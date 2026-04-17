Desde el River Walk hasta los barrios emblemáticos de la ciudad, la Fiesta San Antonio despliega decenas de eventos; en esta guía encontrarás fechas y horarios clave para el fin de semana (Foto: Sitio web de Fiesta San Antonio)
Judith Vicente
El jueves (Fiesta San Antonio), que se extenderá por once días. Durante ese tiempo se llevarán a cabo numerosos eventos, como desfiles, música en vivo, exposiciones, charreadas, comida típica, venta de artesanías y actividades al aire libre en el River Walk y distintos barrios de la ciudad, entre otros atractivos, por lo que muchos están pensando en asistir este fin de semana. Por ello, aquí te contamos cuáles son las actividades programadas del viernes 17 al domingo 19 de abril para que puedas planificar tu estadía con anticipación.

Fiesta San Antonio es un festival de unos 11 días con más de cien eventos (Foto: https://fiestasanantonio.org/)
EVENTOS DEL VIERNES 17 DE ABRIL

De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: Foro de Historia Infantil en Casa Navarro

  • Lugar: Casa Navarro, 228 S. Laredo St., San Antonio, TX, 78207
  • Entrada: Gratis
  • Descripción: La sección Alamo Couriers de las Hijas de la República de Texas organiza un foro de historia para niños, donde descubrirán cómo vivían los rancheros durante el siglo XIX en la histórica Casa Navarro. Asimismo, explorarán la casa original de José Antonio Navarro, una figura pública influyente entre 1810 y 1865.
De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Jornada de puertas abiertas de la Galería de la Coronación en el Museo Witte.

  • Lugar: 3801 Broadway, San Antonio, TX 78209 / Museo Witte
  • Descripción: El Museo Witte alberga más de 280 túnicas de coronación y atuendos típicos de la Fiesta que podrán ser visto por los visitantes.
De 10:00 a.m. a 11:00 p.m.: Fiesta de los Reyes

  • Lugar: Plaza del Mercado Histórico - 514 W Commerce St, San Antonio, TX 78207
  • Descripción: Los miembros de Rey Feo 77 y Rey Feo Consejo han participado en el Desfile de la Fiesta Flambeau durante 44 años.
De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.: UTSA Día en la Sombrilla

  • Lugar: 1 UTSA Cir, Campus Principal - Sombrilla Plaza y Central Plaza, San Antonio TX 78240 / Universidad de Texas en San Antonio
  • Entrada: Gratis
  • Descripción: El evento celebra su 48.º aniversario, entreteniendo a miles de personas y rompiendo más de 50,000 cascarones. El objetivo principal de Día en la Sombrilla es crear un espacio para que las organizaciones estudiantiles recauden fondos mediante la venta de comida y bebidas, la organización de juegos y la prestación de servicios.
De 2:00 p.m. a 5:00 p.m.: La Exposición Floral de la Fiesta

  • Lugar: Club Femenino de San Antonio: La Mansión Woodward, 1717 San Pedro, San Antonio TX 78201 / El Club de Mujeres de San Antonio.
  • Entrada: Gratis
  • Descripción: Desde 1913, el Club de Mujeres de San Antonio organiza su Exposición Floral anual, que es un evento oficial de Fiesta. Hay arreglos florales basados ​​en la temática del año con exhibiciones hortícolas.
De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.: Coronación pública de Rey Feo

  • Lugar: Plaza Principal, 115 Main Ave, San Antonio TX 78205
  • Entrada: Gratis
  • Descripción: Será una velada para toda la familia que se dejará cautivar por los sonidos de los mariachis, mientras aprende más sobre la historia de la tradición Rey Feo.
De 5:00 p.m. a 11:00 p.m.: Fiesta Oyster Bake

