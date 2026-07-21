Mudarse a Florida para reducir gastos fue durante muchos años una de las decisiones favoritas de quienes abandonaban estados con una elevada carga fiscal; sin embargo, un nuevo análisis de Bloomberg, basado en datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, revela que esa ventaja económica se redujo considerablemente debido al incremento del costo de la vivienda, los seguros y la inflación.

Según el estudio, el área metropolitana de Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach, conocida como la “Gold Coast”, ahora tiene un costo de vida total aproximadamente 5% más alto que el del área metropolitana de Nueva York y sus suburbios.

Aunque Florida continúa sin aplicar un impuesto estatal sobre la renta, los propietarios enfrentan un fuerte incremento en otros gastos que terminan afectando el presupuesto familiar.

Según Fox Business, los datos muestran que los precios al consumidor en el sur de Florida aumentaron un 36% desde 2019, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el segundo mayor incremento entre los principales mercados del país, solo por detrás de Tampa.

Además, los precios de las viviendas en el sur de Florida se han disparado 79% desde la pandemia, mientras que el seguro anual promedio para propietarios alcanza los 8.292 dólares, el más alto de Estados Unidos y cerca de cuatro veces superior al promedio de Nueva York.

Un informe indica que el costo de vida en el área metropolitana de Miami ya supera al de Nueva York. (Foto referencial: Freepik)

Comer fuera y vivir allí también cuesta más

El informe también señala que el ingreso familiar típico en el área metropolitana de Miami se encuentra alrededor de 1.000 dólares por debajo de la mediana nacional.

Al mismo tiempo, actividades cotidianas como salir a comer se han encarecido: una cuenta promedio en un restaurante alcanza los 94 dólares por persona, frente a los 79 dólares que se pagan, en promedio, en Nueva York.

Pese a este panorama, podría llegar un alivio para algunos residentes. El gobernador Ron DeSantis y la Legislatura de Florida aprobaron incluir en las elecciones generales de noviembre de 2026 una propuesta de enmienda constitucional para ampliar la exención fiscal sobre la vivienda principal.

Si la medida recibe el respaldo de al menos el 60% de los votantes, los propietarios elegibles podrían acceder a una exención de hasta 250.000 dólares en impuestos a la propiedad que no estén destinados al sistema escolar, beneficio que comenzaría a aplicarse de forma gradual a partir de 2027.

Una propuesta de reforma fiscal podría reducir la carga para millones de propietarios si es aprobada por los votantes. (Foto referencial: Freepik)

Los estados más costosos de EE. UU. en 2026

La situación en Florida forma parte de un escenario mucho más amplio. Según el estudio de competitividad de CNBC para este año, que evalúa el costo de bienes, servicios y vivienda, el aumento en los gastos básicos afecta a varias regiones del país. Estos son los estados con los costos más elevados: