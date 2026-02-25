¿Cuándo cambia la hora en Illinois en 2026? ¡Marca tu calendario: el horario de verano (DST) comienza pronto! Cada año, los residentes de todo el estado adelantan sus relojes para aprovechar al máximo los días más largos y soleados. Este simple cambio juega un papel importante en las rutinas diarias, los horarios comerciales y los horarios de viaje, por lo que conocer la fecha exacta es clave para llegar a tiempo dondequiera que te encuentres en Illinois.

En 2026, Illinois pasará al horario de verano el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantarán una hora. Eso significa que tanto el amanecer como el atardecer se producirán más tarde, lo que proporcionará a todos tardes más luminosas, perfectas para planes al aire libre y tiempo en familia. El cambio de «adelante en primavera» afecta a las principales ciudades como Chicago, Aurora, Springfield, Naperville y Peoria, junto con pueblos más pequeños de todo el estado de las praderas.

Para los residentes hispanohablantes en los Estados Unidos, adaptarse al cambio de hora en Illinois es una rutina rápida pero importante. Asegúrate de que todos tus dispositivos (teléfonos, relojes y relojes domésticos) se actualicen automáticamente para evitar confusiones. Estar al tanto del horario de verano de 2026 en Illinois te ayudará a mantenerte al día con las reuniones, los horarios escolares y los horarios comerciales a medida que se acerca la primavera.

CHICAGO, ILLINOIS (ESTADOS UNIDOS), 06/02/2026.-

Fecha y hora exacta del cambio en Illinois 2026

El cambio de hora en Illinois se realiza de forma técnica a las 2:00 a.m. del domingo 8 de marzo de 2026. En ese instante, el reloj salta de las 2:00 a.m. directamente a las 3:00 a.m., por lo que no existe la franja entre las 2:00 y 2:59 a.m. ese día.

Si usas relojes analógicos o no conectados a Internet, tienes que ajustarlos manualmente antes de irte a dormir o al despertar.

La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras y dispositivos conectados al sistema del proveedor se actualizan solos, siempre que tengas activada la opción de cambio automático.

En todo el estado se usa la misma zona horaria (Central Time), por lo que la hora del cambio aplica igual para todas las ciudades de Illinois.

Fecha de inicio del DST en 2026 Hora del cambio Zona horaria Domingo, 8 de marzo de 2026. A las 2:00 a. m. la hora estándar se adelanta a las 3:00 a. m. (se “adelanta el reloj” una hora). El estado pasa de Central Standard Time (CST, UTC-6) a Central Daylight Time (CDT, UTC-5).

¿Illinois aplica horario de verano?

Illinois se encuentra dentro de los estados de Estados Unidos que sí aplican el horario de verano bajo la normativa federal vigente.

El esquema actual de Daylight Saving Time (DST), con inicio el segundo domingo de marzo y final el primer domingo de noviembre, está en vigor desde 2007 según la legislación nacional.

Estados como Arizona (en la mayor parte de su territorio) y Hawái, además de algunos territorios estadounidenses, no siguen este cambio, pero Illinois no está en esa lista de exentos.

Históricamente, Illinois viene observando el horario de verano desde 1918, con más de cien años acumulados con esta práctica.​

Conoce cuándo es el cambio de horario (Daylight Saving Time) en Illinois, y conoce cómo ajustar tu reloj: ¿Se adelante o se atrasa?. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

Ciudades de Illinois que adelantan el reloj por el horario de verano

Las reglas federales de DST se aplican a todo Illinois, por lo que todas sus ciudades y municipios observan el cambio de hora del 8 de marzo de 2026. A continuación, te compartimos una lista de algunas de las ciudades más pobladas donde se adelanta el reloj:

Ciudad (Illinois) ¿Adelanta el reloj el 8/3/2026? Detalle relevante Chicago Sí.

Mayor ciudad del estado, en zona horaria Central que aplica DST.

Aurora Sí.

Una de las mayores ciudades de Illinois, bajo las reglas de DST de EE. UU.

Rockford Sí.

Ciudad grande del norte de Illinois, en CST/CDT.

Joliet Sí.

Se encuentra en el área de influencia de Chicago, aplica DST.

Naperville Sí.

Suburbio importante de Chicago, en zona Central con DST.

Peoria Sí.

Ciudad central del estado, bajo horario Central con horario de verano.

​ Springfield (capital) Sí.

Capital del estado, listada en la página de cambios de hora de Illinois.

​ Elgin Sí.

Ciudad importante en el corredor de Chicago.

Waukegan Sí.

Ciudad del norte de Illinois, observa DST.

Champaign Sí.

Ciudad universitaria, bajo las reglas generales de DST.

Cicero Sí.

Suburbio contiguo a Chicago, en zona Central con DST.



El cambio de horario aplica en todo Illinois, por lo que alcanza tanto a grandes urbes como a ciudades medianas y pequeñas del estado.

Entre las ciudades más pobladas y conocidas donde se adelanta el reloj están Chicago, Aurora, Rockford, Joliet y Naperville. También tienen que ajustar la hora otros centros urbanos importantes como Springfield (la capital estatal), Peoria, Elgin, Waukegan y Champaign.

En la práctica, cualquier ciudad, suburbio o pueblo dentro de Illinois que use la hora central y observe el horario de verano hará el cambio el mismo día y a la misma hora.