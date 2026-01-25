El cambio de hora vuelve a asomarse en el calendario de Estados Unidos y, con él, la duda de todos los años: ¿cuándo empieza exactamente el horario de verano 2026 y qué pasa con el reloj? La respuesta es clave no solo para la rutina diaria, sino también para no perderse eventos, transmisiones en vivo y compromisos importantes. En esta nota te contamos la fecha precisa, qué ajuste deberás hacer en tu reloj y cómo impacta este cambio en los horarios dentro y fuera del país. Si quieres evitar confusiones y estar un paso adelante, sigue leyendo con atención.

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano en EE. UU. en 2026?

El cambio al horario de verano en Estados Unidos en 2026 se realizará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 a.m., pasando directamente a las 3:00 a.m. Este ajuste marcará el inicio oficial del Daylight Saving Time, un periodo en el que anochece más tarde y se modifica la diferencia horaria con otros países, por lo que es clave tenerlo en cuenta para vuelos, transmisiones en vivo, eventos deportivos y compromisos internacionales.

Guía completa del horario de verano en EE. UU.: fechas oficiales, motivos del cambio de hora y diferencias entre estados que sí y no modifican sus relojes. FOTO DE PROFESSOR25 PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / PROFESSOR25

¿Cuándo termina el horario de verano en EE. UU.?

El ciclo del horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en el que los relojes se atrasarán una hora, de 2:00 am a 1:00 am, recuperando la hora perdida en marzo. A partir de entonces, el país volverá al horario estándar hasta el inicio del verano siguiente.

Aplicación por zonas horarias

El ajuste se realiza de manera local en cada zona horaria, siempre a las 2:00 am de la región correspondiente. Esto significa que el cambio comienza en la Costa Este y avanza progresivamente hacia el Pacífico, garantizando uniformidad dentro de cada franja horaria del territorio estadounidense.

Zona horaria en EE.UU. Hora local del cambio Orden aproximado Este (ET) 2:00 a. m. Primera en ajustar Central (CT) 2:00 a. m. Segunda en ajustar Montaña (MT) 2:00 a. m. Tercera en ajustar Pacífico (PT) 2:00 a. m. Cuarta en ajustar Alaska (AKT) 2:00 a. m. Última en ajustar

Conoce los Estados que participan y excepciones

La mayoría de los estados del país aplican el horario de verano. Sin embargo, Hawái y la mayor parte de Arizona no realizan ningún ajuste, ya que mantienen un horario constante todo el año. En el resto de los estados continentales —como California, Florida, Nueva York, Illinois, Texas, entre otros— se deberá adelantar el reloj el 8 de marzo.

Para evitar confusiones, se recomienda verificar la configuración automática de zona horaria en teléfonos inteligentes, computadoras y relojes digitales. La mayoría de los dispositivos actualizan la hora de forma automática conforme a la normativa federal.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE. UU.

¿Qué es el horario de verano en Estados Unidos?

Es un ajuste oficial del reloj que se realiza cada año para aprovechar mejor la luz solar. Consiste en adelantar una hora el reloj, lo que permite que anochezca más tarde durante la primavera y el verano.

¿Cuándo comienza el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

En 2026, el horario de verano comenzará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelanten una hora a las 2:00 a.m., pasando directamente a las 3:00 a.m. (hora local).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

Durante el inicio del horario de verano, el reloj se adelanta una hora. Es decir, se “pierde” una hora de sueño esa noche.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026?

Finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasen una hora a las 2:00 a.m., regresando a la 1:00 a.m.

¿Todos los estados de EE. UU. cambian al horario de verano?

No. Hawái y la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) no aplican el horario de verano. El resto del país sí realiza el cambio.

¿Cómo afecta el horario de verano a los horarios internacionales?

El cambio modifica la diferencia horaria entre Estados Unidos y otros países, especialmente en América Latina, Europa y Asia, lo que puede generar confusión en vuelos, eventos deportivos y transmisiones en vivo.

¿Los celulares y dispositivos electrónicos cambian la hora automáticamente?

Sí. La mayoría de los teléfonos, computadoras y dispositivos inteligentes ajustan la hora de forma automática, siempre que tengan la configuración correcta de zona horaria.

¿Por qué Estados Unidos sigue usando el horario de verano?

El objetivo principal es aprovechar mejor la luz natural, reducir el consumo de energía y extender las horas de actividad durante la tarde, aunque el tema sigue siendo debatido.

¿Podría eliminarse el horario de verano en el futuro?

Existen propuestas para hacerlo permanente o eliminarlo, pero hasta ahora no hay un cambio definitivo aprobado a nivel federal, por lo que en 2026 el sistema se mantiene vigente.