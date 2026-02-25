En Los Ángeles, el cambio de horario se realizará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. hora local . En ese momento, los relojes se adelantan una hora y pasan directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que “pierdes” una hora de sueño esa noche. Este ajuste forma parte del Daylight Saving Time (DST) que se aplica en todo California y busca aprovechar mejor la luz natural al final de la tarde.

Desde ese instante, la ciudad deja el Horario Estándar del Pacífico (PST, UTC-8) y empieza a regirse por el Horario de Verano del Pacífico (PDT, UTC-7). Esta regla aplica en todo el condado de Los Ángeles y en las demás ciudades de California que siguen el calendario federal de horario de verano.

La forma más sencilla de evitar confusiones es adelantar tus relojes analógicos (pared, cocina, auto) antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo, de manera que el domingo despiertes ya en la hora correcta. En celulares, laptops, smartwatches y la mayoría de dispositivos conectados, el ajuste se realiza de forma automática si tienes configurada la zona horaria “Pacific Time” y el cambio automático activado.

Qué cambia en tu vida diaria en Los Ángeles

El cambio más evidente para cualquiera que vive en Los Ángeles es la luz: desde el 8 de marzo, el amanecer será más tarde según el reloj, mientras que el atardecer se retrasará aproximadamente una hora. Eso se traduce en más claridad por la tarde, algo que muchas personas valoran para manejar con luz, salir a caminar, hacer ejercicio o disfrutar de la ciudad después del trabajo. En la práctica, notarás impactos como estos:

Más luz después de la jornada laboral: tendrás más tiempo con luz para actividades en la playa, senderismo, deporte o salidas en familia en barrios como Santa Monica, Hollywood o Downtown LA.

Mañanas más oscuras: al inicio del DST, quienes entran muy temprano a trabajar o estudiar sentirán que se levantan “una hora antes”, lo que puede generar algo de somnolencia los primeros días.

Transporte y tráfico: los horarios de Metro, buses, trenes suburbanos y vuelos se basan en la hora oficial; cualquier desajuste en tu reloj puede hacerte perder conexiones en una ciudad donde el tráfico ya es exigente.

Un ejemplo concreto: si el lunes 9 tienes que estar en el aeropuerto de LAX a las 7:00 a. m., pero olvidas adelantar el reloj, en la práctica llegarás una hora tarde frente al horario oficial.

Cuándo termina el horario de verano 2026 en Los Ángeles

El horario de verano no se queda todo el año: tiene una fecha de inicio y otra de finalización definidas por la normativa federal de Estados Unidos. En 2026, el Daylight Saving Time en Los Ángeles y el resto de California comienza el 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre.

Inicio del horario de verano (adelantar 1 hora): domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes pasan a marcar las 3:00 a. m. (PST → PDT) .

. Fin del horario de verano (atrasar 1 hora): domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. y la ciudad vuelve al horario estándar (PDT → PST) .

Durante esos casi ocho meses, Los Ángeles opera una hora adelantada respecto a su horario estándar, lo que influye en la coordinación con otras zonas horarias, especialmente con la Costa Este y con países que no cambian la hora.

En qué lugares y condados de Los Ángeles sí afecta el cambio de horario

En Los Ángeles el cambio de horario del 8 de marzo de 2026 se aplica de forma uniforme en toda la ciudad y el condado, pero hay zonas donde su impacto práctico es más evidente por volumen de gente, transporte y servicios. La tabla resume los principales lugares y cómo les afecta el ajuste.

Tipo de lugar Ejemplos / zona Cómo impacta el cambio de hora el 8 de marzo de 2026 Centro urbano y de negocios Downtown LA (Financial District, Civic Center) Oficinas, juzgados y sedes administrativas pasan a operar en horario de verano (PDT) desde las 3:00 a. m. Corredores corporativos y estudios Century City, Burbank, Hollywood, estudios de TV/cine Producciones, grabaciones y oficinas ajustan llamados y horarios a la nueva hora oficial. Transporte urbano Metro (Línea B, D, E, etc.), buses de LA Metro Todos los servicios se rigen por el nuevo horario; llegar tarde por no adelantar el reloj implica perder conexiones. Aeropuertos LAX (Los Angeles International), Hollywood Burbank Salidas y llegadas se manejan en PDT; las aerolíneas operan con el cambio exacto de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. Zonas residenciales densas Koreatown, Westlake, East LA, South LA Familias ajustan horarios de escuela, trabajo y transporte; amaneceres más oscuros y tardes más luminosas. Barrios costeros Santa Monica, Venice, Marina del Rey Más luz en la tarde favorece paseos, comercio y actividad en la playa tras la jornada laboral. Educación y campus universitarios UCLA, USC, Cal State LA, community colleges Clases, exámenes y servicios de campus cambian a PDT el mismo domingo 8 de marzo. Hospitales y servicios esenciales Cedars-Sinai, UCLA Health, County-USC, Kaiser Turnos, guardias y citas médicas se reprograman automáticamente al nuevo horario local. Turismo y ocio Hollywood Walk of Fame, Griffith Park/Observatory, Universal City Tours y atracciones ajustan horarios y se benefician de atardeceres más tardíos. Centros comerciales y vida nocturna The Grove, LA Live, Westfield, zonas de bares y restaurantes Horarios de apertura/cierre se mueven a PDT; más luz al final del día impulsa consumo y asistencia. Suburbios del condado de Los Ángeles Inglewood, Pasadena, Long Beach, Glendale, etc. Comparten la misma zona horaria Pacific Time y adelantan una hora el reloj el 8 de marzo.

