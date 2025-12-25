Si vives en el sur de California o en el norte rural del estado, las lluvias de estos días no son un simple “mal clima”, sino un riesgo real para barrios enteros donde viven miles de familias latinas. A finales de diciembre de 2025, el estado de California enfrenta una nueva ronda de tormentas intensas y vientos peligrosos que han llevado al gobernador Gavin Newsom a declarar el estado de emergencia para los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

Para quienes residen en ciudades como Los Ángeles, Long Beach, Santa Ana, Riverside, San Bernardino, San Diego o en comunidades de Shasta, esta declaración no es solo un anuncio político: marca la diferencia en la rapidez con la que llegan los recursos de rescate, la ayuda a los barrios más vulnerables y el apoyo a las autoridades locales.

Gavin Newsom, actual gobernador de California, declaró el estado de emergencia en seis condados (Foto: AFP) / MAURO PIMENTEL

¿QUÉ SIGNIFICA EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Cuando en California se declara un estado de emergencia por tormentas invernales, el objetivo es proteger de forma más rápida a las personas que viven en las zonas de mayor riesgo, entre ellas muchas comunidades latinas en el sur del estado y en condados rurales del norte. La medida se activa porque una serie de ríos atmosféricos está descargando lluvias intensas sobre suelos ya saturados, en áreas donde hay barrios cercanos a colinas, cañones, cauces y zonas quemadas por incendios recientes.

En condados como Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta, millones de residentes pueden quedar expuestos a inundaciones repentinas, deslizamientos de lodo y crecidas rápidas de ríos y arroyos, lo que afecta de forma directa a comunidades latinas que viven cerca de laderas, cañadas, arroyos y zonas de interfaz urbano‑forestal.

¿DÓNDE SE APLICA LA PROCLAMACIÓN DE GAVIN NEWSOM?

El 24 de diciembre de 2025, el gobernador Gavin Newsom firmó una proclamación de emergencia desde Sacramento para responder a la llegada de una serie de poderosas tormentas invernales que impactan gran parte de California. Esta orden abarca específicamente a los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta, donde viven millones de hispanohablantes y donde se concentra infraestructura clave de transporte, energía, salud y servicios públicos.

En el condado de Los Ángeles, esto incluye áreas urbanas y suburbanas con alta población latina como el Este de LA, el Valle de San Fernando y el Sur de Los Ángeles; en Orange, ciudades como Santa Ana, Anaheim y Garden Grove; en Riverside y San Bernardino, comunidades del Inland Empire; en San Diego, barrios del sur y del este del condado; y en Shasta, zonas rurales donde el acceso a los servicios de emergencia puede ser más limitado.

La gente camina bajo la lluvia en Beverly Hills, California, el 15 de noviembre de 2025 (Foto: AFP) / APU GOMES

¿QUÉ ESTÁ PROVOCANDO ESTA SITUACIÓN EXTREMA EN CALIFORNIA?

Las tormentas actuales están asociadas a ríos atmosféricos, grandes bandas de humedad que viajan desde el océano Pacífico y descargan lluvias muy intensas y vientos fuertes sobre California. El problema es que estas nuevas precipitaciones caen sobre terrenos que ya están saturados y sobre áreas que hace poco fueron afectadas por incendios forestales, lo que reduce la capacidad del suelo para absorber agua y aumenta el riesgo de deslizamientos.

En el sur de California, especialmente en los condados de Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y San Diego, zonas quemadas por incendios como Airport, Bridge, Line, Palisades y Eaton ahora enfrentan una amenaza directa de flujos de lodo y escombros que pueden bajar por cañones y barrancas hacia áreas donde viven muchas familias latinas. Como resultado, se han emitido alertas por inundaciones y advertencias de evacuación en varias comunidades, con especial atención a quienes viven cerca de laderas inestables, quebradas y cauces que pueden desbordarse en cuestión de minutos.

Las calles en California se están inundando por las extremas lluvias (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿CÓMO SE ESTÁN PREPARANDO LAS AUTORIDADES DE CALIFORNIA?

