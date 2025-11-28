Si eres de los que viajan seguido, seguramente alguna vez te habrás hecho la siguiente pregunta: ¿puede una aerolínea obligarte a bajar del avión incluso cuando ya estás sentado esperando el despegue? Aunque suene exagerado, la respuesta es sí. En Estados Unidos, las normativas de la Federal Aviation Administration (FAA) y el Department of Transportation (DOT) dejan claro en qué situaciones una aerolínea puede tomar esa decisión.

El episodio reciente con José Luis Rodríguez “El Puma” durante un vuelo de American Airlines entre Quito y Miami volvió a abrir esta conversación. Tras un intercambio con la tripulación por la colocación de un bolso con medicinas —algo importante en su caso por el doble trasplante de pulmón que se le practicó en 2017— el piloto le ordenó abandonar la aeronave. El video se volvió viral y reactivó el debate sobre hasta dónde llega la autoridad del capitán y qué protecciones tienen realmente los pasajeros.

José Luis Rodríguez “El Puma” fue retirado de un vuelo de American Airlines

¿POR QUÉ PUEDEN BAJARTE DE UN AVIÓN?

1. Sobreventa de vuelos (Overbooking)

Las aerolíneas suelen vender más boletos que asientos disponibles para cubrir posibles ausencias. Si todos los pasajeros llegan al aeropuerto, primero se buscan voluntarios dispuestos a viajar más tarde. Si nadie acepta, algunas compañías —como American Airlines, United Airlines o Delta Air Lines— pueden asignar expulsiones obligatorias. JetBlue, por ejemplo, no vende más boletos de los disponibles, pero igual puede negar el embarque por otras razones operativas.

2. Motivos de seguridad

La seguridad aérea está por encima de cualquier otro criterio. La FAA establece que un pasajero puede ser retirado si el avión cambia de modelo a último minuto, si el peso de la aeronave excede los límites permitidos o si existe cualquier riesgo potencial para la operación. Después del 11 de septiembre, la industria ha mantenido una tolerancia mínima ante cualquier comportamiento que pueda interpretarse como una amenaza.

3. Necesidad de trasladar tripulación

No es tan conocido, pero ocurre más de lo que parece: a veces la aerolínea necesita trasladar a su propio personal para que cubra otro vuelo. En esos casos, un pasajero ya sentado puede ser reubicado o retirado para hacer espacio a la tripulación que debe posicionarse en otro aeropuerto.

4. Incumplir instrucciones de la tripulación

Este punto fue clave en el incidente de “El Puma”. No seguir las indicaciones —guardar el equipaje, apagar dispositivos, respetar la política de mamparos o simplemente atender a la tripulación— puede llevar al capitán a ordenar el desembarque. En un avión, el criterio del capitán es ley operativa.

5. Conductas inapropiadas

Las políticas de “cero tolerancia”, impulsadas por la FAA y complementadas con acciones de la Transportation Security Administration (TSA), contemplan una serie de comportamientos que pueden provocar la expulsión:

Olor corporal severo o considerado ofensivo.

Vestimenta que pueda resultar inapropiada u ofensiva.

Negarse a cambiar un dispositivo al modo avión.

Animales de apoyo emocional no autorizados.

Generar ruido persistente, gritar, cantar o no respetar advertencias.

Agresiones verbales o físicas.

Acciones que puedan ser interpretadas como amenaza.

Las multas pueden llegar a US$37,000 por incidente, y quienes acumulan infracciones pueden perder beneficios como TSA PreCheck.

6. La autoridad del capitán

El capitán es la máxima autoridad dentro de la aeronave. Tiene la facultad de negar el despegue, ordenar la expulsión de un pasajero o incluso desviar un vuelo si considera que hay un riesgo para la seguridad. Esta autoridad está respaldada por normativa internacional, y las aerolíneas suelen apoyar completamente su criterio.

Los aviones tienen reglas muy estrictas que todos debemos seguir para un viaje adecuado (Foto: AFP) / DANIEL SLIM

DERECHOS DEL PASAJERO

Cuando la expulsión no está relacionada con mala conducta, el pasajero sí tiene protecciones. Según el DOT y reportes de medios como The New York Times, estos son los principales derechos:

Compensación económica: si el retiro se debe a sobreventa o problemas operativos, la aerolínea debe ofrecer una compensación, ya sea en dinero, millas o vales.

si el retiro se debe a sobreventa o problemas operativos, la aerolínea debe ofrecer una compensación, ya sea en dinero, millas o vales. Reubicación en otro vuelo: la aerolínea está obligada a acomodar al pasajero en el siguiente vuelo disponible, salvo que exista un motivo disciplinario o de seguridad.

la aerolínea está obligada a acomodar al pasajero en el siguiente vuelo disponible, salvo que exista un motivo disciplinario o de seguridad. Presentar quejas formales: el pasajero puede elevar el caso al Department of Transportation.

el pasajero puede elevar el caso al Department of Transportation. Acciones por discriminación: si la expulsión estuvo relacionada con una condición médica o discapacidad, se pueden presentar denuncias específicas.

si la expulsión estuvo relacionada con una condición médica o discapacidad, se pueden presentar denuncias específicas. Demandas en tribunales de menor cuantía: si hubo pérdidas económicas verificables, existe la opción de reclamar legalmente.

