La Semana Santa prácticamente está aquí y muchas personas aprovecharán estos días para viajar, por lo que, al trasladarse de México a Estados Unidos, deberán pasar por los cruces fronterizos. En estas fechas, el aumento del flujo vehicular y peatonal suele generar congestionamientos y tiempos de espera más largos de lo habitual, especialmente en las horas pico, por eso es clave informarse con anticipación sobre la hora de atención de las casetas y planear el trayecto con margen extra. Si eres uno de ellos, aquí te damos a conocer los horarios de las garitas en la frontera y algunos consejos para evitar filas largas.

Tijuana y San Diego comparten uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, con miles de personas pasando a diario (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

HORARIOS DE LAS GARITAS EN LA FRONTERA MÉXICO-EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la encargada de gestionar los puertos de entrada entre México y Estados Unidos. Los horarios de operación y la disponibilidad de carriles pueden verificarse directamente en su portal oficial de tiempos de espera en la frontera (Border Wait Times, BWT).

A continuación, el horario de los más utilizados, según publica el sitio web Vive Usa:

San Ysidro (CBP)

Cruce vehicular: 24/7

Cruces peatonales como PedWest: horario restringido.

Calexico West

Opera en Semana Santa las 24 horas.

Andrade / Los Algodones

Está abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Nogales Mariposa

Opera de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Paso del Norte (PDN)

Funciona 24/7

Bridge of the Americas (BOTA)

Funciona 24/7

Eagle Pass

Bridge I: 7:00 a.m. – 11:00 p.m.

Bridge II: 24/7

Laredo

Bridge I y II: 24/7

Colombia Solidarity

Funciona de 8:00 a.m.–12:00 a.m.

World Trade Bridge

Opera de 7:00 a.m. – 12:00 a.m.

Hidalgo

Abierto 24/7

Pharr

Funciona 6:00 a.m. – medianoche.

Anzaldúas

Opera 6:00 a.m. – 10:00 p.m.

Brownsville / Matamoros

Gateway International Bridge: 24/7.

Si bien los tiempos de espera de carriles abiertos cambian constantemente, CBP actualiza estos datos 24/7 en su sistema oficial BWT.

Cruzar la frontera en Semana Santa sin revisar antes los horarios de las garitas puede jugarte en contra (Foto: BWT)

RECOMENDACIONES DEL CBP PARA EVITAR FILAS LARGAS

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio algunas recomendaciones para evitar filas largas, optimizar tu tiempo y reducir el estrés durante el cruce.

Revisa el sistema oficial BWT antes de salir: te ayudará a detectar los cruces con menor carga de vehículos y elegir la opción más conveniente.

Prioriza las garitas con mayor número de carriles en operación: puntos como San Ysidro, Otay Mesa, El Paso–Ysleta o Laredo suelen habilitar más carriles en temporadas de alta demanda.

Utiliza Ready Lane o SENTRI si cuentas con estos programas: en el caso de SENTRI, la CBP establece como objetivo tiempos de procesamiento de unos 15 minutos.

Procura no viajar en las horas de mayor tráfico, especialmente entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

En esta Semana Santa, cuando sea posible, opta por garitas menos concurridas como Otay, Tecate, Santa Teresa o Colombia Solidarity. Lleva toda tu documentación preparada de antemano: pasaporte, visa, permisos y formularios de aduana que debas presentar.

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