La respuesta del estado está enfocada en anticiparse a los impactos más fuertes para proteger a las comunidades de los condados incluidos en la emergencia, desde vecindarios densamente poblados de Los Ángeles hasta pequeñas localidades de Shasta. El gobernador ordenó desplegar recursos de respuesta antes del pico de las tormentas, lo que incluye 55 camiones de bomberos, 10 equipos de rescate en aguas rápidas, cinco equipos manuales, cinco excavadoras, cuatro cargadores, tres helicópteros, un equipo de gestión de incidentes, un equipo urbano de búsqueda y rescate, y más de 300 personas listas para apoyar a los gobiernos locales.

Estos recursos se coordinan con departamentos de bomberos locales, sheriffs y agencias de manejo de emergencias de los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta, para reforzar evacuaciones preventivas, rescates en carretera y atención en zonas de difícil acceso donde viven familias latinas de bajos ingresos.

¿QUÉ PERMITE REALMENTE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN CALIFORNIA?

En la práctica, la proclamación de emergencia permite que el gobierno de California movilice más rápido personal, equipo y fondos hacia los condados afectados, algo crucial para comunidades vulnerables que suelen tardar más en recibir ayuda. Bajo la Ley de Asistencia para Desastres de California, el estado puede apoyar directamente a los gobiernos locales en operaciones de rescate, habilitación de refugios temporales, limpieza de escombros y reparación de infraestructura crítica.

La orden también abre la puerta al despliegue de la Guardia Nacional de California si la situación empeora y autoriza a Caltrans a solicitar ayuda federal para reparar carreteras y autopistas dañadas por las lluvias, deslizamientos de lodo y flujos de escombros, algo especialmente relevante para personas que se desplazan diariamente entre ciudades de los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta. El mensaje oficial insiste en que el objetivo es proteger vidas, reducir daños y mantener seguras a las comunidades ante un clima cada vez más impredecible.

RECOMENDACIONES DE GAVIN NEWSOM PARA LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA

Mantente alerta

Consulta con frecuencia los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las oficinas de manejo de emergencias de tu condado (Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego o Shasta), especialmente si vives cerca de colinas, cañones o ríos.

Visita el recurso oficial “Storm Season Safety” de la administración estatal de California y la página de “Storm Season Safety” de Listos California, donde encontrarás materiales en español para prepararte ante lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos.

Regístrate para recibir alertas locales de emergencia en Ready.ca.gov y verifica que tu celular reciba notificaciones de emergencia del condado donde vives.

Sigue medios locales y fuentes confiables en español para mantenerte informado sobre deslizamientos de lodo y flujos de escombros en tu área, especialmente si vives en zonas afectadas por incendios recientes en el sur de California.

Prepárate con anticipación

Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, baterías, medicamentos, documentos importantes y ropa de abrigo, pensando en las necesidades específicas de tu familia y de personas mayores o menores a tu cargo.

Revisa listas de artículos recomendados para emergencias antes de que empeoren las condiciones, y define un punto de encuentro con tus familiares en caso de que tengan que evacuar barrios de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego o Shasta.

Evita riesgos innecesarios en carretera

Evita manejar si no es estrictamente necesario, sobre todo en zonas donde se han reportado inundaciones, deslaves o caídas de rocas.

Si debes conducir entre condados o dentro de tu ciudad, revisa las condiciones en tiempo real, reduce la velocidad y evita zonas con agua acumulada, escombros o cierres por deslizamientos.

Nunca camines ni conduzcas a través de agua que cubre la calle o la carretera; incluso poca profundidad puede derribar a una persona o arrastrar un vehículo.

No estaciones tu auto debajo de árboles grandes ni cerca de postes o líneas eléctricas durante vientos fuertes o lluvias intensas, porque el suelo saturado puede provocar caídas repentinas.

Si ves una línea eléctrica caída en tu barrio, asume que está energizada, aléjate al menos 9 metros y llama al 9‑1‑1 o a tu compañía de luz.

Cuida a tu comunidad

Revisa cómo están tus vecinos, en especial personas mayores, familias recién llegadas, personas con discapacidades o que no dominan el inglés, para asegurarte de que reciben las alertas y entienden las instrucciones de evacuación.

Si tu casa está en una zona segura, pregunta si puedes apoyar a familiares o amigos que vivan en áreas de mayor riesgo en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!