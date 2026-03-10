Cuando uno piensa en el New York City Subway, lo primero que viene a la mente suele ser su tamaño, el ritmo frenético de la ciudad y los millones de pasajeros que lo utilizan cada día para ir al trabajo, estudiar, hacer diligencias o simplemente cruzar de un borough a otro. Pero cualquiera que viva en Nueva York —sobre todo en vecindarios con mucha comunidad latina como Jackson Heights, Washington Heights, el Bronx o partes de Brooklyn— sabe que, entre esa multitud, también aparecen escenas curiosas y muy de la vida diaria: personas que viajan con sus mascotas en mochilas, bolsos o transportines, perros asomando discretamente por una malla transparente, gatos que miran por una pequeña ventana redonda, o incluso animales menos comunes que algunos traen desde casa porque no tienen carro y el metro es su única forma de moverse. No es algo raro en una ciudad tan diversa como New York, donde la rutina muchas veces incluye compartir el trayecto en la línea 7, la A, la 1 o la 6 con un perro, un gato o alguna otra mascota que ya forma parte de la familia.

Ahora bien, lo que muchos viajeros —sobre todo quienes acaban de llegar a la ciudad, turistas hispanohablantes o neoyorquinos que todavía se están adaptando al sistema— no siempre saben es que sí existen reglas muy claras sobre cómo deben transportarse los animales dentro del sistema. La autoridad que gestiona el transporte público en la ciudad, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), establece condiciones específicas para que las mascotas puedan ingresar al metro y a otros servicios de la red, como buses y algunos trenes de cercanías.

LA REGLA PRINCIPAL DE LA MTA: EL ANIMAL DEBE IR DENTRO DE UN BOLSO O TRANSPORTÍN

Si hay una norma clave que resume toda la política de mascotas del metro, es esta: el animal debe estar completamente contenido dentro de un bolso, mochila o transportín.

Esto significa que, dentro del New York City Subway, ninguna mascota puede viajar suelta, ni siquiera con correa. El contenedor debe mantener al animal totalmente dentro durante todo el trayecto, desde que entras por el torniquete hasta que sales de la estación.

Además, ese bolso o transportín debe colocarse de manera que no afecte el movimiento de los pasajeros, algo especialmente importante en horas pico, cuando los vagones van llenos entre Queens, Manhattan y Brooklyn.

La MTA establece que el contenedor puede ir:

En el regazo del dueño

Entre las piernas

Junto al cuerpo del pasajero

En el suelo, siempre que no bloquee el paso

Lo importante es que no obstruya pasillos, puertas ni asientos, ya que el metro de la ciudad mueve millones de personas cada día y el espacio dentro del vagón es limitado, sobre todo cuando la gente sube con coches de bebé, maletas o mochilas grandes.

NO HAY TAMAÑO OFICIAL… PERO SÍ UN CRITERIO CLARO

Una de las dudas más frecuentes entre quienes viven con mascotas en Nueva York es si existe un tamaño máximo para los animales. La respuesta es interesante: la MTA no fija una medida exacta para el bolso o transportín.

Lo que sí exige es que el animal quede completamente dentro del contenedor y que no ocupe espacio adicional que incomode a otros pasajeros.

En la práctica, esto ha generado situaciones bastante llamativas en New York City. En redes sociales se han vuelto virales imágenes de dueños transportando perros grandes en mochilas de senderismo, en enormes bolsas de lona o en sacos de tela con asas, argumentando que cumplen la regla porque el animal “cabe dentro”. Muchos videos han salido de estaciones muy usadas por la comunidad latina, como 74th St–Broadway (línea 7) o del Alto Manhattan, donde se ve a la gente “ingeniándoselas” para que el perro técnicamente vaya dentro de algo.

Aunque técnicamente encaja con la norma, muchos consideran que ese tipo de casos roza el límite del espíritu de la regla y puede generar incomodidad, sobre todo en vagones muy llenos.

¿QUÉ MASCOTAS ESTÁN PERMITIDAS EN EL METRO?

Las normas del sistema administrado por la Metropolitan Transportation Authority no solo hablan de perros o gatos. En realidad, varias mascotas pueden viajar en el metro, siempre que cumplan las condiciones del contenedor.

Mascotas que pueden viajar en el metro:

Perros de compañía

Gatos

Hurones

Conejos

Aves pequeñas

Otros animales domésticos pequeños

Todos ellos deben viajar en un transportín o bolso cerrado, ventilado y seguro. Muchos neoyorquinos hispanohablantes que viven en apartamentos pequeños eligen transportines plegables o mochilas con ventana transparente, porque son más fáciles de guardar y usar cuando tienen que ir al veterinario en Queens, Manhattan o el Bronx.

Un perro viajando, de forma incorrecta, dentro del Metro de Nueva York (Foto: AFP)

EXCEPCIÓN IMPORTANTE: ANIMALES DE SERVICIO

Aquí hay una diferencia fundamental. Los perros de servicio que asisten a personas con discapacidad sí pueden viajar fuera de un bolso o transportín.

