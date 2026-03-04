El cambio de hora es uno de esos momentos del año que marcan el ritmo de la vida en Washington. Cuando los días comienzan a alargarse y la luz del sol se queda por más tiempo, millones de personas ajustan sus rutinas, desde el horario de trabajo hasta las actividades al aire libre. Este ajuste no solo afecta el reloj, sino también la energía, la productividad y el estilo de vida en todo el estado.

En 2026, el horario de verano volverá a transformar las tardes en escenarios más luminosos, favoreciendo el comercio, el turismo y la vida social. Desde quienes trabajan temprano hasta quienes disfrutan de caminatas al atardecer, el cambio de hora impacta directamente la vida cotidiana en todo Estados Unidos, especialmente en estados del oeste como Washington, donde la diferencia de luz solar es notable.

El cambio al horario de verano puede ser un desafío para los ciudadanos en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿Cuándo inicia y cuándo termina el horario de verano en Washington 2026?

El horario de verano en Washington comenzará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m., momento en que los relojes deberán adelantarse una hora. Esto significa que el tiempo saltará directamente de las 1:59 a.m. a las 3:00 a.m., lo que permite disfrutar de tardes más largas con mayor luz natural.

El horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a.m., cuando los relojes se retrasarán una hora. Este cambio marca el regreso al horario estándar, con amaneceres más tempranos y anocheceres más rápidos, típicos de la temporada de otoño e invierno.

Este sistema busca aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos, contribuyendo a reducir el consumo energético y fomentar actividades económicas y recreativas en horarios vespertinos.

Cómo ajustar los relojes en Washington: paso a paso

Aunque muchos dispositivos modernos cambian automáticamente, es importante saber cómo hacerlo manualmente si es necesario:

Identifica el momento del cambio: será el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m. Adelanta el reloj una hora: si son las 2:00 a.m., ajusta directamente a las 3:00 a.m. Revisa relojes manuales: esto incluye relojes de pared, microondas, hornos y relojes analógicos. Verifica dispositivos electrónicos: teléfonos, computadoras y smartwatches suelen actualizarse automáticamente, pero conviene confirmarlo. Ajusta tus rutinas: intenta dormir un poco más temprano la noche anterior para adaptarte mejor al nuevo horario.

Este pequeño cambio ayuda a sincronizar las actividades humanas con los patrones de luz natural.

Lista de ciudades en Washington que adelantan el reloj

El cambio de hora se aplica en todo el estado, incluyendo las principales ciudades y áreas metropolitanas:

Seattle

Spokane

Tacoma

Olympia

Bellevue

Everett

Yakima

Vancouver (Washington)

Bellingham

Kent

En todas estas ciudades, el horario se adelantará una hora en marzo, siguiendo el mismo calendario oficial.

El horario de verano en Washington 2026 representa mucho más que un simple ajuste de reloj. Es el inicio de una temporada con más luz, mayor actividad y nuevas oportunidades para disfrutar del día. Prepararse con anticipación permitirá adaptarse sin inconvenientes y aprovechar al máximo los beneficios de este cambio anual.