La Semana Santa prácticamente está aquí y muchas personas aprovecharán estos días para viajar, por lo que, al trasladarse de México a Estados Unidos, deberán pasar por los cruces fronterizos. En estas fechas, el aumento del flujo vehicular y peatonal suele generar congestionamientos y tiempos de espera más largos de lo habitual, especialmente en las horas pico, por eso es clave informarse con anticipación sobre la hora de atención de las casetas y planear el trayecto con margen extra. Si eres uno de ellos, aquí te damos a conocer los horarios de las garitas en la frontera y algunos consejos para evitar filas largas.
HORARIOS DE LAS GARITAS EN LA FRONTERA MÉXICO-EE.UU.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la encargada de gestionar los puertos de entrada entre México y Estados Unidos. Los horarios de operación y la disponibilidad de carriles pueden verificarse directamente en su portal oficial de tiempos de espera en la frontera (Border Wait Times, BWT).
A continuación, el horario de los más utilizados, según publica el sitio web Vive Usa:
San Ysidro (CBP)
- Cruce vehicular: 24/7
- Cruces peatonales como PedWest: horario restringido.
Calexico West
- Opera en Semana Santa las 24 horas.
Andrade / Los Algodones
- Está abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Nogales Mariposa
- Opera de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Paso del Norte (PDN)
- Funciona 24/7
Bridge of the Americas (BOTA)
- Funciona 24/7
Eagle Pass
- Bridge I: 7:00 a.m. – 11:00 p.m.
- Bridge II: 24/7
Laredo
- Bridge I y II: 24/7
Colombia Solidarity
- Funciona de 8:00 a.m.–12:00 a.m.
World Trade Bridge
- Opera de 7:00 a.m. – 12:00 a.m.
Hidalgo
- Abierto 24/7
Pharr
- Funciona 6:00 a.m. – medianoche.
Anzaldúas
- Opera 6:00 a.m. – 10:00 p.m.
Brownsville / Matamoros
- Gateway International Bridge: 24/7.
Si bien los tiempos de espera de carriles abiertos cambian constantemente, CBP actualiza estos datos 24/7 en su sistema oficial BWT.
RECOMENDACIONES DEL CBP PARA EVITAR FILAS LARGAS
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio algunas recomendaciones para evitar filas largas, optimizar tu tiempo y reducir el estrés durante el cruce.
- Revisa el sistema oficial BWT antes de salir: te ayudará a detectar los cruces con menor carga de vehículos y elegir la opción más conveniente.
- Prioriza las garitas con mayor número de carriles en operación: puntos como San Ysidro, Otay Mesa, El Paso–Ysleta o Laredo suelen habilitar más carriles en temporadas de alta demanda.
- Utiliza Ready Lane o SENTRI si cuentas con estos programas: en el caso de SENTRI, la CBP establece como objetivo tiempos de procesamiento de unos 15 minutos.
- Procura no viajar en las horas de mayor tráfico, especialmente entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
En esta Semana Santa, cuando sea posible, opta por garitas menos concurridas como Otay, Tecate, Santa Teresa o Colombia Solidarity. Lleva toda tu documentación preparada de antemano: pasaporte, visa, permisos y formularios de aduana que debas presentar.
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