El ritmo acelerado de New York City está a punto de experimentar uno de los ajustes más importantes del año. Con la llegada del horario de verano 2026, millones de residentes se preparan para adelantar sus relojes y disfrutar de tardes más largas, un cambio que transforma la rutina diaria en la ciudad que nunca duerme. Este evento, conocido como Daylight Saving Time (DST), marca el inicio de una temporada con más luz natural al final del día, algo que influye en el trabajo, el transporte y las actividades cotidianas.

Desde Manhattan hasta Brooklyn, el cambio de hora representa mucho más que un simple ajuste en el reloj. Es el anuncio simbólico de días más extensos, atardeceres más tardíos y una ciudad que se mantiene activa hasta bien entrada la noche. Aunque muchos dispositivos modernos realizan el cambio automáticamente, la población permanece atenta para evitar confusiones y comenzar esta transición sin contratiempos.

Revisa todos los detalles sobre cuándo cambia la hora en New York City en el año 2026 (Crédito: Open AI)

Fecha de inicio y fin del horario de verano en New York City 2026

El horario de verano en New York City comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. Este ajuste forma parte del calendario oficial de Estados Unidos, que establece el cambio el segundo domingo de marzo para aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos.

Este periodo se mantendrá vigente durante gran parte del año y finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se retrasarán una hora para regresar al horario estándar. Esta transición permitirá que los amaneceres ocurran más temprano, marcando el cierre del ciclo anual del Daylight Saving Time en la ciudad.

Cómo ajustar los relojes en New York City por el cambio de horario 2026

Adaptarse al nuevo horario es sencillo si sigues estos pasos básicos:

Paso 1: Adelanta tu reloj una hora

El domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., debes adelantar el reloj manualmente hasta las 3:00 a. m. si utilizas relojes analógicos o digitales tradicionales.

Paso 2: Verifica tus dispositivos electrónicos

La mayoría de los smartphones, computadoras y relojes inteligentes ajustan la hora automáticamente si están configurados con la zona horaria correcta.

Paso 3: Haz el cambio antes de dormir

Para evitar retrasos, muchos residentes prefieren adelantar sus relojes la noche anterior, el sábado 7 de marzo.

Paso 4: Prepárate para tardes con más luz

El principal efecto será que el sol se ocultará más tarde, lo que permite disfrutar de más actividades al aire libre al final del día.

Lista de barrios de New York City donde se adelanta el reloj

El cambio al horario de verano se aplica en toda New York City, por lo que los cinco distritos (boroughs) que conforman la ciudad deberán adelantar sus relojes una hora en la fecha establecida. Este ajuste es uniforme y obligatorio, impactando la rutina diaria de millones de residentes en cada rincón de la metrópoli.

Los barrios donde se realizará el cambio son:

Manhattan

Brooklyn

Queens

Bronx

Staten Island

En todos estos distritos, el horario se adelantará una hora durante la madrugada del cambio oficial, permitiendo disfrutar de más luz natural por las tardes y marcando el inicio del horario de verano en la ciudad.