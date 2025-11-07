El invierno se acerca y con él crece la expectativa por los primeros copos de nieve en Nueva York. Cada año, los habitantes del estado siguen de cerca los pronósticos del clima para anticipar las primeras nevadas y organizar sus actividades. Las fechas de inicio de la temporada de nieve varían según la ubicación: algunas zonas reciben nieve desde octubre, mientras otras deben esperar hasta diciembre o incluso enero. Con el clima cada vez más impredecible, conocer las tendencias históricas y los pronósticos recientes se vuelve fundamental para planificar el invierno.

En el corazón del estado, Albany suele ser una de las primeras ciudades en experimentar la llegada de la nieve, transformando calles y parques en un auténtico paisaje invernal. Según los registros históricos, la primera nevada significativa en Albany suele ocurrir alrededor del 16 de noviembre. Sin embargo, algunos años la nieve sorprende antes o después: en 1987 llegó el 4 de octubre, mientras que en otros inviernos la espera se prolongó hasta diciembre. Esta variabilidad demuestra que la naturaleza siempre puede alterar las expectativas.

El Valle del Hudson sigue un patrón similar, aunque ligeramente más tardío. Los residentes de esta región generalmente ven los primeros copos cerca del 4 de diciembre, aunque no es raro que la nieve haga su aparición antes. Saber cuándo comienza a nevar es clave para preparar viviendas, vehículos y actividades al aire libre, asegurando que la temporada invernal se disfrute de manera segura y planificada.

La nieve está por llegar: Albany se alista para recibir el invierno en Nueva York. (Foto: AP Photo)

¿Cuándo es la primera nevada en Albany según el pronóstico del clima?

Los meteorólogos indican que, en promedio, Albany verá su primera nevada significativa entre mediados y finales de noviembre . Este pronóstico considera las tendencias históricas y los patrones recientes de temperatura y humedad, aunque los cambios climáticos pueden modificar estas fechas año tras año. Mantenerse informado a través de fuentes confiables permite a los residentes anticipar la llegada del invierno y tomar las precauciones necesarias.

¿Cómo varía la llegada de la nieve en otras zonas de Nueva York?

En la ciudad de Nueva York, la primera nieve generalmente llega más tarde, cerca del 13 de diciembre, mientras que aeropuertos como LaGuardia y JFK registran los primeros copos a inicios de diciembre. Long Island sigue un patrón similar, esperando la primera nevada alrededor del 11 de diciembre. Conocer estas fechas ayuda a planificar viajes, actividades recreativas y preparativos domésticos, garantizando una temporada invernal segura y organizada.

¿Cómo prepararse para el invierno en Estados Unidos?

Con la llegada de la nieve y el frío en Estados Unidos, es fundamental preparar el hogar para la temporada invernal. Esto incluye revisar sistemas de calefacción, proteger tuberías, limpiar canaletas y asegurarse de contar con suministros básicos como alimentos, agua y linternas. Mantener estas precauciones permite enfrentar los días más fríos de manera segura y confortable.

Para los vehículos y traslados, se recomienda instalar neumáticos de invierno, verificar el líquido anticongelante y tener a mano cadenas o arena para mejorar la tracción en carreteras resbaladizas. Además, planificar viajes y actividades al aire libre siguiendo los pronósticos del clima ayuda a reducir riesgos y a disfrutar del invierno sin contratiempos, especialmente en regiones donde las nevadas son frecuentes, como Albany y el Valle del Hudson.