Por qué Los Ángeles sigue cambiando la hora

California, y por tanto Los Ángeles, se rige por el esquema federal de horario de verano que establece que el DST comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Aunque se han presentado iniciativas para cambiar este sistema —incluyendo propuestas para hacer permanente el horario de verano—, siguen sin materializarse en un cambio a nivel federal que permita modificarlo de forma unilateral.

Históricamente, el horario de verano se justifica por:

Mejor aprovechamiento de la luz solar en las tardes, con más tiempo para consumo, ocio y actividades al aire libre.

Potencial reducción en el uso de iluminación artificial al final del día.

Sincronización con otros estados y mercados, importante para la economía y los servicios financieros y de entretenimiento.

Mientras no haya reforma federal, los residentes de Los Ángeles deberán seguir adelantando y atrasando sus relojes todos los años en las mismas fechas.

Consejos prácticos para que el cambio de hora no te desordene

Aunque el ajuste es solo de una hora, tu cuerpo y tu agenda lo sienten, sobre todo si tienes horarios muy marcados o convives con niñas, niños, personas mayores o trabajas en turnos. Para que el cambio del 8 de marzo te afecte lo menos posible, puedes aplicar estas estrategias:

Adelanta tu hora de dormir poco a poco: durante los 3 o 4 días previos, acuéstate 15–20 minutos antes para que el salto de una hora sea más suave.

Controla las pantallas por la noche: la luz azul de móviles, tablets y televisores puede dificultar conciliar el sueño justo cuando necesitas adaptarte al nuevo horario.​

Exponte a luz natural por la mañana: abrir cortinas o salir a caminar temprano ayuda a tu reloj biológico a reacomodarse.

Revisa relojes manuales el sábado: ajusta el reloj del auto, el del microondas, la estufa y cualquier reloj analógico para que el domingo amanezcas ya sincronizado.

Verifica horarios de vuelos, citas y eventos: confirma que todo esté agendado en hora local (PDT) a partir del 8 de marzo, especialmente si tienes videollamadas o actividades con otros países o estados.

Un buen truco es tratar el cambio como si viajaras a una zona horaria distinta, dándote un par de días para ajustar sueño, comidas y rutina, en lugar de forzar todo desde el primer día.

Lo que debe recordar cualquier residente de Los Ángeles

El domingo 8 de marzo de 2026, Los Ángeles adelantará sus relojes una hora a las 2:00 a. m., que pasan a ser las 3:00 a. m., marcando el inicio del horario de verano (PDT) . El horario de verano se mantendrá hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando el reloj se atrasará una hora para volver al horario estándar del Pacífico. Mantener relojes y dispositivos sincronizados, anticipar el impacto en tu sueño y planificar tus actividades con la nueva luz de la tarde te permitirá aprovechar mejor los días más largos en la ciudad.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Los Ángeles 2026

¿Los Ángeles cambia la hora en marzo de 2026?

Sí, el estado adelanta sus relojes el domingo 8 de marzo de 2026 para entrar al horario de verano.

¿Qué pasa con el horario en noviembre de 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026 se atrasa el reloj una hora para volver al horario estándar del Pacífico.

¿Los celulares en Los Ángeles cambian la hora automáticamente?

La mayoría sí, siempre que tengas activada la opción de “Fecha y hora automáticas” y la zona horaria correcta.

¿Podría eliminarse el cambio de horario en Los Ángeles, California?

Ha habido debates e iniciativas, pero mientras no se modifique la ley a nivel federal, el estado debe seguir aplicando el DST según el calendario vigente.