Todo listo para un nuevo cambio de horario en Estados Unidos. En la ciudad de Miami y en todos sus distritos se deberá realizar esta modificación en la hora, para alinearse al Daylight Saving Time (DST), donde la hora tiene que adelantarse de 2:00 a.m. a 3:00 a.m., con la finalidad de un mayor aprovechamiento de la luz solar en las primeras horas del día. ¿Cuándo cambia y en qué ciudades se debe adelantar el reloj? Aquí te dejo con todos los detalles para hacerlo correctamente en Miami .

¿Cuándo cambia la hora en Miami 2026?

Si te encuentras en Miami, que es una de las ciudades de Estados Unidos que deberá realizar el cambio de horario, debes saber que la modificación al Daylight Saving Time se llevará a cabo este domingo 8 de marzo 2026 y tendrá una duración de 8 meses hasta su finalización del DST en el mes de noviembre. Recuerda que los relojes digitales realizan de forma automática esta modificación y los relojes análogos sí deben ser cambiados de forma manual.

¿Cómo mover el reloj al horario de verano en Nueva York 2026?

Si te encuentras en la ciudad de Miami, tendrás que realizar el cambio de hora el próximo domingo 8 de marzo y deberás mover el reloj a las 2:00 a.m. y pasarlo a las 3:00 a.m. Esta modificación de una hora exacta se realiza en todo el país y es correspondiente al Daylight Saving Time (DST), que se realiza en 48 de los 50 estados.

Lista de ciudades que adelantan el reloj en Nueva York 2026

Entre las principales ciudades de Miami que realizarán el adelanto del reloj este domingo 8 de marzo, tenemos: Miami, Miami Beach, Coral Gables, Hialeah, Doral, Homestead, North Miami, North Miami Beach, South Miami. Cabe destacar que en todo Florida se deberá realizar esta modificación, con la finalidad de que se aproveche en mayor medida la luz del sol en horas de la mañana y tarde.

Ciudad Cuándo es ¿A qué hora es? ¿Se adelanta o atrasa? Miami Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Miami Beach Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Coral Gables Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Hialeah Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Doral Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Homestead Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. North Miami Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. North Miami Beach Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. South Miami Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m.