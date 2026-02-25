El horario de verano en Estados Unidos comenzará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m., momento en que los relojes se adelantan una hora. Esta medida busca aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo de energía en los meses más largos del año. El cambio se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, día en que el reloj volverá a retrasarse una hora para regresar al horario estándar.

Cada año, la mayoría de los estados del país participan en el horario de verano, aunque hay excepciones. Hawái y la mayor parte de Arizona no realizan el cambio de hora, junto con los territorios de Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana. En el resto de los estados, el ajuste se hace automáticamente en la madrugada del domingo, por lo que no es necesario modificar manualmente relojes digitales o de dispositivos inteligentes.

Si vives en California, Texas, Florida, Nueva York o Illinois, recuerda adelantar tu reloj una hora durante el cambio de marzo para mantenerte sincronizado con los horarios laborales y escolares. En cambio, si estás en Phoenix o Honolulu, tu hora local no se modifica. Este detalle puede generar confusión al coordinar reuniones o viajes entre distintas zonas del país.

En síntesis, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) suele causar debate cada año, pero continúa aplicándose en casi todos los estados de EE. UU. hasta que el Congreso apruebe un cambio definitivo. Por ahora, lo único seguro es que el 8 de marzo de 2026 los estadounidenses deberán “perder” una hora de sueño, pero ganarán más luz al final del día.

Lee esta nota para que recibas información acerca del cambio de horario en Estados Unidos 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

Fecha y hora del cambio en EE.UU. 2026

En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en la mayor parte de Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora hasta las 3:00 a. m.

Día Hora del cambio Regla general Domingo, 8 de marzo de 2026. A las 2:00 a. m. hora local estándar, los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. hora de verano. Por ley federal, el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Cabe precisar que la fecha de finalización 2026 suele indicarse como domingo 1 de noviembre de 2026 según algunas notas, pero en el calendario real el primer domingo de noviembre de 2026 es el día 1.

Aunque el cambio de hora se ha vuelto una costumbre en Estados Unidos, crece la presión política para dejar de ajustar los relojes dos veces al año, y la Daylight Act está en el centro del debate (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Estados de EE.UU. que adelantan el reloj (observan DST)

La mayoría de los estados de EE. UU. sí observan el horario de verano, siguiendo la norma de “spring forward” en marzo y “fall back” en noviembre. A continuación, te mostramos algunos ejemplos explícitos de estados con horario de verano, según listados y descripciones de uso de DST:

Alabama

Alaska

Arkansas​

California​

Colorado

Connecticut​

Delaware​

Distrito de Columbia (Washington D. C.)​

Florida

Georgia

Idaho

Illinois​

Indiana

Iowa​

Kansas​

Y, en general, todos los demás estados continentales excepto los indicados como excepciones más abajo (Hawái y la mayor parte de Arizona), de acuerdo con resúmenes nacionales.

Estados y territorios de EE.UU. que NO cambian la hora

Las fuentes son consistentes al señalar las excepciones al horario de verano en Estados Unidos:

Estados sin horario de verano (no adelantan el reloj en marzo) Territorios estadounidenses sin DST (no cambian la hora) Hawai (Hawaii) y Arizona, excepto la Nación Navajo (Navajo Nation), que sí observa DST dentro de su territorio. Samoa Americana (American Samoa), Guam, Islas Marianas del Norte (Northern Mariana Islands), Puerto Rico e

Islas Vírgenes de EE. UU. (U.S. Virgin Islands).

En conclusión, solo Hawai, casi todo Arizona y estos territorios se mantienen todo el año en hora estándar; el resto de los estados sí adelantan el reloj el 8 de marzo de 2026.