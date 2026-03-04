En Chicago el cambio al horario de verano (Daylight Saving Time, DST) de 2026 será el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. hora local . En ese momento los relojes se adelantan una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que “pierdes” una hora de sueño, pero ganas atardeceres más tardíos.

Este ajuste no es exclusivo de Chicago: forma parte del calendario federal de horario de verano que se aplica en casi todo Estados Unidos, donde la regla general indica que el DST empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Para 2026, ese periodo va del 8 de marzo al 1 de noviembre, siempre con el cambio de hora realizándose a las 2:00 a. m.

Cómo ajustar tu reloj en Chicago el 8 de marzo

Para no confundirte la noche del cambio, ten en cuenta estos pasos simples:

La madrugada del domingo 8 de marzo, cuando el reloj marque las 2:00 a. m., debes adelantarlo a las 3:00 a. m.

Si utilizas relojes analógicos o aparatos antiguos (microondas, relojes de pared, despertadores clásicos), tendrás que ajustarlos manualmente antes de dormir o al despertar.

La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras y televisores conectados a internet cambian la hora de forma automática si está activada la opción de “ajuste automático de zona horaria”.

Desde ese día, Chicago pasa de su horario estándar (Central Standard Time, UTC−6) al horario de verano (Central Daylight Time, UTC−5).

Un truco útil es programar una alarma o recordatorio el sábado por la noche, especialmente si trabajas en la madrugada del domingo o tienes un vuelo, cita médica o compromiso temprano.

¿Por qué Chicago adelanta la hora en marzo?

Chicago forma parte del estado de Illinois, que utiliza la zona horaria Central (Central Time) en todo su territorio y observa el horario de verano conforme a las reglas federales de Estados Unidos. La idea del DST es aprovechar mejor la luz natural durante la tarde, desplazando una hora de luz de la mañana hacia la noche.

Desde 2007, la ley federal de Energía establece que el horario de verano comience el segundo domingo de marzo y finalice el primer domingo de noviembre, manteniendo el cambio a las 2:00 a. m. en cada caso. Esto hace que el patrón se repita año tras año y que puedas anticipar que, en 2026, Chicago adelantará su reloj el 8 de marzo y lo retrasará de nuevo el 1 de noviembre.

En la práctica, esto significa más luz al final del día, lo que impacta en actividades cotidianas como salidas al parque, eventos deportivos, horarios de comercios y sensación general de “día más largo”, aunque sigas teniendo las mismas 24 horas.

Qué lugares de Chicago sí aplican el cambio de hora

Todo el estado de Illinois se rige por la misma zona horaria (Central Time), por lo que el cambio al horario de verano del 8 de marzo de 2026 aplica en las mismas condiciones para Chicago y el resto de ciudades. Entre las localidades más importantes que adelantan el reloj se encuentran:

Tipo de lugar Ejemplos / zona Cómo impacta el cambio de hora el 8 de marzo de 2026 Centro financiero y de oficinas The Loop, West Loop, River North Empresas, bancos, bolsa y oficinas ajustan sus horarios a CDT desde las 3:00 a. m.; afecta reuniones y mercados. Transporte urbano CTA (L líneas, buses), Metra, Pace Todos los servicios pasan a operar en horario de verano; es clave tener relojes bien adelantados para no perder trenes o buses. Aeropuertos O’Hare International, Midway Despegues y llegadas se rigen por la hora local CDT; un error de una hora puede hacer perder un vuelo o conexión. Áreas residenciales Barrios como Lakeview, Hyde Park, Pilsen, Logan Square Familias ajustan rutinas de sueño, escuela y trabajo; amanecer más tarde y atardecer más tarde cambian hábitos diarios. Sector educativo Universidades (UChicago, UIC, Northwestern Chicago campus), colegios públicos (CPS) Horarios de clases, exámenes y transporte escolar pasan a CDT desde el 8 de marzo. Salud y servicios esenciales Hospitales y clínicas (Rush, Northwestern Memorial, UChicago Medicine) Turnos médicos, guardias y citas se ajustan a la nueva hora; cualquier descoordinación afecta atención de pacientes. Comercio y centros comerciales Magnificent Mile, malls y outlets del área Tiendas y restaurantes aprovechan más luz en la tarde; los horarios de apertura y cierre se sincronizan al horario de verano. Zonas turísticas y recreativas Navy Pier, Millennium Park, Chicago Riverwalk, zonas del lago Tours, actividades al aire libre y eventos vespertinos se benefician de atardeceres más tardíos. Instalaciones deportivas y de eventos United Center, Soldier Field, Wrigley Field, estadios y arenas Partidos y conciertos se anuncian y operan en CDT; importante para asistentes que se trasladan desde suburbios. Suburbios del área metropolitana Cook County y alrededores en zona America/Chicago Municipios del cinturón metropolitano comparten la misma zona horaria y también adelantan 1 hora el 8 de marzo.

Todas estas ciudades están en la zona horaria Central con observancia de horario de verano, por lo que adelantan una hora el 8 de marzo de 2026 y la retrasan el 1 de noviembre de 2026. Además de estos centros urbanos, la norma alcanza a suburbios y localidades pequeñas, ya que no hay regiones de Illinois que operen con otra zona horaria o que hayan dejado de observar el DST.

Consejos prácticos para residentes de Chicago

El cambio de hora puede parecer un detalle menor, pero impacta en tu rutina diaria, tu descanso y tu organización familiar, especialmente la primera semana. Algunas recomendaciones útiles para quienes viven en Chicago:

Adelanta tus relojes manuales antes de dormir el sábado 7 de marzo para despertarte ya con la hora correcta.

Ajusta poco a poco tu hora de dormir durante los días previos, acostándote 15–20 minutos antes cada noche para que el “salto” de una hora no se sienta tan brusco.

Verifica los horarios de transporte público, vuelos y eventos deportivos, ya que todos se reprograman automáticamente con el nuevo horario de verano.

Si trabajas con personas en otras zonas horarias (como costa Este u Oeste), recuerda que sus cambios también ocurren el mismo día, lo que mantiene la diferencia de horas habitual, pero puede modificar la coordinación de reuniones internacionales.

Tener clara la fecha y la hora exacta del cambio te ayudará a evitar llegar tarde al trabajo, perder una cita médica o confundirte con los horarios escolares de tus hijos. Con el horario de verano ya activo, podrás disfrutar de atardeceres más tardíos en el lago Michigan, actividades al aire libre después del trabajo y una sensación de días más aprovechados en la ciudad.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Chicago 2026

¿Chicago cambia de hora en marzo de 2026?

Sí, adelanta el reloj una hora el 8 de marzo para iniciar el horario de verano.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Chicago?

El 1 de noviembre de 2026, cuando finaliza el DST y se vuelve al horario estándar.

¿Los celulares en Chicago cambian la hora automáticamente?

En la mayoría de casos sí, si está activada la actualización automática y la zona horaria correcta.