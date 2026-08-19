Manejar en Mississippi es, según un nuevo análisis, la actividad más riesgosa que un conductor puede hacer en Estados Unidos. El estado ocupa el primer lugar entre los más peligrosos del país para conducir, con 24.9 accidentes mortales por cada 100,000 habitantes en 2023, una cifra que supera por mucho el promedio nacional.

El estudio, citado por USA Today, fue elaborado por Priority Tire a partir de información de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Los investigadores compararon los accidentes de tránsito con víctimas mortales registrados en cada estado durante 2023, el año más reciente con datos disponibles, ajustando las cifras según la población.

Estos son los estados con más accidentes mortales

En todo Estados Unidos se registraron 9.6 accidentes mortales por cada 100,000 habitantes en 2023. Mississippi tuvo 732 accidentes fatales, más del doble de la tasa nacional, mientras Wyoming quedó muy cerca, con 24.7 accidentes mortales por cada 100,000 habitantes y 144 casos registrados.

Nuevo México ocupó el tercer puesto con una tasa de 20.7, seguido por Carolina del Sur, con 19.5, y Arkansas, con 19.4. El top 10 se completó con Alabama (19.1), Tennessee (18.6), Montana (18.4), Kentucky (18.0) y Louisiana (17.7).

El ranking completo muestra así cuáles fueron los estados con las tasas más elevadas en 2023: Mississippi, Wyoming, Nuevo México, Carolina del Sur, Arkansas, Alabama, Tennessee, Montana, Kentucky y Louisiana. La clasificación se basa en accidentes mortales por cada 100,000 habitantes y no en la cantidad total de choques.

El análisis destaca que las carreteras rurales, los límites de velocidad y la distancia hasta los hospitales pueden influir en el riesgo. (Foto referencial: Magnific)

Mississippi registró un aumento

La situación de Mississippi también empeoró frente al año anterior. Los 732 accidentes mortales registrados en 2023 representaron un aumento del 4% respecto a los 703 contabilizados en 2022. Wyoming tuvo un incremento todavía mayor, de 7%, al pasar de 134 a 144 accidentes fatales.

En otros estados, la tendencia fue diferente. Nuevo México registró una reducción del 6%, al pasar de 466 accidentes mortales en 2022 a 437 en 2023. Carolina del Sur tuvo una caída del 4%, mientras Arkansas experimentó una disminución del 6%.

Massachusetts tiene la tasa más baja

En el extremo opuesto del ranking aparece Massachusetts, que registró la tasa más baja del país, con apenas 4.9 accidentes mortales por cada 100,000 habitantes. Nueva York ocupó el segundo lugar entre los estados con menor tasa, con 5.7, mientras Rhode Island, Nueva Jersey y Hawái compartieron una tasa de 6.5.

El análisis también encontró variaciones importantes de un año a otro. Rhode Island registró el mayor aumento porcentual, con 37%, seguido de Idaho, con 28%, e Iowa, con 12%. Por el contrario, los accidentes mortales disminuyeron 27% en Alaska, 20% en Hawái y 21% en Massachusetts.

Dimitri Chernyak, presidente de Priority Tire, señaló que las características de algunas carreteras rurales podrían contribuir a las tasas más elevadas. Según explicó, estas vías pueden tener límites de velocidad más altos, menor mantenimiento y mayores distancias hasta los hospitales.

Chernyak también recomendó a los conductores utilizar siempre el cinturón de seguridad, hacer pausas cuando estén cansados y mantener los vehículos en buenas condiciones, incluyendo la revisión de la presión y el desgaste de los neumáticos.

Es importante aclarar que el ranking no indica qué estados tienen más accidentes en términos absolutos.

Al calcular la tasa en relación con la población, un estado con una gran cantidad de accidentes puede aparecer en una posición más baja si tiene muchos más habitantes, por lo que las cifras permiten comparar mejor el riesgo relativo entre estados.