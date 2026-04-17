El jueves 16 de abril comenzó una de las festividades más esperadas del año: la Fiesta de San Antonio (Fiesta San Antonio), que se extenderá por once días. Durante ese tiempo se llevarán a cabo numerosos eventos, como desfiles, música en vivo, exposiciones, charreadas, comida típica, venta de artesanías y actividades al aire libre en el River Walk y distintos barrios de la ciudad, entre otros atractivos, por lo que muchos están pensando en asistir este fin de semana. Por ello, aquí te contamos cuáles son las actividades programadas del viernes 17 al domingo 19 de abril para que puedas planificar tu estadía con anticipación.
EVENTOS DEL VIERNES 17 DE ABRIL
De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: Foro de Historia Infantil en Casa Navarro
- Lugar: Casa Navarro, 228 S. Laredo St., San Antonio, TX, 78207
- Entrada: Gratis
- Descripción: La sección Alamo Couriers de las Hijas de la República de Texas organiza un foro de historia para niños, donde descubrirán cómo vivían los rancheros durante el siglo XIX en la histórica Casa Navarro. Asimismo, explorarán la casa original de José Antonio Navarro, una figura pública influyente entre 1810 y 1865.
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Jornada de puertas abiertas de la Galería de la Coronación en el Museo Witte.
- Lugar: 3801 Broadway, San Antonio, TX 78209 / Museo Witte
- Descripción: El Museo Witte alberga más de 280 túnicas de coronación y atuendos típicos de la Fiesta que podrán ser visto por los visitantes.
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 11:00 p.m.: Fiesta de los Reyes
- Lugar: Plaza del Mercado Histórico - 514 W Commerce St, San Antonio, TX 78207
- Descripción: Los miembros de Rey Feo 77 y Rey Feo Consejo han participado en el Desfile de la Fiesta Flambeau durante 44 años.
- Más detalles clic aquí.
De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.: UTSA Día en la Sombrilla
- Lugar: 1 UTSA Cir, Campus Principal - Sombrilla Plaza y Central Plaza, San Antonio TX 78240 / Universidad de Texas en San Antonio
- Entrada: Gratis
- Descripción: El evento celebra su 48.º aniversario, entreteniendo a miles de personas y rompiendo más de 50,000 cascarones. El objetivo principal de Día en la Sombrilla es crear un espacio para que las organizaciones estudiantiles recauden fondos mediante la venta de comida y bebidas, la organización de juegos y la prestación de servicios.
- Más detalles clic aquí.
De 2:00 p.m. a 5:00 p.m.: La Exposición Floral de la Fiesta
- Lugar: Club Femenino de San Antonio: La Mansión Woodward, 1717 San Pedro, San Antonio TX 78201 / El Club de Mujeres de San Antonio.
- Entrada: Gratis
- Descripción: Desde 1913, el Club de Mujeres de San Antonio organiza su Exposición Floral anual, que es un evento oficial de Fiesta. Hay arreglos florales basados en la temática del año con exhibiciones hortícolas.
- Más detalles clic aquí.
De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.: Coronación pública de Rey Feo
- Lugar: Plaza Principal, 115 Main Ave, San Antonio TX 78205
- Entrada: Gratis
- Descripción: Será una velada para toda la familia que se dejará cautivar por los sonidos de los mariachis, mientras aprende más sobre la historia de la tradición Rey Feo.
- Más detalles clic aquí.
De 5:00 p.m. a 11:00 p.m.: Fiesta Oyster Bake
- Lugar: 1 Camino Santa María, San Antonio TX 78228
- Descripción: Durante un tercio de la historia de San Antonio, el Oyster Bake ha formado parte del tejido social de la comunidad. Lo que comenzó como una reunión de exalumnos de la Universidad de St. Mary’s con un puñado de personas en 1916 a orillas del río San Antonio, en el centro de la ciudad, se ha convertido en un evento de primer nivel de Fiesta® San Antonio con más de 70,000 asistentes y más de 7,000 voluntarios. Podrás disfrutar de buena música en 3 escenarios principales (Tejano, Country y Rock) con artistas locales y nacionales.
