Pronto en Estados Unidos comenzará el horario de verano 2026. El tema es saber cuándo iniciará exactamente y si es que, a raíz de ello, se tendrá que adelantar o atrasar el reloj. Para que recibas la información correcta sobre el tema, debes leer esta nota. Aquí encontrarás lo que necesitas saber. Presta mucha atención.

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026?

El horario de verano 2026 en Estados Unidos comenzará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente de las 2:00 am a las 3:00 am. Este ajuste marca el inicio del Daylight Saving Time (DST), periodo que busca maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más largos del año. Aunque el cambio implica ‘perder’ una hora de sueño, también otorga tardes más luminosas que benefician la vida diaria y algunas actividades económicas, como el comercio y el turismo.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: William Fortunato / Pexels)

Cuándo termina el horario de verano

El ciclo del horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en el que los relojes se atrasarán una hora, de 2:00 am a 1:00 am, recuperando la hora perdida en marzo. A partir de entonces, el país volverá al horario estándar hasta el inicio del verano siguiente.

Aplicación por zonas horarias

El ajuste se realiza de manera local en cada zona horaria, siempre a las 2:00 am de la región correspondiente. Esto significa que el cambio comienza en la Costa Este y avanza progresivamente hacia el Pacífico, garantizando uniformidad dentro de cada franja horaria del territorio estadounidense.

Zona horaria en EE.UU. Hora local del cambio Orden aproximado Este (ET) 2:00 a. m. Primera en ajustar Central (CT) 2:00 a. m. Segunda en ajustar Montaña (MT) 2:00 a. m. Tercera en ajustar Pacífico (PT) 2:00 a. m. Cuarta en ajustar Alaska (AKT) 2:00 a. m. Última en ajustar

Estados que participan y excepciones

La mayoría de los estados del país aplican el horario de verano. Sin embargo, Hawái y la mayor parte de Arizona no realizan ningún ajuste, ya que mantienen un horario constante todo el año. En el resto de los estados continentales —como California, Florida, Nueva York, Illinois, Texas, entre otros— se deberá adelantar el reloj el 8 de marzo.

Para evitar confusiones, se recomienda verificar la configuración automática de zona horaria en teléfonos inteligentes, computadoras y relojes digitales. La mayoría de los dispositivos actualizan la hora de forma automática conforme a la normativa federal.