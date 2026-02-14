El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan una hora y pasan directamente a las 3:00 a. m. en la mayoría de estados del país. El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, atrasando el reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en las jurisdicciones que aplican el horario de verano.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio del horario de verano 2026 (Daylight Saving Time, DST) en Estados Unidos está fijado para el domingo 8 de marzo de 2026, que corresponde al segundo domingo de marzo, según la normativa federal. El ajuste oficial se realiza en la madrugada, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local y salta directamente a las 3:00 a. m., por lo que se “pierde” una hora de sueño.

Fecha de inicio del horario de verano 2026 en EE.UU.: domingo 8 de marzo de 2026.

Día de la semana: domingo (segundo domingo de marzo).

Hora del cambio: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. (hora local).

Zonas afectadas: la mayoría de los estados continentales y Alaska.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj al iniciar el horario de verano?

Para el cambio al horario de verano 2026, en la madrugada del 8 de marzo los relojes se adelantan una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. en los estados que aplican el DST. Esto significa que la noche es una hora más corta, pero a partir de ese día oscurece más tarde y se aprovecha mejor la luz solar en la tarde.

Regla práctica: “en primavera, el reloj se adelanta; en otoño, se atrasa”.

Ajuste de marzo 2026: adelantar el reloj 1 hora.

Impacto inmediato: se duerme una hora menos la noche del cambio.

Objetivo: optimizar la iluminación natural y reducir el consumo energético en la tarde.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y se atrasa el reloj?

El horario de verano 2026 termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se vuelve al horario estándar en las zonas donde rige el DST. Ese día, el reloj se atrasa una hora, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., por lo que se “gana” una hora de sueño.

Fecha de fin del horario de verano 2026: domingo 1 de noviembre de 2026.

Patrón anual: primer domingo de noviembre.

Ajuste de noviembre 2026: 2:00 a. m. → 1:00 a. m. (atrasar el reloj una hora).

Resultado: amanece más temprano, pero oscurece antes por la tarde.

¿En qué estados de EE.UU. se cambia la hora y en cuáles no?

La mayoría de los estados de Estados Unidos aplican el horario de verano y realizan el cambio de hora tanto en marzo como en noviembre de 2026. Sin embargo, hay excepciones muy importantes: Hawái y la mayor parte de Arizona no usan horario de verano y, por tanto, no ajustan el reloj en estas fechas.

Tabla orientativa sobre la aplicación del horario de verano 2026 en EE.UU.:

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? ¿Qué se hace el 8 de marzo de 2026? ¿Qué se hace el 1 de noviembre de 2026? Estados continentales (48) Sí en la mayoría. Adelantar 1 hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.). Atrasar 1 hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.). Alaska Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Hawái No. No se cambia la hora. No se cambia la hora. Mayor parte de Arizona No (excepto la Nación Navajo). No se cambia la hora en la mayor parte del estado. No se cambia la hora en la mayor parte del estado.

¿Cómo saber si debo adelantar o atrasar el reloj según el estado donde vivo?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero identifica si tu estado aplica el horario de verano, ya que Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios no lo utilizan. Luego, ten clara la regla anual: en marzo (segundo domingo) se adelanta el reloj una hora y en noviembre (primer domingo) se atrasa una hora en las zonas que sí aplican el DST.

Si vives en estados como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, entre otros, debes adelantar el reloj el 8 de marzo de 2026 y atrasarlo el 1 de noviembre de 2026.

Si vives en Hawái o en la mayor parte de Arizona, no haces ajustes en esas fechas.

Si resides en reservas o territorios especiales (por ejemplo, Nación Navajo en Arizona), verifica con fuentes locales si aplican el DST.

Una forma práctica es revisar la configuración automática de zona horaria en tu móvil o computadora antes del segundo domingo de marzo y del primer domingo de noviembre.

¿Qué recomendaciones seguir para adaptarse al cambio de horario de verano 2026?

El cambio de hora puede afectar el ritmo de sueño y la rutina diaria, por lo que es recomendable planificar con anticipación algunos ajustes. Adelantar gradualmente la hora de dormir y despertar unos días antes del 8 de marzo ayuda a que el cuerpo se adapte mejor a la pérdida de una hora.

Ajusta tu horario de sueño de 15 a 20 minutos por día en la semana previa al cambio.

Evita pantallas brillantes (celular, TV, computadora) al menos una hora antes de dormir en las noches cercanas al cambio.

Aprovecha la luz natural por la mañana para “reiniciar” tu reloj biológico.

Revisa tus citas, vuelos y reuniones programadas para el 8 de marzo y el 1 de noviembre para evitar confusiones horarias.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Qué día se cambia la hora al horario de verano en Estados Unidos en 2026?

El cambio al horario de verano en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo de 2026, el segundo domingo de marzo.

¿A qué hora exacta debo ajustar el reloj?

El ajuste oficial se realiza a las 2:00 a. m. hora local, momento en el que los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en las zonas donde aplica el DST.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026 el reloj se adelanta una hora (2:00 a. a. m. → 3:00 a. m.), lo que marca el inicio del horario de verano.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y se vuelve al horario estándar?

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el reloj se atrasa una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., en las zonas que aplican el DST.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

No, algunos estados y territorios como Hawái y la mayor parte de Arizona no aplican el horario de verano y no modifican su reloj en marzo ni en noviembre.

¿Por qué existe el horario de verano en Estados Unidos?

El horario de verano busca aprovechar mejor la luz solar durante las tardes, reduciendo el consumo de electricidad y extendiendo la claridad natural en los meses más cálidos.

¿Qué pasa si no cambio la hora en mi reloj manual?

Si no ajustas tus relojes manuales, llegarás una hora tarde o temprano a tus actividades según la fecha, ya que la mayoría de sistemas electrónicos y servicios públicos sí se rigen por el cambio oficial.