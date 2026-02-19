Cruzar el Río Grande en el sur de Texas ya no implica únicamente un cargo por ingreso ilegal a Estados Unidos. Ahora, quienes sean detenidos en determinadas zonas podrían enfrentar acusaciones adicionales por invasión de propiedad federal, en el marco del endurecimiento de la política migratoria que comenzó a aplicarse en tribunales del Valle del Río Grande. La medida marca un giro relevante en la estrategia de control fronterizo y abre un nuevo escenario judicial para los migrantes que intentan cruzar hacia EE.UU., con procesos que podrían complicar aún más su situación legal.

De acuerdo con información publicada por ValleyCentral, fiscales federales iniciaron recientemente procesos penales contra personas detenidas tras ingresar a áreas declaradas restringidas bajo control militar. Esto significa que, además del cargo habitual por ingreso ilegal, ahora se suman nuevas acusaciones relacionadas con la entrada a propiedad federal protegida.

Zonas militarizadas en la frontera

El primer arresto bajo este nuevo esquema ocurrió el 8 de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un hombre que cruzaba el río cerca de Mission, en el sur de Texas. Las autoridades argumentaron que el área forma parte de terrenos afiliados a la Base Conjunta San Antonio, lo que permite presentar cargos por entrar a una propiedad federal considerada zona restringida.

La medida se desprende de acciones implementadas desde enero de 2025, cuando el gobierno federal ordenó reforzar la seguridad fronteriza mediante la creación de las llamadas Áreas Nacionales de Defensa en estados como California, Arizona y Nuevo México, además de Texas.

Como parte del plan, más de 250 millas del lecho y la ribera norte del Río Grande fueron transferidas al control militar. En esos tramos se instalaron letreros y sistemas de audio en español que advierten que se trata de un área restringida y que cruzar puede derivar en procesamiento penal. También se colocaron boyas en el río como parte del operativo de seguridad.

Nuevos cargos además del ingreso ilegal

Bajo este modelo, los migrantes pueden enfrentar hasta tres acusaciones distintas:

Ingreso ilegal al país.

al país. Entrada a propiedad militar con fines ilícitos.

con fines ilícitos. Violación intencional de regulaciones de seguridad en instalaciones de defensa.

Todos son considerados delitos menores, aunque el último contempla penas de hasta un año de cárcel. Aunque en papel puedan parecer cargos de menor gravedad, su acumulación puede generar un impacto significativo en el historial migratorio de una persona.

Primeros casos en tribunales federales

Uno de los primeros migrantes procesados bajo este nuevo esquema se declaró culpable y recibió una sentencia de 30 días de cárcel. Según documentos judiciales, el detenido reconoció haber escuchado advertencias transmitidas por altavoces antes de cruzar el río, pero decidió continuar.

En audiencias posteriores, otros migrantes también optaron por declararse culpables. La jueza magistrada Nadia S. Medrano señaló que se trataba de los primeros casos bajo este tipo de acusación en su tribunal. Aunque fiscales federales recomendaron sentencias más largas con fines disuasivos, algunos acusados fueron condenados únicamente al tiempo ya cumplido en detención, debido a que no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.

Debate legal y posibles consecuencias

Abogados de inmigración advierten que, si bien las penas actuales pueden parecer relativamente breves, la inclusión de cargos adicionales podría tener consecuencias legales a largo plazo, especialmente si la persona intenta volver a ingresar al país en el futuro.

Expertos legales también señalan que muchos migrantes probablemente acepten declararse culpables para evitar permanecer detenidos durante procesos judiciales más extensos, una decisión que puede acelerar su salida del sistema penal, pero que deja antecedentes formales en su expediente.

En la práctica, cruzar la frontera en Texas ya no se traduce solo en un proceso por ingreso ilegal. El nuevo esquema abre la puerta a un panorama judicial más complejo, donde cada cruce puede implicar más cargos y mayores implicaciones legales en EE.UU.

