¿Eres padre o madre de familia y tienes a tu cargo hijos menores? Si es así y vives en Texas, hay una buena noticia para ti: puedes reclamar el Crédito Tributario por Hijos, un beneficio vigente desde 1997, cuyo dinero te ayuda a solventar los gastos del hogar, desde alimentos y ropa hasta útiles escolares y algunas cuentas básicas. Este apoyo está pensado especialmente para aliviar la carga económica de quienes crían niños en Estados Unidos y puede representar una diferencia importante en tu presupuesto mensual si cumples con las condiciones establecidas por las autoridades fiscales. ¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir? ¿Qué monto te corresponde recibir por cada menor? ¿Quiénes no califican? Las respuestas a estas interrogantes en los siguientes párrafos.

así funciona el crédito tributario por hijos y cuánto podrías recibir por tu declaración (Foto: Pixabay)

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS EN TEXAS

El Crédito Tributario por Hijo es federal, por lo tanto los requisitos son los mismos en Texas que en cualquier otro estado, y se basan en las reglas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Requisitos para el menor

Tener menos de 17 años al final del año fiscal en el que reclamas el crédito.

Ser tu hijo biológico, adoptado, hijastro, hijo de crianza colocado legalmente, o bien tu hermano, hermanastro, nieto o sobrino, siempre que cumpla las demás condiciones.

Haber vivido contigo más de la mitad del año.

No haber aportado más de la mitad de su propia manutención durante el año.

Tener un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.

Ser ciudadano estadounidense, nacional de EE.UU. o residente extranjero que cumpla las reglas del IRS.

Requisitos para el padre, madre o tutor

Presentar una declaración de impuestos federal e incluir al menor como tu dependiente.

Tener un número de Seguro Social válido (o, en algunos casos, ITIN, según el año y la norma aplicable) y estar autorizado para reclamar al menor.

Tus ingresos no deben exceder ciertos límites para recibir el monto completo; a partir de cierto nivel, el crédito se reduce gradualmente. Así pues, el monto completo empieza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera aproximadamente US$200,000 si declaras solo o como cabeza de familia, y US$400,000 si declaras en conjunto.

“Las personas tienen que realizar una declaración de impuestos con ingreso comprobable, ya que un niño por sí solo no puede reclamar este crédito, tiene que ir acompañado por la declaración de un adulto”, dijo Patsy Guillén, agente de declaración de impuestos, publica Univision.

El Crédito Tributario por Hijos se solicita en la declaración de impuestos (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO DINERO SE PUEDE RECIBIR POR CADA HIJO ELEGIBLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Una familia con un hijo podría recibir US$2,200

Una familia con dos hijos podría recibir US$4,400

Una familia con tres hijos podría recibir US$6,600

Una familia con cuatro hijos podría recibir US$8,800

¿QUIÉNES NO ESTÁN APTOS PARA RECIBIR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Respecto al hijo:

Los menores que no cumplen la definición de “hijo calificado”; es decir, tiene 17 años o más, no es tu hijo, hijastro, adoptado, de crianza, nieto, sobrino o hermano que pueda ser reclamado como dependiente.

Cuando el menor no tiene un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos al final del año fiscal.

Si el menor no vivió contigo más de la mitad del año (salvo algunas excepciones en casos de divorcio o custodia compartida reguladas por el IRS).

Si tu hijo aportó más de la mitad de su propia manutención durante el año, ya no se considera que tú lo mantienes económicamente.

Respecto al adulto:

No eres apto si no presentas tu declaración de impuestos. Así cumplas los demás requisitos, si careces de este, quedas inhabilitado para no reclamarlo.

Si otra persona ya reclama legalmente al menor como dependiente.

Si tus ingresos superan los límites establecidos, pierdes total o parcialmente el crédito.

Muchos padres solicitan el Crédito Tributario por Hijos todos los años (Foto: AFP)

¿CÓMO SOLICITAR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS EN TEXAS?

1. Verifica que calificas. Confirma que cada hijo cumpla con los requisitos y revisa si tus ingresos estén dentro de los límites para no perder parte del crédito.

2. Reúne la documentación. No olvides ningún documento (números de Seguro Social de cada hijo y de los adultos que declaran), comprobantes de ingresos (formularios W‑2, 1099, estados de cuenta si eres autónomo) y tu declaración del año anterior como referencia.

3. Llena tu declaración de impuestos. Completa el Formulario 1040 o 1040‑SR (o 1040‑SP en español) para hacer tu declaración federal. Anota a tus hijos como dependientes en la sección correspondiente del formulario.

4. Completa el Anexo 8812. Este sirve para calcular cuánto crédito te corresponde y qué parte puede ser reembolsable.

5. Presenta tu declaración. Puedes hacerlo electrónicamente (e‑file) o por correo al IRS antes de la fecha límite.