- Más detalles clic aquí.
De 5:00 p.m. a 11:30 p.m.: Carnaval Fiesta
- Lugar: Estacionamiento C del Alamodome, 100 Montana St., San Antonio, TX, 78203
- Entrada: Gratis
- Descripción: Cada año, durante Fiesta, Wade Shows recibe a más de 2,500 estudiantes de educación especial, junto con otros 500 adultos de programas locales de rehabilitación diurna y residenciales, que participan en el evento asistiendo al Día de Celebración anual de disABILITYsa, diseñado para niños y adultos con discapacidades físicas, cognitivas y del desarrollo.
- Más detalles clic aquí.
De 5:30 p.m. a 11:00 p.m.: Un sabor de Nueva Orleans
- Lugar: 3875 Calle St Mary’s Norte
- Descripción: Disfrutarás de auténtica comida al estilo de Nueva Orleans como gumbo, étouffée, jambalaya e incluso caimán. Asimismo, escucharás los sonidos del jazz, el zydeco, el dixieland, el blues y las bandas de metales durante todo el fin de semana. La diversión es para toda la familia con pintacaras, castillos hinchables, payasos y actividades para todas las edades.
- Más detalles clic aquí.
De 6:30 p.m. a 10:30 p.m.: Partido WEBB
- Lugar: 110 Broadway, San Antonio, TX 78205
- Descripción: Prepárate para brillar en el viernes más glamuroso de Fiesta, mientras te adentras en la época dorada de Sunset Strip. La fiesta WEBB rinde homenaje a los lugares que brindaron alegría, seguridad y celebración a la comunidad LGBTQ+. Habrá juegos, música en vivo y más.
- Más detalles clic aquí.
De 7:00 p.m. a 00:00 horas: Celebración de la coronación del rey
- Lugar: Gruta del Centro de Convenciones de San Antonio, Convention Way, San Antonio, TX 78205
- Descripción: Esta será la Celebración de la Coronación del Rey Feo 77, Dr. Damaso Andrés Oliva, Jr.
- Más detalles clic aquí.
De 7:30 p.m. a 00:00 horas: Cena y baile con espectáculo de luces y luces de la Fiesta 2026
- Lugar: Westin San Antonio North, 9821 Colonnade Blvd, San Antonio, TX, 78230
- Descripción: Este evento anual ayuda a financiar y mantener el Programa de Becas, que apoya cada año a decenas de estudiantes de secundaria que aspiran a ingresar a la universidad.
- Más detalles clic aquí.
EVENTOS DEL SÁBADO 18 DE ABRIL
De 7:30 a.m. a 9:30 a.m.: Carrera recreativa OLLU Confetti 5k
- Lugar: Universidad Nuestra Señora del Lago - Entrada principal, 411 SW 24th St., San Antonio TX 78207
- Más detalles clic aquí.
De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.: 48º Torneo Anual de Fútbol Femenino y Mixto Fiesta
- Lugar: Complejo de Fútbol Star, 5103 David Edwards Dr., San Antonio TX 78233
- Más detalles clic aquí.
De 8:30 a.m. a 12:30 p.m.: Desayuno para valientes
- Lugar: 1 Spurs Way, San Antonio, TX, 78256
- Más detalles clic aquí.
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.: Reunión de atletismo Alpha Pi Zeta Fiesta
- Lugar: 200 Noblewood, San Antonio, TX, 78220
- Más detalles clic aquí.
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.: Viva Botánica
- Lugar: 555 Funston, San Antonio TX 78209 / Jardín Botánico de San Antonio
- Más detalles clic aquí.
De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.: Exposición anual abierta de automóviles TCA
- Lugar: Plaza Principal, 100 N Main Street, Boerne TX 78006
- Más detalles clic aquí.
