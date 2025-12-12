El invierno está cerca de llegar a Texas y es crucial que conozcas en qué fecha se iniciará con el propósito de que tomes las precauciones necesarias, en caso residas en este estado. Sin embargo, existe una confusión, ya que hay dos referencias importantes: el inicio astronómico y meteorológico. Para que tengas un mejor entendimiento, a continuación te brindaré una explicación detallada.

En realidad, ambos términos hacen referencia a la misma estación del año; sin embargo, es importante indicarte que poseen conceptos totalmente diferentes. Por esa razón, inician en fechas distintas del presente mes.

Por suponer, el invierno astronómico en Texas, como en todo el hemisferio norte, inicia con el solsticio de invierno, alrededor del domingo 21 de diciembre a las 9:03 a.m. (hora local). En este fecha, se registra el día más corto y la noche más larga.

Desde aquel día hasta el equinoccio de primavera (finales de marzo), los días empiezan a alargarse un poco más de lo que estás acostumbrado. Este evento suele ser referencia puntual para calendarios, aplicaciones y explicaciones científicas.

Respecto al invierno meteorológico, se trata de una convención usada por los servicios de meteorología y los climatólogos. Este periodo comprende desde el 1 de diciembre al 28 o 29 de febrero; es decir, ya comenzó en Texas; por lo tanto, se basa en meses completos y en las temperaturas promedio.

Estos conceptos se relacionan hacia la misma estación; sin embargo, tienen conceptos y fechas de inicio distintas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo afecta el invierno en las principales ciudades de Texas este fin de semana

Según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y Accuweather, se espera que estas ciudades presenten un frío moderado, con mañanas frescas y tardes templadas, aunque un nuevo frente frío provocará que las temperaturas desciendan, especialmente durante el domingo 14 de diciembre.

Dallas-Fort Worth: se esperan máximas cercanas a 67-70°F durante este viernes y el sábado 13 de diciembre, con cielos soleados; no obstante, un frente frío se hará presente durante el domingo 14 de diciembre, permitiendo que los valores desciendan a 40-50°F.

se esperan máximas cercanas a 67-70°F durante este viernes y el sábado 13 de diciembre, con cielos soleados; no obstante, un frente frío se hará presente durante el domingo 14 de diciembre, permitiendo que los valores desciendan a 40-50°F. Houston: se prevé temperaturas que oscilan entre los 60-70°F, con presencia de nubosidad y lluvia pasajera debido al frente frío; sin embargo, durante el domingo se prevén valores en torno a los 60°F bajos.

se prevé temperaturas que oscilan entre los 60-70°F, con presencia de nubosidad y lluvia pasajera debido al frente frío; sin embargo, durante el domingo se prevén valores en torno a los 60°F bajos. San Antonio y Austin: las temperaturas llegarían a 70°F, con solo o nubes parciales en el inicio de este fin de semana. Se espera un clima invernal hacia el domingo, con valores entre 40-60°F.

Según pronósticos meteorológicos, las distintas ciudades de Texas presentarán un frío moderado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Recomendaciones para prevenir el invierno en Texas

Si estás residiendo en una de las ciudades de este estado, debes tomar en cuenta ciertas consideraciones para que no seas afectado por las temperaturas bajas. Aquí te dejo una lista que seguramente te servirá:

Protege las tuberías y sella las puertas o ventanas de tu hogar para evitar daños ante el descenso de temperaturas.

Revisa tu calefacción.

Si conduces, reduce la velocidad y concéntrate durante el viaje; existe riesgo de neblina o lluvia congeladora.

