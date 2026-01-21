Entrar al Metro de Nueva York sin pagar no es algo nuevo, pero en los últimos meses se ha convertido en tema de conversación en toda la ciudad. Si vives en la ciudad —o si visitas con frecuencia— seguro has visto los videos en TikTok o X donde personas esquivan las nuevas puertas de la MTA como si fuera un reto viral. Desde Jackson Heights hasta el Bronx, muchos lo hacen “por diversión”, por las vistas o, simplemente, porque creen que “no pasa nada”. Pero quienes usan el subway a diario saben que la situación ha escalado: hay pasajeros frustrados y una Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) tratando de frenar una práctica que, según cálculos oficiales, le cuesta a la ciudad alrededor de US$1,000 millones al año. Para una urbe donde cada centavo cuenta —especialmente cuando hablamos de mantener los trenes funcionando a tiempo— el tema deja de ser anecdótico y se convierte en un debate real sobre civismo, desigualdad y responsabilidad compartida.

El metro de Nueva York es uno de los servicios de transporte más usados del estado (Foto: AFP)

EL PROBLEMA DE EVADIR EL PAGO DEL METRO

Evadir la tarifa del subway no solo significa pasar por una puerta. Hoy también incluye hacerlo con ingenio: cubrir los sensores de las nuevas puertas OMNY con bufandas o mochilas, aprovechar puertas abiertas por otros pasajeros o manipular el sistema hasta engañarlo. Aunque algunos lo vean como una “travesura urbana”, la MTA lo considera una infracción directa a las normas de transporte.

Las cámaras de seguridad graban constantemente, y el NYPD mantiene presencia activa en estaciones clave de Manhattan, Brooklyn y Queens. Aunque los operativos cambian de lugar, los oficiales suelen concentrarse en zonas con alto flujo o reincidencia, como Times Square o Fulton Street.

Las personas que evaden los pagos en el metro de NY generan pérdidas millonarias a la MTA (Foto: AFP)

¿QUÉ PASA SI TE DETECTAN POR PRIMERA VEZ?

Cuando alguien evade por primera vez, lo más común es que reciba una advertencia. En algunos casos, sobre todo si el agente detecta que fue un malentendido o un error técnico, el enfoque es pedagógico: se explica cómo usar correctamente el sistema OMNY o qué hacer si no funciona el lector. Pero esa advertencia queda registrada, algo que muchos usuarios ignoran.

MULTAS POR REINCIDENCIA

Si una persona reincide dentro de un período de cuatro años, la historia cambia. La MTA puede imponer una multa cercana a los US$100, aunque la cifra depende del tipo de infracción y de si el pasajero tiene acceso a programas como Fair Fares NYC, que ofrece descuentos a neoyorquinos de bajos ingresos. A partir de la tercera infracción, las sanciones aumentan: US$150 o más por cada incidente. En ese punto, ya no es un “descuidado”, sino un patrón de comportamiento que puede traer consecuencias serias.

¿PUEDE HABER CONSECUENCIAS JUDICIALES?

Sí, y más seguido de lo que algunos creen. Si alguien se niega a identificarse o acumula varias infracciones, puede recibir una citación judicial emitida por el NYPD. En casos extremos, la evasión repetida incluso puede terminar en arresto, especialmente si ocurre junto con otras faltas, como altercado o desobediencia civil. Y cuando eso ocurre, la multa deja de ser el problema menor.

EL ROL DEL NYPD Y LOS CONTROLES EN LAS ESTACIONES

El NYPD refuerza sus operativos en puntos estratégicos: Union Square, Times Square —42 Street, Atlantic Avenue—, Barclays Center, y estaciones donde confluyen varias líneas. Estos controles suelen ser aleatorios, lo que hace casi imposible predecir dónde estarán los oficiales.

Desde la visión de las autoridades, no se trata solo de recaudar. La meta también es mantener seguridad y orden, evitando que los saltos o forzamientos de puertas terminen en accidentes, especialmente durante horas pico.

LAS NUEVAS PUERTAS OMNY Y LA POLÉMICA

A fines de 2025, la MTA inició la instalación de nuevas puertas de acceso OMNY en más de 20 estaciones, con la promesa de llegar a 150 en los próximos años. El proyecto, de cerca de US$1,100 millones, busca reducir la evasión, pero ha sido recibido con escepticismo. Algunos influencers locales, como @officialkiingspiider, han mostrado cómo burlarlas fácilmente; sus videos superan los 18 millones de reproducciones y han desatado críticas y memes por toda la comunidad hispana neoyorquina.

NYC parkour athlete and MTA “hacker” Byron Sterling, better known as Kiing Spiider for his viral Spider-Man parkour feats, has already shown ways around the MTA’s new $7.3M turnstiles.



You can’t design your way out of fare evasion. You enforce your way out. It's that simple! pic.twitter.com/vMXS99VcBc — Stu Smith (@thestustustudio) December 27, 2025

¿POR QUÉ LA MTA INSISTE CON LAS SANCIONES?

Para la MTA, evadir no es “jugarle vivo” al sistema. Según el Citizens Budget Commission, solo en 2024 la evasión de tarifas y peajes provocó pérdidas cercanas a US$1,000 millones, dinero destinado a la seguridad y mantenimiento de trenes y autobuses. Desde su perspectiva, sancionar es una forma de proteger el servicio público que millones de nuevos neoyorquinos usamos todos los días para llegar al trabajo, la escuela o la iglesia.

Entrar sin pagar al Metro de Nueva York puede parecer inofensivo, pero no lo es. Las multas son reales, las sanciones se acumulan y el riesgo de una citación judicial es mayor de lo que muchos imaginan. Con la vigilancia actual y la presión social por reducir abusos, la evasión se ha vuelto una apuesta peligrosa.

MULTAS Y SANCIONES POR EVADIR EL PAGO EN EL METRO DE NUEVA YORK

Tipo de infracción Descripción Multa aproximada Observaciones Primera vez Evasión aislada, sin antecedentes previos. No hay multa (advertencia oficial). Queda registrada en el sistema; futuras infracciones se evalúan con este antecedente. Segunda vez Reincidencia dentro de 4 años. US$100 Puede variar según estación o si se aplica el programa Fair Fares NYC. Tercera y siguientes Evasión reiterada o conducta intencional. US$150 o más Aumentan las sanciones; posible citación judicial. Negarse a identificarse Resistencia o negativa a cooperar con agentes. Variable + posible arresto. El caso puede derivar en proceso legal o registro penal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!