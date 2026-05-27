El calendario escolar del sur de Florida ya quedó definido para miles de familias y la confirmación oficial del distrito Miami‑Dade County Public Schools aclara muchas dudas que circulaban en grupos de padres de WhatsApp, en las oficinas de las escuelas y en las páginas de Facebook de las asociaciones de padres. Para quienes organizan viajes a los Cayos, campamentos de verano, citas médicas de rutina o el cuidado diario de los niños, saber exactamente cuándo termina el curso escolar es clave para coordinar trabajo, transporte y planes familiares. Además, en barrios como Little Havana, Westchester o Hialeah este cierre marca el inicio de tradiciones de verano: visitas a parques como Tropical Park, tardes en las piscinas municipales y encuentros familiares alrededor de un lechón o una buena paella. La confirmación oficial también ayuda a las familias que dependen de programas locales de verano y a los padres trabajadores que hacen malabares con horarios y guarderías.

Miami-Dade ya se alista para el final del ciclo escolar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO TERMINAN LAS CLASES EN MIAMI EN 2026?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por Miami‑Dade County Public Schools, el último día de clases del ciclo 2025‑2026 será el jueves 4 de junio de 2026. Aunque ese día suele incluir menos clases formales y más actos de despedida, entrega de calificaciones y actividades administrativas, figura como jornada lectiva oficial.

Fechas más importantes del calendario escolar:

Evento Fecha Inicio del año escolar 2025‑2026 14 de agosto de 2025 Último día de clases 4 de junio de 2026 Inicio de vacaciones de verano 5 de junio de 2026 Posible regreso a clases 2026‑2027 Mediados de agosto de 2026

¿DESDE QUÉ DÍA COMIENZAN LAS VACACIONES DE VERANO?

En práctica, las vacaciones comienzan el viernes 5 de junio de 2026, día en que los estudiantes dejan de tener clases regulares. Para muchas familias de Miami, ese fin de semana activa la agenda de verano: inscripciones en campamentos (day camps), reservas en parques acuáticos, y esa búsqueda urgente de actividades para mantener a los niños entretenidos mientras los padres trabajan. Ten en cuenta que el calendario también indica que después del 4 de junio continúan algunas jornadas opcionales para personal administrativo y maestros nuevos, pero no para los alumnos.

¿CUÁNTO DURARÁN LAS VACACIONES ESCOLARES?

Aunque el calendario oficial del ciclo 2026‑2027 aún debe publicarse por completo, el patrón regional indica que el regreso a clases suele darse entre la primera y la mitad de agosto. El ciclo 2025‑2026 comenzó el 14 de agosto de 2025, y Broward ya anunció que su próximo año escolar inicia el 13 de agosto de 2026, lo que sugiere que los estudiantes de Miami‑Dade tendrán aproximadamente entre nueve y diez semanas de verano.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LAS FAMILIAS?

Con las fechas confirmadas, aquí van recomendaciones prácticas para padres en Miami:

Reservar con anticipación campamentos de verano y programas after‑care.

Verificar horarios de entrega de boletines y actos de fin de curso.

Confirmar si la escuela de tu hijo tiene horario especial el último día (medio día, ceremonias, etc.).

Revisar el calendario 2026‑2027 cuando se publique para ajustar viajes y trabajo.

Planificar viajes considerando el posible regreso a clases en agosto; los vuelos a destinos populares pueden subir de precio en esas semanas.

Consejos locales rápidos:

Si buscas campamentos bilingües o culturales, consulta organizaciones en Little Havana y Coral Gables.

Para actividades gratuitas, revisa la programación de parques como Bayfront Park o los centros recreativos del Miami‑Dade Parks.

Si trabajas en horarios fijos, investiga subsidios o programas comunitarios de cuidado infantil ofrecidos por iglesias y centros comunitarios en Hialeah o Westchester.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD DE MIAMI?

En Miami, donde muchas familias programan vacaciones familiares para el verano y dependen de coordinaciones entre escuelas, empleadores y redes familiares, conocer la fecha exacta del último día de clases evita sobrecostos, conflictos laborales y problemas con el cuidado infantil. Además, la confirmación oficial ayuda a organizaciones sin fines de lucro y ayuntamientos a planear servicios de verano esenciales (alimentos escolares, transporte, actividades recreativas).

Los alumnos de Miami ya cuentan los días para el inicio de sus merecidas vacaciones (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

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