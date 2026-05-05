La Copa del Mundo 2026 tiene fecha de inicio confirmada: arranca el jueves 11 de junio de 2026 entre la Selección de México vs. Sudáfrica. Ese día se pone en marcha el primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos, repartidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

La elección del 11 de junio no es casual: responde a un calendario comprimido que debe encajar fase de grupos, eliminatorias y la final del 19 de julio, dejando el menor número posible de días sin partidos. Además, esa ventana respeta el cierre de las principales ligas europeas y deja margen para concentraciones y amistosos previos de las selecciones.

Primer partido del Mundial 2026: selecciones, sede y contexto

El partido inaugural del Mundial 2026 será un México vs Sudáfrica, correspondiente al Grupo A . El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, lo que convertirá al recinto en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Para México, abrir el torneo en casa vuelve a situar al país en el centro de la escena futbolística mundial; para Sudáfrica, supone repetir experiencia como protagonista de un arranque mundialista, tras organizar la edición de 2010. A nivel de branding del torneo, la imagen del Azteca lleno, con la selección local en el campo, será uno de los principales símbolos de esta Copa del Mundo compartida entre tres países.

Hora del partido inaugural: así se verá en cada región

La FIFA definió que el partido inaugural se juegue a las 13:00 horas locales en Ciudad de México. Varios medios han traducido ese horario a distintas zonas, y uno de los cuadros más usados toma como referencia oficial los husos de América y Europa: el México vs Sudáfrica se verá a las 13:00 en México, 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador, 15:00 en Chile y 16:00 en Argentina y Uruguay .

Esta franja obedece a un criterio claro: maximizar audiencia global en franjas de tarde en América y horarios aún razonables en Europa, África y parte de Asia. La propia FIFA comunicó que el partido inaugural se jugará a las 13:00 y la final a las 17:00, y que durante la fase de grupos se utilizarán principalmente horarios de 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00 horas locales.

Calendario inicial: qué pasa después del México vs Sudáfrica

Aunque el México vs Sudáfrica es el punto de partida, ese mismo día y las jornadas siguientes también habrá otros encuentros de fase de grupos. Por ejemplo, el calendario oficial recoge que el 11 de junio también se disputa un Corea del Sur vs República Checa en Guadalajara, ya dentro de la misma jornada del Grupo A.

En los días posteriores, el Mundial entra de lleno en su ritmo: la fase de grupos se extiende hasta el 27 de junio, prácticamente sin parones, con partidos repartidos en distintas franjas para cubrir los tres países sede. A partir del 28 de junio arrancan las rondas eliminatorias, que incluyen dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final, cerrando el torneo el domingo 19 de julio de 2026.

Todos los grupos del Mundial FIFA 2026

A continuación, te comparto todos los grupos del Mundial 2026 organizados en tablas, siguiendo la última información disponible del sorteo y repechajes.

Grupo A

Grupo A Selección 1 México 2 Corea del Sur 3 Sudáfrica 4 República Checa

Grupo B

Grupo B Selección 1 Canadá 2 Bosnia y Herzegovina 3 Qatar 4 Suiza

Grupo C

Grupo C Selección 1 Brasil 2 Marruecos 3 Haití 4 Escocia

Grupo D

Grupo D Selección 1 Estados Unidos 2 Paraguay 3 Australia 4 Turquía

Grupo E

Grupo E Selección 1 Alemania 2 Curazao 3 Costa de Marfil 4 Ecuador

Grupo F

Grupo F Selección 1 Países Bajos 2 Japón 3 Suecia 4 Túnez

Grupo G

Grupo G Selección 1 Bélgica 2 Egipto 3 Irán 4 Nueva Zelanda

Grupo H

Grupo H Selección 1 España 2 Cabo Verde 3 Arabia Saudita 4 Uruguay

Grupo I

Grupo I Selección 1 Francia 2 Senegal 3 Irak 4 Noruega

Grupo J

Grupo J Selección 1 Argentina 2 Argelia 3 Austria 4 Jordania

Grupo K

Grupo K Selección 1 Portugal 2 República Democrática del Congo 3 Uzbekistán 4 Colombia

Grupo L

Grupo L Selección 1 Inglaterra 2 Croacia 3 Ghana 4 Panamá