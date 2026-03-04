Estamos cerca de retornar al Daylight Saving Time (DST) que corresponde al horario de verano en Estados Unidos. Esta modificación en la hora, donde deberás adelantar una hora tu reloj, se realiza en 48 de los 50 estados del país, salvo Hawaii y la mayor parte de Arizona, así como también en territorios estadounidenses en El Caribe y el Pacífico. Nueva York es uno de los estados que deberá cambiar sí o sí la hora y aquí te cuento todos los detalles para que puedas hacerlo correctamente .

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York 2026?

El Daylight Saving Time se llevará a cabo este domingo 8 de marzo 2026. Nueva York es uno de los estados de EE.UU. que está sujeto a este cambio de hora para el verano, que tendrá una duración de 8 meses hasta que concluya el DST en el mes de noviembre. Recuerda que los relojes digitales realizan de forma automática esta modificación y los relojes análogos sí deben ser cambiados de forma manual.

¿Cómo mover el reloj al horario de verano en Nueva York 2026?

Si te encuentras en el estado de Nueva York, debes saber que el próximo domingo 8 de marzo deberás mover el reloj a las 2:00 a.m. y pasarlo a las 3:00 a.m. Esta modificación de una hora exacta se realiza en todo el país y es correspondiente al Daylight Saving Time (DST), que se realiza en 48 de los 50 estados.

Lista de ciudades que adelantan el reloj en Nueva York 2026

Al igual que otros 48 estados de EE.UU., Nueva York en su totalidad deberá modificar la hora para el cambio al horario de verano, también conocido como Daylight Saving Time. Este 2026, al igual que años anteriores, se buscará que la luz del día se aproveche en horas de la mañana y la tarde, prolongando su duración. Aquí te dejo con la lista de ciudades en Nueva York que deberán adelantar el reloj.

Ciudad Cuándo es ¿A qué hora es? ¿Se adelanta o atrasa? Manhattan Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Brooklyn Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Queens Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Bronx Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Staten Island Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Albany Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Bufalo Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Rochester Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Yonkers Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Siracusa Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Nueva Rochelle Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Mount Vernon Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Schenectady Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Utica Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. White Plains Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Middletown Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m. Newburgh Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. Se adelanta una hora a las 3:00 a.m.