Estos animales están protegidos por leyes federales y estatales en Estados Unidos y pueden acompañar a sus dueños dentro del metro siempre que estén bajo control.

En la práctica, es común ver perros de servicio en estaciones muy transitadas como Times Sq–42 St, Grand Central o Fulton St, acompañando a personas con discapacidad visual, movilidad reducida u otras condiciones reconocidas por la ley.

¿CÓMO DEBE IR EL ANIMAL DURANTE EL VIAJE?

La MTA también establece algunas condiciones prácticas para garantizar la seguridad del viaje tanto del animal como de los pasajeros.

Entre las principales reglas destacan:

El animal no puede sacar la cabeza, patas o cola del bolso

El contenedor debe estar bien cerrado

Debe ser estable y resistente

No se puede colocar el transportín sobre los asientos

Muchos dueños optan por mochilas especiales con malla o transportines rígidos que permiten que el animal viaje sentado o acostado en el fondo del bolso, lo que reduce el riesgo de movimientos bruscos cuando el tren frena o acelera, algo muy común en trayectos bajo el East River o en líneas rápidas (express).

REQUISITOS RECOMENDADOS PARA EL BOLSO O TRANSPORTÍN

Aunque no todos son obligatorios, hay ciertas características que se consideran buenas prácticas para evitar problemas durante el trayecto en el metro, especialmente si el viaje es largo, por ejemplo desde el norte del Bronx hasta el sur de Brooklyn con uno o más transbordos.

Característica Recomendación práctica Tamaño Debe permitir que el animal cambie ligeramente de posición sin ocupar espacio extra Ventilación Malla o rejillas que permitan circulación de aire Resistencia Costuras, base y tirantes firmes Higiene Material impermeable y fácil de limpiar

Muchos neoyorquinos también colocan mantas absorbentes o bases higiénicas dentro del transportín para prevenir accidentes durante el trayecto, algo útil si el animal se estresa con el ruido del tren o los anuncios constantes dentro del vagón.

Esta es la forma correcta de transportar una mascota dentro del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

CONDUCTA DEL DUEÑO DENTRO DEL VAGÓN

Viajar con una mascota en el metro también implica ciertas responsabilidades para el dueño, algo que la MTA recuerda con frecuencia en sus campañas de convivencia.

Entre las recomendaciones más repetidas por la Metropolitan Transportation Authority están:

Mantener el bolso pegado al cuerpo

Evitar que el animal ladre o cause molestias

No bloquear puertas o pasillos

Llevar bolsas higiénicas o toallitas por si ocurre algún incidente

Si la mascota genera problemas importantes —por ejemplo, agresividad, olor fuerte o ruido excesivo— el personal del metro puede pedir al pasajero que abandone el tren o la estación. Esto puede ocurrir en cualquier línea, y no es raro que otros pasajeros se quejen cuando sienten que la situación se sale de control.

POSIBLES MULTAS POR INCUMPLIR LA NORMA

Aunque muchas veces las reglas se aplican con cierta flexibilidad, la autoridad del transporte sí contempla sanciones.

En algunos reportes anuales se ha informado de más de 200 multas relacionadas con mascotas en el metro, principalmente por llevar perros sueltos o animales fuera de transportines.

Además, el personal del sistema puede negar el acceso si considera que el bolso o contenedor no cumple realmente con la regla de mantener al animal completamente contenido. En la práctica, esto significa que, aunque el animal quepa “a la fuerza” en una bolsa improvisada, el empleado de la MTA puede decidir que no es seguro y no permitir el ingreso.

RESUMEN RÁPIDO DE LAS REGLAS DE LA MTA

Aspecto Qué exige la MTA Forma de transporte Mascota completamente contenida en bolso, mochila o transportín Tamaño del animal No hay medida oficial, pero debe caber sin sobresalir Ubicación en el vagón En el regazo, entre las piernas o junto al dueño Animales de servicio Permitidos sin bolso Conducta Sin molestias, sin ensuciar y sin bloquear el paso Posibles sanciones Multas o negación de acceso

Al final, la regla puede parecer sencilla, pero tiene un objetivo claro: mantener el orden y la seguridad dentro de uno de los sistemas de transporte más grandes del mundo, el New York City Subway, operado por la Metropolitan Transportation Authority.

Y si algo demuestra la experiencia de los pasajeros en New York City —incluida la comunidad hispana que vive y se mueve a diario entre Queens, Manhattan, Brooklyn, el Bronx y Staten Island— es que, con un poco de creatividad y respetando la norma, muchas mascotas también pueden formar parte del viaje cotidiano por el metro y acompañar a sus dueños en esa vida acelerada que define a la ciudad.

El Metro de Nueva York mueve a millones de pasajeros todos los días (Foto: MTA)

