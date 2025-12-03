Cuando se habla de inteligencia artificial pareciera que todo es una tendencia más del mundo tecnológico. Pero ya no se trata solo de herramientas novedosas, sino de un cambio real en la forma en que funciona el mercado laboral. En Estados Unidos, especialmente, la inversión —tanto pública como privada— en tecnologías avanzadas ha crecido de manera acelerada, y eso ya empieza a sentirse en distintos sectores.
Recientemente, un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) puso cifras concretas a algo que muchos venían anticipando: la IA podría reemplazar al 12% de los trabajadores del país para 2026, un equivalente a US$1,200 millones en salarios. Según los investigadores, el impacto exacto dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y de qué tan rápido logren adaptarse los trabajadores.
LOS TRABAJOS QUE PODRÍAN REEMPLAZARSE POR LA IA
1. Roles tecnológicos y de informática
De acuerdo con el análisis del MIT, los empleos más expuestos se encuentran dentro del sector tecnológico. Esto puede sonar contradictorio, pero tiene sentido: la mayor parte de la adopción de IA está ocurriendo justamente allí.
Profesiones con mayor riesgo:
- Ingenieros de software
- Científicos de datos
- Analistas de sistemas
- Desarrolladores
- Gerentes de programas tecnológicos
Muchas de las tareas que estos roles realizan —como depuración, escritura de código, análisis de datos o documentación técnica— ya pueden ser ejecutadas por herramientas de automatización avanzadas.
2. Trabajo cognitivo y administrativo
Las tareas administrativas, especialmente las que dependen del procesamiento de información, son de las primeras en ser absorbidas por sistemas automatizados. Sectores como el financiero, contable y de servicios empresariales muestran una exposición creciente.
Funciones en riesgo:
- Coordinación administrativa
- Procesamiento de datos
- Análisis financiero
- Revisión de documentos
La IA procesa información con una velocidad y precisión difícil de igualar, lo que acelera la sustitución en estas áreas.
3. Servicios profesionales y atención sanitaria
Aunque pueda parecer lejano, el estudio del MIT advierte que la automatización también avanza en sectores profesionales vinculados a la gestión sanitaria o la administración de servicios.
Tareas propensas a automatización:
- Organización de datos de pacientes
- Registro y clasificación de información
- Procesamiento de historiales o formularios
No se trata de reemplazar a médicos o enfermeros, sino de automatizar buena parte del trabajo administrativo que rodea al sector salud.
4. Ocupaciones culturales, de ventas y atención al cliente
Un análisis publicado por Microsoft —basado en miles de interacciones reales con Copilot— amplió aún más la lista de trabajos con alta aplicabilidad de IA. La mayoría comparte un patrón: tareas repetitivas, digitalizables o basadas en lenguaje.
Profesiones destacadas en esta categoría:
- Intérpretes y traductores
- Historiadores
- Auxiliares de pasajeros
- Representantes de ventas de servicios
- Escritores y autores
- Representantes de servicio al cliente
- Programadores de herramientas CNC
- Operadores telefónicos
- Agentes de viajes y empleados de billetes
- Locutores de radio y DJs
En muchos casos, los modelos actuales pueden ejecutar estas tareas con rapidez, bajo costo y sin necesidad de intervención constante.
