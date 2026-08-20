En vecindarios donde se escucha español en las bodegas, se organizan reuniones en iglesias y mezquitas, y las familias comparten información por WhatsApp antes de salir al trabajo o llevar a los niños a la escuela, crece la preocupación por la presencia de agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Nueva York. No existe un registro público que permita elaborar un ranking oficial de “redadas” por barrio ni confirmar cuántos operativos se realizaron en cada zona. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes han reportado un aumento de la actividad en comunidades de Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island durante las últimas semanas. Para una jurisdicción donde viven alrededor de 3.1 millones de personas nacidas en el extranjero, la alerta repercute muchísimo la vida diaria de los cinco boroughs. Todo esto, como sabemos, luego de que el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguraría que potenciaría el accionar en la Gran Manzana.

La información debe interpretarse con cautela: los sectores mencionados no constituyen una lista oficial de ICE ni un mapa de futuros operativos. Son áreas señaladas por grupos comunitarios y medios locales debido a reportes recientes de presencia o acciones de agentes federales.

La presencia de agentes de ICE en Nueva York atemoriza a millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en la Gran Manzana (Foto: AFP)

BARRIOS MENCIONADOS EN REPORTES

Distrito Barrios señalados por organizaciones y reportes recientes Manhattan Inwood, Washington Heights Brooklyn Sunset Park, Dyker Heights, Bensonhurst, Cypress Hills Staten Island Port Richmond, Stapleton Queens Elmhurst, East Elmhurst, College Point, Corona, Jackson Heights

De acuerdo con una nota publicada por Pix11, la New York Immigration Coalition (NYIC), Make the Road New York y Hands Off NYC, reportaron un aumento de la actividad de ICE durante dos semanas en varias comunidades: Inwood, Washington Heights, Port Richmond, Stapleton, Sunset Park, Dyker Heights, Bensonhurst y Cypress Hills.

A esta relación se suman avisos de presencia de agentes en Elmhurst, East Elmhurst, College Point, Corona y Jackson Heights.

MANHATTAN: INWOOD Y WASHINGTON HEIGHTS

Inwood y Washington Heights, situados en el norte de Manhattan, figuran entre los puntos donde se ha advertido una mayor actividad migratoria. Para miles de familias dominicanas, mexicanas, ecuatorianas y de otros países latinoamericanos, estos lugares representan mucho más que una ubicación geográfica: allí se concentran pequeños negocios, restaurantes, iglesias, panaderías y redes vecinales que suelen movilizarse ante cualquier alerta.

Washington Heights aparece entre las zonas con más residentes nacidos fuera de Estados Unidos. El informe municipal The Newest New Yorkers 2026 calcula que esta comunidad tenía 66,273 habitantes inmigrantes durante el periodo analizado.

Inwood también quedó bajo atención tras un incidente reportado a fines de julio, cuando agentes federales realizaron acciones en el área. El hecho provocó protestas y denuncias de activistas, además de llamados de funcionarios locales para exigir transparencia y respeto por las garantías de los residentes.

BROOKLYN: SUNSET PARK, BENSONHURST Y OTROS SECTORES

En Brooklyn, las comunidades señaladas son Sunset Park, Dyker Heights, Bensonhurst y Cypress Hills. Son lugares con una vida migrante marcada por comercios latinos y asiáticos, restaurantes familiares, mercados de barrio y trabajadores que se desplazan cada día entre el sur del borough y otras partes de la ciudad.

Sunset Park y Bensonhurst se encuentran entre las áreas con una alta concentración de personas nacidas en el extranjero. La ciudad identifica a Sunset Park como parte de uno de sus principales corredores de población inmigrante, mientras Bensonhurst y Dyker Heights destacan por su notable presencia de familias asiáticas, en particular de origen chino.

Barrio de Brooklyn Contexto comunitario Sunset Park Comunidad latina, china y asiática; importante actividad comercial y familiar Dyker Heights Presencia de inmigrantes asiáticos y familias de larga data Bensonhurst Uno de los principales enclaves chino-estadounidenses del sur de Brooklyn Cypress Hills Comunidad diversa, con presencia de familias inmigrantes y trabajadores de distintos orígenes

Para quienes dependen de turnos en restaurantes, construcción, delivery, limpieza, salud o comercio, estas alertas generan una cadena inmediata de mensajes entre vecinos y parientes. Por ello, las organizaciones locales recomiendan verificar cualquier dato antes de difundirlo y consultar fuentes legales confiables.

QUEENS CONCENTRA MÁS BARRIOS REPORTADOS

Queens reúne cinco de los barrios citados en los reportes: Elmhurst, East Elmhurst, College Point, Corona y Jackson Heights. Esto no demuestra que sea el distrito con más redadas confirmadas, sino el borough con mayor cantidad de comunidades mencionadas en las referencias disponibles.

