Cada vez más conductores en Estados Unidos buscan que su vehículo diga algo sobre ellos, pero en Texas —donde el coche no solo es medio de transporte, sino casi una extensión de la identidad— esa tendencia alcanza otro nivel. En una tierra donde los pickups lucen la bandera del Lone Star y los muscle cars rugen al ritmo del country en las autopistas de Houston o Dallas, las matrículas personalizadas se han convertido en otra forma de expresión. No es raro ver placas con mensajes ingeniosos, bromistas o con un toque de orgullo local, porque aquí, entre los rodeos, los barbecues del fin de semana y los tacos de brisket en los food trucks, el sentido del humor forma parte del ADN texano. Sin embargo, ese ingenio a veces se pasa de la raya, y ahí entra el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV), que decide qué mensajes pueden circular… y cuáles deben quedarse en el intento.

Detrás de cada solicitud de matrícula personalizada hay un proceso de revisión bastante estricto. El Texas DMV revisa una por una para asegurarse de que el texto no sea ofensivo, violento, sexual, discriminatorio o inapropiado para el espacio público. Los números son claros: muchos conductores intentan ser ingeniosos, pero no todos logran convencer al comité de revisión.

Los conductores de Texas deben saber que no todas las matrículas personalizadas son aceptadas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

CASI 2.000 MATRÍCULAS RECHAZADAS EN 2025

Solo en 2025, el DMV de Texas rechazó 1.951 solicitudes de matrículas personalizadas, una cifra que deja claro que el humor y la provocación siguen muy presentes en las carreteras del estado. Octubre fue el mes con más rechazos (193 solicitudes denegadas), mientras que noviembre fue el más tranquilo con 130. Entre las ciudades con más solicitudes están Houston, Austin, San Antonio y Dallas, donde es común que los conductores busquen destacar con un toque creativo o sarcástico.

Los motivos de rechazo son variados: bromas de mal gusto, insinuaciones sexuales, referencias agresivas o insultos directos. Algunos incluso usan símbolos para esquivar los filtros automáticos del DMV: el asterisco (*) representa la silueta del estado de Texas, el símbolo & equivale a una estrella y el @ suele usarse como un corazón. Pero aun con esos trucos, los evaluadores no se dejan engañar fácilmente.

HUMOR, PROVOCACIÓN Y EXPRESIONES QUE NO PASARON EL FILTRO

Revisar las solicitudes rechazadas deja al descubierto una mezcla entre creatividad, humor negro y descaro. Algunas combinaciones buscan intimidar; otras son abiertamente escatológicas o burlonas. Es un reflejo curioso de la diversidad y la picardía texana, aunque el DMV insista en mantener la carretera como un espacio respetuoso para todos, desde las familias que conducen hacia los estadios locales hasta los viajeros rumbo al desierto o al Golfo de México.

A continuación, te presentamos el listado completo de matrículas rechazadas por el DMV de Texas durante 2025. Son las combinaciones que, por distintas razones, nunca verás circular en las autopistas del Lone Star State:

Matrículas rechazadas por el DMV de Texas UTOSLOO MOVEE MF SCOOOCH BYE@LSR HOT POOP DUUDUU POOP*BOX 1DIRTYB DUYRJOB DVORCE KILN DUX EV*SUX EVS SUCK INTIMD8 ALIEN AF U MAD HA YU UGLY UR BROKE YA M@MMA 21SAVG MUS&TURD CRMINAL RERENDR

Aunque algunas de estas placas puedan parecer graciosas o ingeniosas, el contexto lo cambia todo: lo que para un conductor puede ser una broma interna, para otro puede resultar ofensivo o irrespetuoso en un entorno público. Por eso, cada matrícula es evaluada no solo por su texto literal, sino también por cómo podría interpretarse en la carretera.

¿DÓNDE CONSULTAR LA LISTA COMPLETA?

Si estás pensando en pedir tu propia matrícula personalizada, lo mejor es revisar antes las normas oficiales. El listado completo y los criterios de evaluación están disponibles en el sitio web oficial del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV), con versiones en inglés y español. Allí también podrás encontrar ejemplos de mensajes aceptados y consejos sobre cómo presentar tu solicitud correctamente.

En el fondo, personalizar tu vehículo puede ser una forma divertida de mostrar quién eres. Solo hay que recordar que, en un estado tan grande y diverso como Texas, el mensaje debe convivir con millones de personas más. Y ahí, como buen texano, conviene saber cuándo soltar el acelerador… y cuándo poner freno.

No todas las palabras son aceptadas para las matrículas de Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!