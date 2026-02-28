En 2026, la modificación del horario en Nueva Jersey va mucho más allá de adelantar o atrasar los relojes. Esta medida alinea al estado con el huso horario de Nueva York, facilita la fluidez en el tránsito del corredor del noreste, impacta la operatividad de puertos y aeropuertos y altera la dinámica de desplazamiento de millones de personas que se movilizan a diario. De este modo, refuerza su papel como punto clave dentro del entramado económico y metropolitano de la Costa Este.
El ajuste del horario de verano en Estados Unidos, con el adelanto de una hora el 8 de marzo y el retraso el 1 de noviembre, exige que residentes y empresas de Newark, Jersey City, Trenton y otras ciudades de Nueva Jersey sincronicen relojes, sistemas de transporte y agendas digitales para garantizar una perfecta alineación operativa con la Eastern Time Zone, optimizar la gestión del tiempo y asegurar la continuidad de sus actividades comerciales y de movilidad.
¿Cuándo se aplicará el horario de verano en Nueva Jersey 2026?
En Nueva Jersey, el horario de verano 2026 se activará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantarán a las 3:00 a. m. El fin del horario de verano llegará el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en que los relojes se atrasarán de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en todo el estado.
Fechas del cambio de horario en Nueva Jersey 2026
|Evento
|Fecha 2026
|Hora local
|Acción en el reloj
|Inicio horario de verano (DST)
|Domingo 8 de marzo
|2:00 a. m.
|Adelantar 2:00 → 3:00 a. m.
|Fin horario de verano
|Domingo 1 de noviembre
|2:00 a. m.
|Atrasar 2:00 → 1:00 a. m.
¿Qué ciudades de Nueva Jersey se ven afectadas y qué relojes debo cambiar?
El cambio de horario rige en todo el estado de Nueva Jersey, incluyendo ciudades como Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Trenton, Camden y Atlantic City. Esto implica ajustes para residentes, empresas, puertos, aeropuertos y servicios de transporte regional.
Dispositivos a revisar en Nueva Jersey:
- Relojes de pared, despertadores, relojes de mano sin sincronización automática.
- Electrodomésticos: hornos, microondas, cafeteras programables.
- Relojes de autos y sistemas de infoentretenimiento antiguos.
- Sistemas de control de acceso, fichaje y cámaras no conectados a internet.