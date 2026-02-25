El domingo 8 de marzo de 2026, la mayoría de residentes en Texas deberán adelantar una hora sus relojes por el inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) . Este ajuste se hace de forma coordinada con el resto de Estados Unidos que sigue el DST y afecta tanto a las grandes metrópolis como a las ciudades medianas y zonas rurales del estado.

¿Cuándo y a qué hora cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas, el cambio de horario de 2026 se realizará el domingo 8 de marzo, cuando el reloj marque las 2:00 a. m. hora local. En ese momento, los relojes se adelantan una hora y pasan directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. , lo que significa que se “pierde” una hora de sueño esa noche.

La gran mayoría del estado opera con la zona horaria Central (Central Time), por lo que pasa de Horario Estándar Central (CST, UTC-6) a Horario de Verano Central (CDT, UTC-5). En el extremo oeste, una pequeña parte de Texas —como El Paso y áreas de la franja de Mountain Time— cambia de Mountain Standard Time (MST, UTC-7) a Mountain Daylight Time (MDT, UTC-6) también el 8 de marzo, a las 2:00 a. m. de su hora local.

Para evitar confusiones al despertar, lo más recomendable es adelantar manualmente tus relojes analógicos (pared, microondas, auto, relojes tradicionales) antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo. Teléfonos, computadoras, relojes inteligentes y otros dispositivos conectados a internet suelen actualizarse solos si tienes activado el ajuste automático y la zona horaria correcta de Texas.

En qué partes de Texas aplica el horario de verano

Texas observa el horario de verano en prácticamente todo su territorio, tanto en la zona Central como en la franja que está bajo la zona horaria de Montaña. Es decir, el “spring forward” del 8 de marzo de 2026 alcanza a las principales ciudades y a la mayoría de condados del estado.

Entre las áreas donde se aplica el cambio de hora se encuentran:

Grandes ciudades de la zona Central: Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Fort Worth, Arlington, Corpus Christi, El Paso (cuando usa MDT), entre otras.

(cuando usa MDT), entre otras. Zonas metropolitanas y suburbios: The Woodlands, Plano, Irving, Round Rock, McAllen, Lubbock, Waco, Brownsville , etc.​

, etc.​ Regiones rurales y pequeños pueblos: prácticamente todos los municipios incluidos en las listas oficiales de localidades de Texas con horario Central o de Montaña con DST.

Ciudad de Texas ¿Aplica cambio de hora 2026? Zona horaria durante DST Abilene Sí Central Daylight Time (CDT) Addison Sí CDT Alamo Sí CDT Amarillo Sí CDT Arlington Sí CDT Austin Sí CDT Baytown Sí CDT Beaumont Sí CDT Brownsville Sí CDT Corpus Christi Sí CDT Dallas Sí CDT Denton Sí CDT El Paso Sí Mountain Daylight Time (MDT) Fort Worth Sí CDT Frisco Sí CDT Galveston Sí CDT Garland Sí CDT Grand Prairie Sí CDT Harlingen Sí CDT Houston Sí CDT Irving Sí CDT Katy Sí CDT Killeen Sí CDT Laredo Sí CDT League City Sí CDT Lewisville Sí CDT Lubbock Sí CDT McAllen Sí CDT McKinney Sí CDT Mesquite Sí CDT Midland Sí CDT Mission Sí CDT New Braunfels Sí CDT Odessa Sí CDT Pasadena Sí CDT Pearland Sí CDT Pharr Sí CDT Plano Sí CDT Richardson Sí CDT Round Rock Sí CDT San Angelo Sí CDT San Antonio Sí CDT San Marcos Sí CDT Sugar Land Sí CDT Temple Sí CDT Texas City Sí CDT The Woodlands Sí CDT Tyler Sí CDT Victoria Sí CDT Waco Sí CDT Wichita Falls Sí CDT Wylie Sí CDT

La única diferencia relevante es la zona horaria: la mayor parte de Texas adelanta el reloj dentro del esquema Central, y una porción menor lo hace dentro del esquema Mountain, pero ambas siguen el mismo calendario federal del DST.

