientes a este crédito se tramitan a partir de la mitad del mes de febrero del 2026.

El crédito por hijo aumentó US$200 en comparación con años anteriores gracias a la nueva legislación fiscal del 2025 (Foto: Stefani Reynolds / AFP)

