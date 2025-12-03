Cuando se habla de inteligencia artificial pareciera que todo es una tendencia más del mundo tecnológico. Pero ya no se trata solo de herramientas novedosas, sino de un cambio real en la forma en que funciona el mercado laboral. En Estados Unidos, especialmente, la inversión —tanto pública como privada— en tecnologías avanzadas ha crecido de manera acelerada, y eso ya empieza a sentirse en distintos sectores.

Recientemente, un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) puso cifras concretas a algo que muchos venían anticipando: la IA podría reemplazar al 12% de los trabajadores del país para 2026, un equivalente a US$1,200 millones en salarios. Según los investigadores, el impacto exacto dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y de qué tan rápido logren adaptarse los trabajadores.

LOS TRABAJOS QUE PODRÍAN REEMPLAZARSE POR LA IA

1. Roles tecnológicos y de informática

De acuerdo con el análisis del MIT, los empleos más expuestos se encuentran dentro del sector tecnológico. Esto puede sonar contradictorio, pero tiene sentido: la mayor parte de la adopción de IA está ocurriendo justamente allí.

Profesiones con mayor riesgo:

Ingenieros de software

Científicos de datos

Analistas de sistemas

Desarrolladores

Gerentes de programas tecnológicos

Muchas de las tareas que estos roles realizan —como depuración, escritura de código, análisis de datos o documentación técnica— ya pueden ser ejecutadas por herramientas de automatización avanzadas.

2. Trabajo cognitivo y administrativo

Las tareas administrativas, especialmente las que dependen del procesamiento de información, son de las primeras en ser absorbidas por sistemas automatizados. Sectores como el financiero, contable y de servicios empresariales muestran una exposición creciente.

Funciones en riesgo:

Coordinación administrativa

Procesamiento de datos

Análisis financiero

Revisión de documentos

La IA procesa información con una velocidad y precisión difícil de igualar, lo que acelera la sustitución en estas áreas.

3. Servicios profesionales y atención sanitaria

Aunque pueda parecer lejano, el estudio del MIT advierte que la automatización también avanza en sectores profesionales vinculados a la gestión sanitaria o la administración de servicios.

Tareas propensas a automatización:

Organización de datos de pacientes

Registro y clasificación de información

Procesamiento de historiales o formularios

No se trata de reemplazar a médicos o enfermeros, sino de automatizar buena parte del trabajo administrativo que rodea al sector salud.

4. Ocupaciones culturales, de ventas y atención al cliente

Un análisis publicado por Microsoft —basado en miles de interacciones reales con Copilot— amplió aún más la lista de trabajos con alta aplicabilidad de IA. La mayoría comparte un patrón: tareas repetitivas, digitalizables o basadas en lenguaje.

Profesiones destacadas en esta categoría:

Intérpretes y traductores

Historiadores

Auxiliares de pasajeros

Representantes de ventas de servicios

Escritores y autores

Representantes de servicio al cliente

Programadores de herramientas CNC

Operadores telefónicos

Agentes de viajes y empleados de billetes

Locutores de radio y DJs

En muchos casos, los modelos actuales pueden ejecutar estas tareas con rapidez, bajo costo y sin necesidad de intervención constante.