Cuánto dura el horario de verano en Texas en 2026

El horario de verano en Texas no es fijo durante todo el año; tiene fecha de inicio y fecha de fin. Conforme al calendario de Estados Unidos para 2026, el DST comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Inicio del horario de verano (+1 hora): domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes pasan a las 3:00 a. m. (CST → CDT o MST → MDT) .

. Fin del horario de verano (−1 hora): domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes vuelven una hora atrás, regresando al horario estándar .

Durante esos casi ocho meses, Texas opera con una hora adelantada respecto a su horario estándar, lo que afecta la coordinación de negocios, viajes y comunicaciones con otros estados e incluso con otros países.

Por qué Texas sigue cambiando la hora cada año

El uso del horario de verano en Texas está alineado con la normativa federal de Estados Unidos, que establece que el DST inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. A lo largo de los años se han presentado proyectos de ley estatales para modificar este esquema o para mantener un solo horario todo el año, pero hasta ahora el marco federal sigue siendo el que rige.

El argumento histórico del horario de verano es aprovechar mejor la luz solar en los meses más cálidos, reducir la necesidad de iluminación artificial por las tardes y favorecer más actividades económicas y recreativas con luz natural. Sin embargo, el debate sigue abierto por el impacto en el sueño, la salud y la productividad, y porque muchas personas preferirían evitar el cambio dos veces al año.

Mientras no se aprueben cambios definitivos a nivel federal, Texas seguirá ajustando sus relojes en marzo y noviembre.

Cómo te afecta el cambio de horario si vives en Texas

Aunque adelantar una hora el reloj parece un cambio pequeño, tu cuerpo y tu rutina diaria lo sienten, sobre todo si tienes horarios muy marcados para trabajar, estudiar o cuidar de tu familia. El domingo 8 de marzo de 2026 te despertarás oficialmente una hora “más tarde”, pero tu reloj interno seguirá unos días en el horario anterior.

Algunos efectos que puedes notar:

Sueño y energía: puedes sentirte más cansado por levantarte “antes” según tu reloj biológico, especialmente los primeros 2 a 5 días.

Rutinas laborales y escolares: entradas muy tempranas pueden resultar más pesadas, pero ganarás más luz al salir de la oficina o la escuela.

Actividades al aire libre: deportes, paseos con la familia o salir a cenar se vuelven más atractivos gracias a la luz extra en la tarde.

Coordinación de horarios: si trabajas con otros estados o países, deberás considerar la nueva diferencia horaria desde el 8 de marzo hasta noviembre.

Consejos prácticos para el cambio de hora en Texas

Para que el ajuste del 8 de marzo de 2026 no sea un problema, puedes seguir algunas recomendaciones simples:

Ajusta tu hora de dormir: tres o cuatro noches antes del cambio, acuéstate 15–20 minutos antes de lo habitual para que tu cuerpo se adapte de forma gradual.​

Revisa todos tus relojes: el sábado por la noche, adelanta dispositivos que no cambian solos (auto, horno, relojes de pared, despertadores antiguos).

Verifica vuelos y citas: si tienes vuelo, cita médica o reunión importante cercana a la fecha, revisa que la hora esté correctamente expresada en hora local de Texas.

Aprovecha la luz natural: al día siguiente, abre cortinas o sal unos minutos al exterior para ayudar a tu reloj biológico a sincronizarse con el nuevo horario.​

Lo esencial es recordar que el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., Texas adelanta sus relojes a las 3:00 a. m. y entra en horario de verano, manteniendo esa hora adelantada hasta el 1 de noviembre de 2026. Si te anticipas al ajuste y sincronizas bien tus dispositivos, podrás aprovechar mejor los días más largos sin sorpresas en tus horarios.