  • Lugar: 1 Camino Santa María, San Antonio TX 78228
  • Descripción: Durante un tercio de la historia de San Antonio, el Oyster Bake ha formado parte del tejido social de la comunidad. Lo que comenzó como una reunión de exalumnos de la Universidad de St. Mary’s con un puñado de personas en 1916 a orillas del río San Antonio, en el centro de la ciudad, se ha convertido en un evento de primer nivel de Fiesta® San Antonio con más de 70,000 asistentes y más de 7,000 voluntarios. Podrás disfrutar de buena música en 3 escenarios principales (Tejano, Country y Rock) con artistas locales y nacionales.
De 5:00 p.m. a 11:30 p.m.: Carnaval Fiesta

  • Lugar: Estacionamiento C del Alamodome, 100 Montana St., San Antonio, TX, 78203
  • Entrada: Gratis
  • Descripción: Cada año, durante Fiesta, Wade Shows recibe a más de 2,500 estudiantes de educación especial, junto con otros 500 adultos de programas locales de rehabilitación diurna y residenciales, que participan en el evento asistiendo al Día de Celebración anual de disABILITYsa, diseñado para niños y adultos con discapacidades físicas, cognitivas y del desarrollo.
De 5:30 p.m. a 11:00 p.m.: Un sabor de Nueva Orleans

  • Lugar: 3875 Calle St Mary’s Norte
  • Descripción: Disfrutarás de auténtica comida al estilo de Nueva Orleans como gumbo, étouffée, jambalaya e incluso caimán. Asimismo, escucharás los sonidos del jazz, el zydeco, el dixieland, el blues y las bandas de metales durante todo el fin de semana. La diversión es para toda la familia con pintacaras, castillos hinchables, payasos y actividades para todas las edades.
De 6:30 p.m. a 10:30 p.m.: Partido WEBB

  • Lugar: 110 Broadway, San Antonio, TX 78205
  • Descripción: Prepárate para brillar en el viernes más glamuroso de Fiesta, mientras te adentras en la época dorada de Sunset Strip. La fiesta WEBB rinde homenaje a los lugares que brindaron alegría, seguridad y celebración a la comunidad LGBTQ+. Habrá juegos, música en vivo y más.
De 7:00 p.m. a 00:00 horas: Celebración de la coronación del rey

  • Lugar: Gruta del Centro de Convenciones de San Antonio, Convention Way, San Antonio, TX 78205
  • Descripción: Esta será la Celebración de la Coronación del Rey Feo 77, Dr. Damaso Andrés Oliva, Jr.
De 7:30 p.m. a 00:00 horas: Cena y baile con espectáculo de luces y luces de la Fiesta 2026

  • Lugar: Westin San Antonio North, 9821 Colonnade Blvd, San Antonio, TX, 78230
  • Descripción: Este evento anual ayuda a financiar y mantener el Programa de Becas, que apoya cada año a decenas de estudiantes de secundaria que aspiran a ingresar a la universidad.
EVENTOS DEL SÁBADO 18 DE ABRIL

De 7:30 a.m. a 9:30 a.m.: Carrera recreativa OLLU Confetti 5k

  • Lugar: Universidad Nuestra Señora del Lago - Entrada principal, 411 SW 24th St., San Antonio TX 78207
De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.: 48º Torneo Anual de Fútbol Femenino y Mixto Fiesta

De 8:30 a.m. a 12:30 p.m.: Desayuno para valientes

De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.: Reunión de atletismo Alpha Pi Zeta Fiesta

De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.: Viva Botánica

De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.: Exposición anual abierta de automóviles TCA

De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.: El rally de motocicletas Circle For Life

De 9:30 a.m. a 12:30 p.m.: Lotería para Líderes

De 9:45 a.m. a 11:00 a.m.: Coronación del Rey Fido

De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.: Celebración de la victoria de San Jacinto

De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Fiesta Castle Hills

De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: Día de la Tierra

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: Fiesta De Los Niños

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: Feria de Arte Fiesta de la UT San Antonio

De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.: Festival Fiesta

  • Lugar: Centro de Vivienda Asistida Estatal de San Antonio, 6711 S. New Braunfels, San Antonio, TX 78223
De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Jornada de puertas abiertas de la Galería de la Coronación en el Museo Witte.