De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.: El rally de motocicletas Circle For Life
- Lugar: 29078 Interestatal 10 Oeste, Boerne TX 78006
- Más detalles clic aquí.
De 9:30 a.m. a 12:30 p.m.: Lotería para Líderes
- Lugar: The Westin San Antonio North, 9821 Colonnade Blvd, San Antonio, TX, 78230
- Más detalles clic aquí.
De 9:45 a.m. a 11:00 a.m.: Coronación del Rey Fido
- Lugar: Hops & Hounds, 1123 Avenue B, San Antonio TX 78215
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.: Celebración de la victoria de San Jacinto
- Lugar: Álamo Plaza, San Antonio, TX, 78204
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Fiesta Castle Hills
- Lugar: 209 Lemonwood, The Commons, Castle Hills, TX, 78213
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: Día de la Tierra
- Lugar: Parque Woodlawn Lake, 1103 Avenida Cincinnati, San Antonio, Tx, 78201
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: Fiesta De Los Niños
- Lugar: Centro Boeing en Tech Port, 3331 General Hudnell, San Antonio, TX 78226
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: Feria de Arte Fiesta de la UT San Antonio
- Lugar: 300 Augusta, San Antonio TX 78205
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.: Festival Fiesta
- Lugar: Centro de Vivienda Asistida Estatal de San Antonio, 6711 S. New Braunfels, San Antonio, TX 78223
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Jornada de puertas abiertas de la Galería de la Coronación en el Museo Witte.
- Lugar: 3801 Broadway, San Antonio, TX 78209
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.: Celebración de las tradiciones Pow Wow
- Lugar: Centro de eventos Morgan’s Wonderland, 5223 David Edwards Dr, San Antonio, TX, 78233
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.: La Exposición Floral de la Fiesta
- Lugar: El Club Femenino de San Antonio: La Mansión Woodward
De 10:00 a.m. a 11:00 p.m.: Fiesta De Los Reyes
- Lugar: Plaza del Mercado Histórico - 514 W Commerce St, San Antonio, TX 78207
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 9:00 p.m.: Piñatas en el barrio
- Lugar: Plaza Guadalupe, 1327 calle Guadalupe, San Antonio, TX, 78207
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 6:00 p.m.: Fiesta del Día de Exhibición y Brillo de la Fiesta 2026
- Lugar: Westin San Antonio North, 9821 Colonnade Blvd, San Antonio, TX, 78230
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 9:00 p.m.: Festival de Música y Patrimonio de Chaparral
- Lugar: 301 E Travis St, San Antonio TX 78205
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.: Fiesta de polo de la Copa Kings de la Fiesta
- Lugar: 490 W Specht Road, San Antonio TX 78260
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 11:00 p.m.: Un sabor de Nueva Orleans
- Lugar: 3875 N. St Mary’s Street, San Antonio TX 78212
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 11:00 p.m.: Fiesta Oyster Bake
- Lugar: 1 Camino Santa María, San Antonio TX 78228
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 00:00 horas: Carnaval Fiesta
- Lugar: Estacionamiento C del Alamodome, 100 Montana St., San Antonio, TX, 78203
- Más detalles clic aquí.
De 1:00 p.m. a 6:00 p.m.: Caminata por el Autismo
- Lugar: Parque Retama, 1 Retama Pkwy, Selma, TX, 78154
- Más detalles clic aquí.
De 5:00 p.m. a 11:00 p.m.: Chanclas y Cervezas
- Lugar: 2532 Sidney Brooks, San Antonio, TX, 78235
- Más detalles clic aquí.
De 6:00 p.m. a 11:00 p.m.: Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal: Un Extravagancia de Mascarada
- Lugar: El Doseum, 2800 Broadway, San Antonio, TX, 78209
- Más detalles clic aquí.
