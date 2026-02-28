En 2026, el cambio al horario de verano (Daylight Saving Time, DST) volverá a generar dudas entre los residentes y visitantes de Florida, quienes cada año deben adelantar sus relojes para ajustarse a esta medida. Dicho ello, en esta nota encontrarás la fecha oficial en la que inicia el horario de verano en el estado, así como la lista de ciudades clave que aplicarán el cambio y deberán adelantar el reloj, de acuerdo con la normativa vigente en Estados Unidos.

Ten en cuenta que si bien hubo intentos políticos por dejar de mover las manecillas dos veces al año, lo cierto es que Florida continúa atada al Daylight Saving Time federal, por lo que entender cómo y cuándo se debe ajustar el reloj resulta clave para no perder citas, vuelos ni reservas en una de las regiones más dinámicas del país.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Connor Scott McManus / Pexels)

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

En Florida, el inicio del horario de verano en 2026 se fija para el domingo 8 de marzo a las 2:00 am, cuando los relojes se adelantan una hora. El fin del horario de verano llega el domingo 1 de noviembre, cuando los residentes deben atrasar el reloj y volver al horario estándar.

Inicio DST: 8 de marzo de 2026 (2:00 am → 3:00 am).

Fin DST: 1 de noviembre de 2026 (2:00 am → 1:00 am).

Zona horaria: Florida se divide entre Eastern Time (mayoría del estado) y una pequeña zona en Central Time al noroeste.

Ambos husos aplican el mismo patrón de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.

¿Qué ciudades y zonas de Florida se ven afectadas por el cambio de horario?

Prácticamente todo Florida observa el horario de verano, incluyendo sus grandes áreas metropolitanas turísticas, financieras y gubernamentales. La división entre zona Este y zona Central solo afecta la hora base, pero el patrón de cambio es el mismo.

Tabla de ciudades clave y zona horaria:

Ciudad Zona horaria ¿Aplica DST? Comentario clave Miami Eastern Time Sí Fuerte impacto en comercio y turismo. Orlando Eastern Time Sí Importante por parques temáticos y vuelos. Tampa Eastern Time Sí Ajuste en puertos, transporte y servicios. Jacksonville Eastern Time Sí Cambios en actividades portuarias y militares. Tallahassee Eastern Time Sí Relevante para horarios de gobierno estatal. Pensacola Central Time Sí Comparte patrón de cambio con otros estados del Centro.