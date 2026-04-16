En Estados Unidos, los apellidos más comunes como Smith, Johnson o Williams se han mantenido prácticamente sin cambios durante décadas, reflejando una tradición estable en la identidad del país. Sin embargo, cuando se pone la lupa en Florida, uno de los estados más diversos, el panorama cambia de forma evidente y revela un dato que no pasa desapercibido: los apellidos latinos tienen un peso mucho mayor del que muchos imaginan, marcando una diferencia clara frente a otros territorios.

Aunque la Oficina del Censo de Estados Unidos no publica un ranking oficial detallado por estado, sus datos demográficos, combinados con bases especializadas de distribución de apellidos, permiten identificar tendencias bastante claras. En Florida, apellidos como Rodríguez, García, González y Pérez aparecen de manera recurrente entre los más comunes, compartiendo espacio con los tradicionales Smith, Johnson y Williams.

En Florida, EE.UU. refleja cambios migratorios que transforman la identidad cultural. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Esta mezcla no es casualidad. Según cifras oficiales, cerca del 21.9% de los residentes en Florida nacieron en el extranjero, mientras que la población hispana representa aproximadamente el 28.7% del total del estado. Además, análisis del Migration Policy Institute indican que más de la mitad de los inmigrantes en Florida son de origen latino, lo que ayuda a entender por qué los apellidos hispanos están tan presentes en la vida diaria, desde escuelas hasta registros públicos.

El crecimiento sostenido de la comunidad hispana también ha sido clave. Con el paso de los años, estos apellidos no solo se han mantenido, sino que han ganado mayor visibilidad. De hecho, datos del propio Censo muestran que los apellidos de origen hispano ya figuran entre los más comunes a nivel nacional, reforzando su impacto en estados con alta concentración latina como Florida.

En este contexto, hablar de los apellidos más comunes en Florida va mucho más allá de una simple lista. Se trata de identidad cultural, de historia y de generaciones de inmigrantes que han dejado huella en el estado, convirtiéndolo en un reflejo claro de la diversidad de Estados Unidos.

Apellidos asiáticos en EE.UU.

Mientras en Florida los apellidos latinos dominan gran parte del panorama, a nivel nacional hay otra tendencia que avanza de manera silenciosa, pero con fuerza: el crecimiento de los apellidos asiáticos en EE.UU.

De acuerdo con datos del Censo de 2020, los apellidos que más crecieron entre 2010 y 2020 fueron Zhang, Liu y Wang. Este incremento está directamente relacionado con el aumento de la población asiática, que ya representa cerca del 7% del total del país, consolidándose como el grupo de mayor crecimiento en el siglo XXI.

En EE.UU., los apellidos asiáticos crecen con fuerza, reflejando el rápido aumento de esta comunidad en las últimas décadas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El informe también destaca que, a diferencia de los apellidos tradicionales, estos cambios reflejan transformaciones demográficas recientes, impulsadas principalmente por la inmigración y por nuevas generaciones nacidas en territorio estadounidense.

Así, mientras Florida refleja hoy el fuerte peso de la comunidad latina, los datos nacionales anticipan un futuro en el que la diversidad seguirá creciendo, impulsada por nuevas olas migratorias y cambios generacionales que ya empiezan a notarse en algo tan cotidiano como un apellido.

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