De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.: Celebración de las tradiciones Pow Wow

De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.: La Exposición Floral de la Fiesta

  • Lugar: El Club Femenino de San Antonio: La Mansión Woodward

De 10:00 a.m. a 11:00 p.m.: Fiesta De Los Reyes

De 12:00 p.m. a 9:00 p.m.: Piñatas en el barrio

De 12:00 p.m. a 6:00 p.m.: Fiesta del Día de Exhibición y Brillo de la Fiesta 2026

De 12:00 p.m. a 9:00 p.m.: Festival de Música y Patrimonio de Chaparral

De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.: Fiesta de polo de la Copa Kings de la Fiesta

De 12:00 p.m. a 11:00 p.m.: Un sabor de Nueva Orleans

De 12:00 p.m. a 11:00 p.m.: Fiesta Oyster Bake

De 12:00 p.m. a 00:00 horas: Carnaval Fiesta

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m.: Caminata por el Autismo

De 5:00 p.m. a 11:00 p.m.: Chanclas y Cervezas

De 6:00 p.m. a 11:00 p.m.: Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal: ​​Un Extravagancia de Mascarada

De 6:15 p.m. a 7:30 p.m.: La investidura del rey Antonio CIII

De 6:30 p.m. a 00:00 horas: Fiesta en francés

De 7:00 p.m. a 11:00 p.m.: 105º Baile Patriótico e Histórico Anual

  • Lugar: Los espacios para eventos en la Catedral de San Fernando, 231 West Commerce Street, San Antonio, TX 78205
EVENTOS DEL DOMINGO 19 DE ABRIL

De 7:00 a.m. a 11:30 a.m.: Misión SARR Fiesta

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: 48º Torneo Anual de Fútbol Femenino y Mixto Fiesta

De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: ¡Fiesta Ole! de la Liga Panamericana

De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: Misa de la Fiesta en la Catedral de San Fernando

De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Jornada de puertas abiertas de la Galería de la Coronación en el Museo Witte.

De 10:00 a.m. a 11:00 p.m.: Fiesta De Los Reyes

De 10:30 a.m. a 2:30 p.m.: Brunch con champán y diamantes

De 11:00 a.m. a 5:30 p.m.: Un día en el Viejo México

De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.: Flotilla de fiesta

De 11:00 a.m. a 5:00 p.m.: Feria de Arte Fiesta de la UT San Antonio

De 12:00 p.m. a 10:00 p.m.: Un sabor de Nueva Orleans

De 12:00 p.m. a 11:00 p.m.: Carnaval Fiesta

De 3:00 p.m. a 8:00 p.m.: El concurso de chili de las reinas del chili

De 7:00 p.m. a 8:00 p.m.: Concierto de la Fiesta de la Banda Sinfónica de San Antonio

  • Lugar: Sala de conciertos Diane Bennack, Universidad del Verbo Encarnado, 4301 Broadway, San Antonio, TX 78209
Para aprovechar al máximo la Fiesta, conviene revisar el calendario oficial por fecha y ubicación, llegar temprano a los eventos más concurridos y considerar que algunos espacios gratuitos pueden volverse de pago según la hora (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)
LO QUE DEBES SABER SOBRE LA FIESTA DE SAN ANTONIO

  • La Fiesta de San Antonio (Fiesta San Antonio) es conocida por su importancia histórica, cultural y económica.
  • Nació en 1891 como un desfile para honrar a los héroes de las batallas de El Álamo y San Jacinto, claves en la independencia de Texas.
  • Con el tiempo se convirtió en una gran celebración de la identidad y la diversidad de la ciudad.
  • Actualmente, es un festival de unos 11 días con más de cien eventos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido GEC