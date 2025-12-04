A estas alturas de diciembre, muchos ya sienten que el clima empieza a cambiar y no es para menos. Lo notas cuando sales temprano por la mañana y el aire está más frío, o cuando oscurece antes de lo que te gustaría. Por eso creo que vale la pena detenernos un momento para hablar de una pregunta que suele aparecer en estas fechas: ¿cuándo empieza realmente el invierno en Estados Unidos? Aunque parece una respuesta sencilla, la fecha exacta puede variar dependiendo del criterio que se utilice.

Te lo cuento porque sé que también te has encontrado con esas diferencias entre el invierno astronómico y el meteorológico. Ambos conceptos son válidos, pero cumplen funciones distintas. Y como cada año suelo revisar esta información para orientarme mejor, decidí reunir aquí los datos más claros y actualizados, especialmente ahora que se acerca el famoso solsticio de diciembre. Además, hay que tener la información clara para que empieces a hacer las precauciones del caso.

Por ejemplo, hay lugares de Estados Unidos donde ya se siente un frío intento —en Nueva York, por ejemplo—, así que es importantísimo usar la ropa adecuada para no congelarte, preparar más bebidas calientas y hasta comenzar a ahorrar para las facturas eléctricas porque el uso de la calefacción es imprescindible, aunque ello represente un gasto adicional de energía.

Muchos estados ya se preparan para el invierno y sus clásicas nevadas (Foto: AFP) / HANDOUT / THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL

EL INVIERNO ASTRONÓMICO Y EL PORQUÉ DEL SOLSTICIO

Primero, hablemos del invierno astronómico. Esta definición depende del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El invierno arranca exactamente en el momento en que ocurre el solsticio de diciembre, ese instante en el que el hemisferio norte se inclina lo máximo posible alejándose del Sol. Es un evento muy concreto, sin margen de interpretación, y marca el día con menos horas de luz del año.

Este año, ese momento llegará el domingo 21 de diciembre de 2025, y aunque ocurre al mismo tiempo para todo el planeta, la hora local cambia dependiendo del huso horario. La referencia oficial indica que el solsticio será a las 10:03 a.m. (hora estándar del Este, EST).

EL INVIERNO METEOROLÓGICO: UNA FORMA MÁS PRÁCTICA DE MEDIRLO

Por otro lado, está el invierno meteorológico. Este método es mucho más simple y suele usarlo el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos porque facilita el análisis de patrones de temperatura, precipitaciones y series históricas. Bajo este criterio, el invierno empieza siempre el 1 de diciembre y termina el 28 o 29 de febrero, sin importar cuándo sea el solsticio.

Te lo menciono porque muchas veces escuchamos pronósticos o reportes climáticos que ya hablan de “invierno” cuando aún no llegó el momento astronómico. Y no es un error: simplemente se están guiando por otro sistema.

LA HORA EXACTA DEL SOLSTICIO EN ESTADOS UNIDOS

Como la referencia oficial para el inicio del invierno astronómico es el solsticio, la pregunta más común es: “¿a qué hora empieza exactamente donde yo vivo?”. Y lo entiendo, porque en un país con tantos husos horarios como Estados Unidos, la diferencia puede ser de varias horas.

Aquí te dejo un cuadro detallado, estado por estado, con la hora local exacta en la que comenzará el invierno astronómico este 21 de diciembre de 2025.

Solsticio de invierno: Domingo 21 de diciembre de 2025

Estado Hora local del solsticio Alabama 9:03 a.m. CST Alaska 6:03 a.m. AKST Arizona 8:03 a.m. MST Arkansas 9:03 a.m. CST California 7:03 a.m. PST Colorado 8:03 a.m. MST Connecticut 10:03 a.m. EST Delaware 10:03 a.m. EST Florida 10:03 a.m. EST / 9:03 a.m. CST Georgia 10:03 a.m. EST Hawái 5:03 a.m. HAST Idaho 8:03 a.m. MST / 7:03 a.m. PST Illinois 9:03 a.m. CST Indiana 10:03 a.m. EST / 9:03 a.m. CST Iowa 9:03 a.m. CST Kansas 9:03 a.m. CST / 8:03 a.m. MST Kentucky 10:03 a.m. EST / 9:03 a.m. CST Luisiana 9:03 a.m. CST Maine 10:03 a.m. EST Maryland 10:03 a.m. EST Massachusetts 10:03 a.m. EST Michigan 10:03 a.m. EST / 9:03 a.m. CST Minnesota 9:03 a.m. CST Mississippi 9:03 a.m. CST Missouri 9:03 a.m. CST Montana 8:03 a.m. MST Nebraska 9:03 a.m. CST / 8:03 a.m. MST Nevada 7:03 a.m. PST / 8:03 a.m. MST New Hampshire 10:03 a.m. EST New Jersey 10:03 a.m. EST New Mexico 8:03 a.m. MST New York 10:03 a.m. EST North Carolina 10:03 a.m. EST North Dakota 9:03 a.m. CST / 8:03 a.m. MST Ohio 10:03 a.m. EST Oklahoma 9:03 a.m. CST Oregon 7:03 a.m. PST / 8:03 a.m. MST Pennsylvania 10:03 a.m. EST Rhode Island 10:03 a.m. EST South Carolina 10:03 a.m. EST South Dakota 9:03 a.m. CST / 8:03 a.m. MST Tennessee 10:03 a.m. EST / 9:03 a.m. CST Texas 9:03 a.m. CST / 8:03 a.m. MST Utah 8:03 a.m. MST Vermont 10:03 a.m. EST Virginia 10:03 a.m. EST Washington 7:03 a.m. PST West Virginia 10:03 a.m. EST Wisconsin 9:03 a.m. CST Wyoming 8:03 a.m. MST

¿POR QUÉ LA HORA CAMBIA TANTO ENTRE ESTADOS?

El solsticio es un evento simultáneo. Ocurre al mismo instante para todo el planeta, pero como cada región lleva su propio horario, la hora cambia según la ubicación. Esa es la razón por la que en Nueva York será a las 10:03 a.m., mientras que en Seattle ocurrirá a las 7:03 a.m. y en Honolulu incluso más temprano.

EL DÍA MÁS CORTO DEL AÑO

El solsticio también tiene otra característica: es el día con menos horas de luz del año en el hemisferio norte. Después de este punto, los días empiezan a alargarse poco a poco. Eso sí, las temperaturas no suben de inmediato; de hecho, muchas veces el frío más intenso llega semanas después, algo que ya habrás notado si vives en zonas del noreste o en los estados cercanos a las Montañas Rocosas.

En Nueva York, por ejemplo, el invierno trae consigo fuertes precipitaciones que dejan varios centímetros de nieve en el suelo (Foto: AFP) / JALEN WRIGHT

