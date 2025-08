Las luces de Las Vegas siguen encendidas, pero el movimiento que solía inundar sus calles, hoteles y casinos comenzó a desvanecerse. El famoso Strip, símbolo de entretenimiento y turismo global, enfrenta una desaceleración inesperada en pleno verano, afectando a miles de trabajadores que dependen del flujo constante de visitantes.

Aunque una reciente ley federal permite que los empleados conserven hasta $25,000 en propinas anuales libres de impuestos, muchos reportan que sus ingresos cayeron hasta en un 50%. La causa, según expertos, no es la política fiscal, sino el impacto de la guerra comercial internacional impulsada por el presidente Donald Trump, que frenó el arribo de turistas extranjeros.

Aunque las luces del Strip siguen brillando, la ciudad experimenta una desaceleración en la ocupación hotelera y el movimiento turístico. (Foto: AFP)

¿Por qué las propinas caen incluso con incentivos fiscales?

La nueva exención fiscal parecía una buena noticia, pero en la práctica, no hay suficientes visitantes para generar propinas. “No sirve no pagar impuestos si no hay gente que dé propina”, afirma Charlie Mungo, un tatuador de 36 años del centro de la ciudad. Según dijo al Wall Street Journal, sus ingresos han bajado a solo $1,500 mensuales, en parte por la pérdida de clientes internacionales, especialmente canadienses.

Las estadísticas confirman esta tendencia: en abril de 2025, Las Vegas recibió 3,3 millones de turistas, lo que representa una caída del 5,1% respecto al año anterior. Además, el Aeropuerto Internacional Harry Reid reportó una baja del 3,4% en el tráfico total, mientras que las llegadas internacionales se desplomaron un 13% solo en junio.

¿Cómo impacta esta crisis en la ocupación hotelera?

Uno de los sectores más golpeados es el hotelero. La ocupación promedio cayó a 66,7% a principios de julio, muy por debajo del promedio histórico para esa temporada. Muchos establecimientos esperaban una recuperación gracias al alivio fiscal, pero la falta de turistas ha dejado habitaciones vacías y trabajadores sin ingresos adicionales.

Jacob Soto, supervisor de una tienda de donas, ejemplifica la situación: sus propinas semanales bajaron de $200 a apenas $100, lo que ha reducido su capacidad para cubrir necesidades básicas, a pesar de ganar $15 la hora. “La diferencia entre subsistir y vivir bien eran esas propinas”, dijo.

El plan de la administración Trump para fortalecer la economía con medidas proteccionistas parece estar afectando indirectamente a ciudades como Las Vegas, cuyo motor principal es el turismo internacional. Para muchos trabajadores, la ilusión del Strip se desvanece, y el escenario que antes brillaba con esperanza ahora se llena de incertidumbre.