Barrio de Queens Contexto de la preocupación Elmhurst Uno de los mayores centros de población inmigrante de la ciudad East Elmhurst Avisos recientes sobre presencia de agentes federales College Point Incluido en coberturas sobre acciones ocurridas a fines de julio Corona Gran presencia de familias latinas e inmigrantes Jackson Heights Comunidad multicultural con residentes latinos, surasiáticos y asiáticos

El informe municipal sitúa a Elmhurst y Corona entre los vecindarios con mayor cantidad de habitantes nacidos en el extranjero. Elmhurst tenía 66,452 residentes inmigrantes y Corona 64,776, según los datos difundidos en The Newest New Yorkers 2026.

Jackson Heights es uno de los puntos más diversos de la ciudad. En sus calles conviven negocios colombianos, mexicanos, ecuatorianos, tibetanos, bangladesíes, nepalíes e indios, además de una amplia red de asociaciones comunitarias. Esa pluralidad explica por qué los avisos sobre operativos migratorios tienen un impacto amplio entre hogares que hablan español y otros idiomas.

¿HAY UN BARRIO CON MÁS REDADAS?

No. Con la información pública disponible, no se puede afirmar que Inwood, Corona, Jackson Heights, Sunset Park u otro vecindario sea oficialmente el lugar con “más redadas de ICE” en Nueva York.

La diferencia es importante:

Un reporte de mayor actividad no prueba que haya más arrestos que en otras zonas.

La presencia de agentes no siempre termina en una detención.

ICE no publica una base de datos detallada y actualizada por barrio que permita elaborar un ranking verificable.

Los listados comunitarios reflejan incidentes observados, alertas recibidas y denuncias compartidas durante un periodo determinado.

Lo que sí puede afirmarse es que, dentro de los reportes citados, Queens reúne cinco barrios mencionados y Brooklyn cuatro. Manhattan y Staten Island tienen dos comunidades señaladas cada uno.

¿QUÉ HACE NUEVA YORK?

Nueva York mantiene protecciones conocidas como políticas de ciudad santuario, aunque estas no impiden que las autoridades federales realicen acciones de inmigración bajo sus facultades. La ciudad ha reforzado protocolos para limitar el acceso de agencias federales a propiedades municipales y restringir el intercambio de datos en casos que no estén exigidos por ley.

El alcalde Zohran Mamdani firmó la Orden Ejecutiva 13 en febrero de 2026. La medida ordenó revisar los procedimientos de agencias como el NYPD, el Department of Correction, el Department of Probation y el Department of Social Services respecto de su interacción con autoridades federales de inmigración. También establece que los funcionarios federales no pueden ingresar a propiedades de la ciudad —como escuelas, albergues y hospitales— sin una orden judicial, salvo excepciones previstas por la ley.

La administración municipal también impulsó materiales de “Know Your Rights” en 10 idiomas, incluido el español, y los distribuyó por medio de instituciones religiosas y organizaciones comunitarias.

DERECHOS ANTE UN ENCUENTRO CON ICE

Si una persona se encuentra con agentes de ICE, la recomendación es mantener la calma, no proporcionar información falsa y pedir asesoría legal antes de firmar cualquier documento.

Estos son algunos derechos que la ciudad destaca:

Puedes permanecer en silencio.

Puedes pedir hablar con un abogado.

Puedes solicitar un intérprete.

Si los agentes llegan a tu vivienda, puedes pedir que muestren una orden judicial antes de abrir la puerta o permitir el ingreso.

No tienes obligación de responder preguntas sobre tu país de origen o estatus migratorio.

No debes firmar documentos que no entiendas.

Una orden administrativa de ICE no es necesariamente lo mismo que una orden judicial firmada por un juez. La guía municipal recalca la importancia de pedir verla y, ante cualquier duda, consultar con un abogado de inmigración o una organización acreditada.

La línea de apoyo legal de la Mayor’s Office of Immigrant Affairs (MOIA) es gratuita y confidencial: 1-800-354-0365. También se puede llamar al 311 y decir “Immigration Legal” para solicitar información y referencias de servicios jurídicos.

Día Horario de la línea MOIA Lunes y miércoles 9 a.m. a 8 p.m. Martes, jueves y viernes 9 a.m. a 6 p.m. Último sábado de cada mes 9 a.m. a 5 p.m.

La recomendación para los neoyorquinos es evitar depender de rumores en redes sociales o cadenas de WhatsApp sin confirmar. Ante una alerta, conviene validar los datos mediante organizaciones legales reconocidas, medios locales confiables o los canales oficiales de la ciudad.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!