De 6:15 p.m. a 7:30 p.m.: La investidura del rey Antonio CIII
- Lugar: 300 Álamo Plaza, San Antonio TX 78205
- Más detalles clic aquí.
De 6:30 p.m. a 00:00 horas: Fiesta en francés
- Lugar: 415 W French Place, San Antonio, TX, 78212
- Más detalles clic aquí.
De 7:00 p.m. a 11:00 p.m.: 105º Baile Patriótico e Histórico Anual
- Lugar: Los espacios para eventos en la Catedral de San Fernando, 231 West Commerce Street, San Antonio, TX 78205
- Más detalles clic aquí.
EVENTOS DEL DOMINGO 19 DE ABRIL
De 7:00 a.m. a 11:30 a.m.: Misión SARR Fiesta
- Lugar: Parque del Condado de Mission, 6030 Padre Drive, San Antonio, TX 78215
- Más detalles clic aquí.
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: 48º Torneo Anual de Fútbol Femenino y Mixto Fiesta
- Lugar: Complejo de Fútbol Star, 5103 David Edwards Dr., San Antonio TX 78233
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: ¡Fiesta Ole! de la Liga Panamericana
- Lugar: The Westin San Antonio North, 9821 Colonnade Boulevard, San Antonio, TX 78230
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: Misa de la Fiesta en la Catedral de San Fernando
- Lugar: 115 Main Plaza, San Antonio, TX 78205
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.: Jornada de puertas abiertas de la Galería de la Coronación en el Museo Witte.
- Lugar: 3801 Broadway, San Antonio, TX 78209
- Más detalles clic aquí.
De 10:00 a.m. a 11:00 p.m.: Fiesta De Los Reyes
- Lugar: Plaza del Mercado Histórico - 514 W Commerce St, San Antonio, TX 78207
- Más detalles clic aquí.
De 10:30 a.m. a 2:30 p.m.: Brunch con champán y diamantes
- Lugar: Centro de eventos de servicios de seguridad, 15000 I-10, San Antonio, TX 78249
- Más detalles clic aquí.
De 11:00 a.m. a 5:30 p.m.: Un día en el Viejo México
- Lugar: 6126 Padre Dr, San Antonio TX 78245
- Más detalles clic aquí.
De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.: Flotilla de fiesta
- Lugar: Parque Acequia 8500 Mission Pkwy, San Antonio TX 78223
- Más detalles clic aquí.
De 11:00 a.m. a 5:00 p.m.: Feria de Arte Fiesta de la UT San Antonio
- Lugar: 300 Augusta, San Antonio TX 78205
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 10:00 p.m.: Un sabor de Nueva Orleans
- Lugar: 3875 N. St Mary’s Street, San Antonio TX 78212
- Más detalles clic aquí.
De 12:00 p.m. a 11:00 p.m.: Carnaval Fiesta
- Lugar: Estacionamiento C del Alamodome, 100 Montana St., San Antonio, TX, 78203
- Más detalles clic aquí.
De 3:00 p.m. a 8:00 p.m.: El concurso de chili de las reinas del chili
- Lugar: 411 Bonham Street, San Antonio, TX, 78205
- Más detalles clic aquí.
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m.: Concierto de la Fiesta de la Banda Sinfónica de San Antonio
- Lugar: Sala de conciertos Diane Bennack, Universidad del Verbo Encarnado, 4301 Broadway, San Antonio, TX 78209
- Más detalles clic aquí.
LO QUE DEBES SABER SOBRE LA FIESTA DE SAN ANTONIO
- La Fiesta de San Antonio (Fiesta San Antonio) es conocida por su importancia histórica, cultural y económica.
- Nació en 1891 como un desfile para honrar a los héroes de las batallas de El Álamo y San Jacinto, claves en la independencia de Texas.
- Con el tiempo se convirtió en una gran celebración de la identidad y la diversidad de la ciudad.
- Actualmente, es un festival de unos 11 días con más de cien eventos.
