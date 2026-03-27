El aumento del tráfico fronterizo durante Semana Santa puede convertir un trayecto corto en horas de espera bajo el sol (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)
El aumento del tráfico fronterizo durante Semana Santa puede convertir un trayecto corto en horas de espera bajo el sol (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

La prácticamente está aquí y muchas personas aprovecharán estos días para viajar, por lo que, al trasladarse de México a Estados Unidos, deberán pasar por los cruces fronterizos. En estas fechas, el aumento del flujo vehicular y peatonal suele generar congestionamientos y tiempos de espera más largos de lo habitual, especialmente en las horas pico, por eso es clave informarse con anticipación sobre la hora de atención de las casetas y planear el trayecto con margen extra. Si eres uno de ellos, aquí te damos a conocer los horarios de las garitas en la frontera y algunos consejos para evitar filas largas.

Tijuana y San Diego comparten uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, con miles de personas pasando a diario (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Tijuana y San Diego comparten uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, con miles de personas pasando a diario (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

HORARIOS DE LAS GARITAS EN LA FRONTERA MÉXICO-EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la encargada de gestionar los puertos de entrada entre México y Estados Unidos. Los horarios de operación y la disponibilidad de carriles pueden verificarse directamente en su portal oficial de tiempos de espera en la frontera (Border Wait Times, BWT).

A continuación, el horario de los más utilizados, según publica el sitio web :

San Ysidro (CBP)

  • Cruce vehicular: 24/7
  • Cruces peatonales como PedWest: horario restringido.

Calexico West

  • Opera en Semana Santa las 24 horas.

Andrade / Los Algodones

  • Está abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Nogales Mariposa

  • Opera de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Paso del Norte (PDN)

  • Funciona 24/7

Bridge of the Americas (BOTA)

  • Funciona 24/7

Eagle Pass

  • Bridge I: 7:00 a.m. – 11:00 p.m.
  • Bridge II: 24/7

Laredo

  • Bridge I y II: 24/7

Colombia Solidarity

  • Funciona de 8:00 a.m.–12:00 a.m.

World Trade Bridge

  • Opera de 7:00 a.m. – 12:00 a.m.

Hidalgo

  • Abierto 24/7

Pharr

  • Funciona 6:00 a.m. – medianoche.

Anzaldúas

  • Opera 6:00 a.m. – 10:00 p.m.

Brownsville / Matamoros

  • Gateway International Bridge: 24/7.

Si bien los tiempos de espera de carriles abiertos cambian constantemente, CBP actualiza estos datos 24/7 en su .

Cruzar la frontera en Semana Santa sin revisar antes los horarios de las garitas puede jugarte en contra (Foto: BWT)
Cruzar la frontera en Semana Santa sin revisar antes los horarios de las garitas puede jugarte en contra (Foto: BWT)

RECOMENDACIONES DEL CBP PARA EVITAR FILAS LARGAS

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio algunas recomendaciones para evitar filas largas, optimizar tu tiempo y reducir el estrés durante el cruce.

  • Revisa el sistema oficial BWT antes de salir: te ayudará a detectar los cruces con menor carga de vehículos y elegir la opción más conveniente.
  • Prioriza las garitas con mayor número de carriles en operación: puntos como San Ysidro, Otay Mesa, El Paso–Ysleta o Laredo suelen habilitar más carriles en temporadas de alta demanda.
  • Utiliza Ready Lane o SENTRI si cuentas con estos programas: en el caso de SENTRI, la CBP establece como objetivo tiempos de procesamiento de unos 15 minutos.
  • Procura no viajar en las horas de mayor tráfico, especialmente entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

En esta Semana Santa, cuando sea posible, opta por garitas menos concurridas como Otay, Tecate, Santa Teresa o Colombia Solidarity. Lleva toda tu documentación preparada de antemano: pasaporte, visa, permisos y formularios de aduana que debas presentar.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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