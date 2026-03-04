El cambio de hora es uno de los eventos más buscados cada año en California, especialmente cuando se acerca la primavera y los días comienzan a alargarse. Este ajuste, conocido como horario de verano o Daylight Saving Time (DST), no solo modifica el reloj, sino también la rutina diaria de millones de personas, desde trabajadores hasta estudiantes y viajeros. En 2026, este cambio volverá a influir en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego, donde la luz natural se extenderá durante la tarde.

Para muchos residentes, el horario de verano significa más tiempo para disfrutar actividades al aire libre después del trabajo o la escuela. Sin embargo, también implica perder una hora de sueño durante la transición inicial. En California, este ajuste es obligatorio y forma parte del sistema horario del Pacific Time Zone, que cambia de UTC-8 en invierno a UTC-7 durante el verano.

Horario de verano 2026 en Estados Unidos: fecha exacta del cambio, hora oficial, estados que ajustan el reloj y consejos para adaptarte sin estrés FOTO DE ALFA STUDIO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

¿Cuándo inicia y termina el horario de verano en California en 2026?

El horario de verano en California comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. En ese momento, los relojes se adelantarán una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. Este cambio marca el inicio de la temporada con más luz solar por la tarde, lo que beneficia actividades comerciales, recreativas y sociales.

El horario de verano se mantendrá durante varios meses y finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasarán una hora para regresar al horario estándar. Esta transición permite tener más luz en la mañana durante el invierno, aunque oscurece más temprano por la tarde.

Cómo ajustar los relojes en California: paso a paso

Aunque muchos dispositivos modernos cambian automáticamente, es importante saber cómo ajustar manualmente el reloj si es necesario. Sigue estos pasos:

Paso 1: Identifica la fecha del cambio

Confirma que el cambio será el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m.

Paso 2: Adelanta el reloj una hora

Si tienes un reloj manual, muévelo de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. Este proceso se conoce como “spring forward”.

Paso 3: Verifica tus dispositivos electrónicos

Revisa relojes de pared, microondas, hornos, automóviles y relojes analógicos. Algunos no se actualizan automáticamente.

Paso 4: Comprueba tu teléfono y computadora

La mayoría de smartphones y computadoras se actualizan solos si tienen activada la opción automática de zona horaria.

Paso 5: Ajusta tus rutinas

Dormir un poco antes la noche previa puede ayudar a reducir el impacto del cambio de hora.

Lista de ciudades en California que adelantan el reloj en 2026

El horario de verano se aplica en todo el estado de California sin excepción, por lo que todas las ciudades adelantan el reloj al mismo tiempo. Algunas de las principales ciudades incluyen:

Los Ángeles

San Diego

San José

San Francisco

Sacramento

Fresno

Oakland

Bakersfield

Anaheim

Santa Ana

Riverside

Stockton

Irvine

Chula Vista

Fremont

Modesto

Santa Rosa

San Bernardino

Moreno Valley

Palm Springs

Todas estas ciudades forman parte de la zona horaria del Pacífico y observan el cambio al horario de verano cada año, adelantando el reloj una hora en marzo y regresándolo en noviembre.