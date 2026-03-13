Si eres padre o madre y tienes hijos menores a tu cargo en Texas, hay un beneficio que no deberías pasar por alto: el Crédito Tributario por Hijos. Este apoyo federal, vigente desde 1997, entrega dinero que puede ayudarte a cubrir gastos esenciales del hogar, como comida, ropa, útiles escolares e incluso algunas facturas básicas. Está diseñado para aliviar la carga económica de las familias que crían niños en Estados Unidos y, si cumples con los requisitos fijados por las autoridades fiscales, puede marcar una diferencia significativa en tu presupuesto mensual. ¿Qué condiciones debes cumplir para acceder a este crédito? ¿Cuánto puedes recibir por cada hijo? ¿Quiénes quedan fuera del beneficio? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

Que no se te pase: el crédito tributario por hijos en Texas puede sumar miles de dólares en tu reembolso 2026 (Foto referencial: Pixabay)

¿CÓMO CALIFICAR AL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS EN TEXAS?

Para calificar al Crédito Tributario por Hijo en Texas debes cumplir una serie de requisitos, precisa el sitio web del Servicio de Impuesto Internos (IRS). Vale precisar que al ser un apoyo federal, los requerimientos en este estado son los mismos que en cualquier otro lugar de EE.UU., ya que se basan en las reglas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Requisitos para el menor

Tener menos de 17 años al final del año fiscal en el que reclamas el crédito.

Ser tu hijo biológico, adoptado, hijastro, hijo de crianza colocado legalmente, o bien tu hermano, hermanastro, nieto o sobrino, siempre que cumpla las demás condiciones.

Haber vivido contigo más de la mitad del año.

No haber aportado más de la mitad de su propia manutención durante el año.

Tener un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.

Ser ciudadano estadounidense, nacional de EE.UU. o residente extranjero que cumpla las reglas del IRS.

Requisitos para el padre, madre o tutor

Presentar una declaración de impuestos federal e incluir al menor como tu dependiente.

Tener un número de Seguro Social válido (o, en algunos casos, ITIN, según el año y la norma aplicable) y estar autorizado para reclamar al menor.

Tus ingresos no deben exceder ciertos límites para recibir el monto completo; a partir de cierto nivel, el crédito se reduce gradualmente. Así pues, el monto completo empieza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera aproximadamente US$200,000 si declaras solo o como cabeza de familia, y US$400,000 si declaras en conjunto.

Patsy Guillén, agente de declaración de impuestos, señaló a Univision que las personas tienen que realizar una declaración de impuestos con ingreso comprobable, ya que un niño por sí solo no puede reclamar este crédito, pues tiene que ir acompañado por la declaración de un adulto.

¿CUÁNTO DINERO SE PUEDE RECIBIR POR CADA HIJO ELEGIBLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS EN TEXAS?

Una familia con un hijo: US$2,200

US$2,200 Una familia con dos hijos: US$4,400

US$4,400 Una familia con tres hijos: US$6,600

US$6,600 Una familia con cuatro hijos: US$8,800

Edad del menor, parentesco, residencia, Seguro Social y límite de ingresos son claves para saber si tu hijo califica al beneficio (Foto: AFP)

PASOS PARA SOLICITAR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS EN TEXAS

1. Verifica que calificas. Confirma que tu hijo o cada hijo cumpla con los requisitos y revisa si tus ingresos estén dentro de los límites para no perder parte del crédito.

2. Reúne la documentación. No olvides ningún documento (números de Seguro Social de cada hijo y de los adultos que declaran), comprobantes de ingresos (formularios W‑2, 1099, estados de cuenta si eres autónomo) y tu declaración del año anterior como referencia.

3. Llena tu declaración de impuestos. Completa el Formulario 1040 o 1040‑SR (o 1040‑SP en español) para hacer tu declaración federal. Anota a tus hijos como dependientes en la sección correspondiente del formulario.

4. Completa el Anexo 8812. Sirve para calcular cuánto crédito te corresponde y qué parte puede ser reembolsable.

5. Presenta tu declaración. Hay dos formas de hacerlo: electrónicamente (e‑file) o por correo al IRS.

¿CUÁNDO PUEDO SOLICITAR UN CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJO EN TEXAS?

El crédito tributario por hijos (Child Tax Credit) lo reclamas cuando presentas tu declaración federal de impuestos, que para este 2026 tiene como fecha límite el 15 de abril.

Si necesitas más tiempo, puedes solicitar una prórroga antes de esa fecha, lo que te da más plazo para presentar la declaración, aunque cualquier impuesto adeudado igual debe pagarse para esa misma fecha tope.

Vale mencionar que si calificas para la parte reembolsable del crédito, el monto puede llegarte como aumento en tu reembolso o reducir el impuesto que debes pagar.

El Crédito Tributario por Hijos se solicita en la declaración de impuestos (Foto: Freepik)

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