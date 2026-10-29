La madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, la 1:00 a. m. llegará dos veces en buena parte de Estados Unidos: cuando los relojes marquen las 2:00 a. m., deberán atrasarse una hora para despedir el horario de verano y regresar al horario estándar. El ajuste dejará una hora adicional esa noche, aunque no será igual para todos: Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses mantendrán sus relojes sin cambios.

¿Qué lugares de Estados Unidos cambian la hora y cuáles no?

Jurisdicción ¿Cambia el 1 de noviembre? Ciudades o localidades representativas Ajuste Los otros 48 estados y Washington D. C. Sí Nueva York, Chicago, Denver, Los Ángeles, Anchorage y Washington D. C. De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., según la hora local Mayor parte de Arizona No Phoenix y Tucson Mantienen el horario estándar Nación Navajo, incluidos sus territorios en Arizona Sí Window Rock Atrasa una hora Hawái No Honolulu Mantiene el horario estándar Puerto Rico No San Juan Sin ajuste estacional Guam No Hagåtña Sin ajuste estacional Samoa Americana No Pago Pago Sin ajuste estacional Islas Marianas del Norte No Saipán Sin ajuste estacional Islas Vírgenes de Estados Unidos No Charlotte Amalie Sin ajuste estacional

La regla general y las excepciones corresponden a la información del Departamento de Transporte y del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST). La Nación Navajo observa el horario de verano, a diferencia de la mayor parte de Arizona.

¿Qué ocurre a las 2:00 a. m. y qué hora será después?

El cambio repite la franja comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m.: cuando el reloj está por completar ese tramo en horario de verano, retrocede a la 1:00 a. m. del horario estándar. Por eso, esa jornada tiene una hora adicional en las jurisdicciones que realizan el ajuste; no se adelanta el reloj como sucede en marzo.

La transición se realiza a las 2:00 a. m. de cada zona, no en un único momento simultáneo para todo el país. Nueva York, Chicago y Los Ángeles siguen la misma regla, pero cada ciudad la aplica cuando su propio reloj llega a esa hora. El ajuste desplaza aproximadamente una hora hacia atrás, según el reloj, tanto el amanecer como el atardecer; no añade una hora de luz solar.

¿Por qué Arizona no tiene una sola respuesta sobre el cambio de horario?

La mayor parte de Arizona permanece en horario estándar de la montaña durante todo el año, mientras que la Nación Navajo sí participa en el cambio estacional. Por tanto, no basta con saber que una localidad está dentro de Arizona para decidir si debe atrasar el reloj. Hawái tampoco observa el horario de verano, y los cinco territorios incluidos en la tabla mantienen su hora sin este ajuste de noviembre.

¿El celular cambia de hora solo o hay que ajustarlo?

Muchos teléfonos y computadoras actualizan la hora automáticamente, según el NIST, pero no conviene darlo por garantizado: el resultado depende de la configuración y de que el dispositivo utilice la zona horaria correcta. Los relojes sin ajuste automático requieren una revisión manual; la noche del sábado 31 de octubre permite dejarlos preparados antes de la transición.

En teléfonos y computadoras, revisa las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas.

Si el equipo ya se actualizó, no vuelvas a restarle una hora.

Comprueba los relojes analógicos, despertadores, electrodomésticos, tableros de vehículos y relojes de pulsera que no se sincronicen automáticamente.

En las jurisdicciones que no observan el horario de verano, conserva la hora correspondiente a la localidad.

¿La Sunshine Protection Act elimina el cambio de noviembre de 2026?

No hay una ley promulgada en el expediente consultado que elimine este ajuste. Al 27 de octubre de 2026, Congress.gov registra que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 139, denominado Sunshine Protection Act of 2025, el 14 de julio de 2026, por 308 votos frente a 117. Su última actuación figura el 15 de julio: recepción en el Senado y remisión al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, sin aprobación del Senado ni promulgación registradas.

La propuesta busca convertir el horario de verano en permanente y contempla opciones para las áreas actualmente exentas. Sin embargo, aprobar un proyecto en una cámara no lo convierte en ley. Bajo la normativa vigente, los estados pueden excluirse del horario de verano, pero no pueden adoptar por su cuenta un horario de verano permanente; el calendario oficial sigue señalando el 1 de noviembre como final del periodo de 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en USA

¿El cambio ocurre la noche del sábado o la madrugada del domingo?

La transición oficial ocurre durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. Quienes ajusten sus relojes manualmente antes de acostarse pueden hacerlo la noche del sábado 31 de octubre.

¿Se gana o se pierde una hora para dormir?

Se dispone de una hora adicional durante la noche de la transición porque se repite un tramo del reloj. Eso permite dormir una hora más si se mantienen los horarios previstos para acostarse y levantarse, aunque no significa que todas las personas vayan a aprovecharla de esa manera.

¿El llamado horario de invierno es el horario estándar?

Sí. En este contexto, «horario de invierno» es una denominación habitual del horario estándar al que se regresa en noviembre. No significa que el invierno astronómico comience el día del ajuste.

¿Todos los lugares con horario de la montaña atrasan el reloj?

No. La zona horaria y la participación en el horario de verano son cuestiones distintas. La mayor parte de Arizona mantiene el horario estándar de la montaña todo el año, mientras que los territorios de la Nación Navajo sí observan el ajuste estacional.

¿Por qué se utilizan las 2:00 a. m. como referencia?

Porque la regla federal fija esa hora local para las transiciones. Los lugares que observan el horario de verano deben respetar las fechas establecidas a nivel federal; no pueden escoger libremente otro domingo para cambiar el reloj.