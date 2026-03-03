En California, el precio de la gasolina vuelve a colarse en todas las conversaciones cotidianas: desde el chisme rápido en la fila del supermercado latino hasta la plática con los compañeros de trabajo al salir del turno en la construcción, el hospital o el restaurante. Muchos conductores en Los Ángeles, el Inland Empire, el Valle Central o el área de la Bahía ya notan que llenar el tanque duele más que hace apenas unas semanas, y que cada visita a la gasolinera obliga a ajustar el presupuesto familiar: menos salidas el fin de semana, menos viajes para ver a la familia en otro condado y más cuidado a la hora de planear los trayectos diarios. Todo esto ocurre mientras el conflicto en Medio Oriente vuelve a encender las alarmas en los mercados energéticos internacionales y pone a prueba el bolsillo de millones de automovilistas, incluidos los que dependen del carro para ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o moverse entre ciudades donde el transporte público es limitado. Y aunque la guerra esté a miles de kilómetros, su efecto se siente de manera muy concreta cada vez que miramos el letrero luminoso de la estación de servicio más cercana en uno de los estados dondeel combustible ya era de los más caros del país, incluso antes de la nueva escalada.

Lo que está pasando en Medio Oriente ya está teniendo impacto directo en los bolsillos. El aumento del precio del petróleo crudo, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, está presionando los mercados energéticos mundiales y, como suele suceder, eso termina reflejándose en el surtidor.

EL NUEVO PRECIO DE LA GASOLINA EN CALIFORNIA

Hasta este lunes, el precio promedio de la gasolina regular en California se ubicó en US$4,65 por galón, de acuerdo con la American Automobile Association (AAA). En ciudades como Los Ángeles, donde millones de latinos dependen del carro para moverse entre trabajo, escuela, iglesia y mandados, la media es incluso más alta y muchas estaciones ya muestran precios cercanos o por encima de los US$4,70 por galón.

Sin embargo, esos números podrían quedarse cortos en cuestión de días si la tensión internacional se mantiene o empeora.

En una estación de Shell en Studio City —zona de Los Ángeles— el precio de la gasolina regular sin plomo ya se ubicaba alrededor de US$5,29 por galón, según reportes locales, y no se trata de un caso aislado: en algunos vecindarios del Valle de San Fernando, el Este de LA o el condado de Orange también se observan letreros por encima de los US$5.

Promedios actuales:

Ubicación Precio promedio regular California US$4,65 Los Ángeles (área metropolitana) Cerca de US$4,70 Algunas estaciones en LA Hasta US$5,29

Los expertos advierten que el promedio estatal podría superar fácilmente los US$5 por galón si el conflicto en Medio Oriente interrumpe de forma más severa el suministro global de crudo.

El precio de la gasolina en California se está posicionando como el más elevado de los Estados Unidos (Foto: Freepik) / AS photo

¿POR QUÉ ESTÁN SUBIENDO LOS PRECIOS?

El crudo Brent —referencia internacional del petróleo— ha registrado un fuerte salto y llegó a subir alrededor de 6% en la jornada, en buena parte por la incertidumbre generada por la guerra con Irán y el riesgo sobre las rutas de suministro. Cada dólar adicional en el precio internacional del petróleo puede traducirse en varios centavos más por galón en la bomba, según especialistas en energía citados por medios estadounidenses.

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, explicó que el precio promedio nacional ha aumentado por cuarta semana consecutiva, impulsado por factores estacionales —cambio a gasolina de verano, más viajes por vacaciones— y la dinámica general del mercado, a lo que ahora se suma la reacción a los ataques entre Estados Unidos e Irán. A nivel nacional, el promedio está muy cerca de los US$3 por galón, una cifra que podría verse baja si la comparamos con California, pero que marca un punto de inflexión para todo el país.

En términos sencillos: Si el petróleo sube, las refinerías pagan más y ese aumento termina trasladándose al consumidor. Además, estamos entrando en la temporada de mayor demanda, cuando millones de personas planean road trips por la Costa Oeste, viajan a visitar familia en otros estados o aprovechan el buen clima para salir más en carro. Para las comunidades hispanas en California —que muchas veces comparten vehículo entre varios miembros de la familia o dependen del carro para trabajos de delivery, construcción o limpieza—, cada centavo extra por galón se nota en el bolsillo a final de mes.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

De Haan advirtió que el promedio nacional está a punto de romper la barrera de los 3 dólares por galón por primera vez este año, y proyecta que los precios podrían subir entre 10 y 30 centavos en el corto plazo, dependiendo de cómo evolucione el conflicto. Aunque esa cifra parezca baja frente a lo que se paga en California, este estado suele registrar los precios más altos del país por varias razones: impuestos estatales más elevados, regulaciones ambientales estrictas y una mezcla especial de combustible que encarece los costos de producción.

Si el conflicto en Medio Oriente interrumpe más seriamente las líneas de suministro, el impacto podría sentirse primero en la Costa Oeste, donde el mercado es más vulnerable a choques internacionales y a cualquier problema en las refinerías locales. En otras palabras, no estamos ante un aumento aislado ni puramente temporal: el mercado está reaccionando a factores geopolíticos reales que podrían seguir empujando los precios hacia arriba mientras la incertidumbre se mantenga.

Para quienes viven en California —desde los trabajadores agrícolas del Valle Central hasta las familias que se mueven a diario entre el condado de Riverside y Los Ángeles— esto significa que conviene seguir de cerca los precios, usar apps para comparar estaciones y considerar ajustes en los recorridos para reducir gastos de gasolina.

CALIFORNIA, NUEVAMENTE ENTRE LOS MÁS CAROS

No es sorpresa que California vuelva a encabezar la lista de los estados con gasolina más costosa: el promedio estatal ronda los US$4,66 dólares por galón, muy por encima del promedio nacional cercano a los US$3. De hecho, recientes listados de precios sitúan a California como el estado con la gasolina más cara del país, por encima de lugares como Hawái y Washington.

Mientras se pagan más de US$4,60 dólares en promedio, otros estados reportan cifras mucho menores; por ejemplo, varios estados del interior del país mantienen promedios alrededor de los US$2,60 a US$2,80 por galón, según datos recientes, lo que evidencia la brecha que sufren los conductores californianos. Esa diferencia vuelve a abrir el debate sobre factores como: impuestos estatales a la gasolina, costos de refinación y normativas ambientales especiales, dependencia del crudo importado, vulnerabilidad ante crisis y conflictos internacionales.

En comunidades hispanas de California —desde el Este de Los Ángeles hasta barrios de San José, San Diego o Bakersfield— el tema de la gasolina cara se suma a otras presiones del costo de vida, como la renta, la comida y los servicios, y se convierte en un factor más a la hora de decidir si se toma el freeway para ir a visitar a la familia o si se busca compartir el carro para ahorrar.

La gasolina en California se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los conductores (Foto: Freepik)

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CONDUCTORES HISPANOS EN CALIFORNIA?

Si algo está claro es que el precio de la gasolina en California sigue bajo presión y podría subir más si la situación internacional no se estabiliza pronto. Por ahora, los especialistas recomiendan a los automovilistas:

Estar atentos a los cambios diarios y comparar precios entre estaciones.

Usar aplicaciones que muestren cuál es la gasolinera más barata en su zona.

Planificar los traslados con mayor eficiencia, agrupando mandados y evitando viajes innecesarios.

Dar mantenimiento al vehículo (llantas bien infladas, afinación al día) para reducir el consumo.

