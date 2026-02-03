Cada inicio de febrero ocurre algo curioso en Estados Unidos: miles de personas, desde pequeños pueblos en Pensilvania hasta grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Miami, miran hacia Punxsutawney para saber si una marmota vio o no su sombra. El Día de la Marmota, convertido ya en un clásico de la cultura pop gracias a películas, transmisiones en vivo y memes que circulan en redes sociales, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que se repite todos los años entre las comunidades hispanas: ¿cuánto falta realmente para que llegue la primavera y podamos guardar por fin las chamarras gruesas, los abrigos y, en algunos estados, hasta las palas para la nieve? En barrios latinos de ciudades como Houston, Nueva York o Denver, el tema se cuela en conversaciones cotidianas: en el restaurante, en la iglesia, en la fila del supermercado latino o mientras los padres esperan la salida de los niños de la escuela. Detrás de la broma de la marmota, hay algo muy real: millones de personas que solo quieren saber cuándo volverán los días más largos, el clima más suave y la posibilidad de disfrutar al aire libre sin tanto frío.

Aunque el ritual de Punxsutawney Phil se vive entre risas, abucheos y cámaras, lo cierto es que conecta con una expectativa muy real. Después de semanas de frío, muchos buscan una señal que indique que el invierno empieza a despedirse. Pero más allá de las predicciones simbólicas, hay una fecha concreta que marca el inicio oficial de la primavera desde el punto de vista astronómico.

LA PREDICCIÓN DE LA MARMOTA Y EL CALENDARIO REAL

En el Día de la Marmota 2026, Phil volvió a ver su sombra, lo que, según la tradición, significa seis semanas más de invierno. La reacción fue la de siempre: algunos lo tomaron con humor, otros con resignación. Y aunque la historia nos dice que estas predicciones no son precisamente precisas, el cálculo no está tan lejos de la realidad astronómica.

Si contamos esas seis semanas desde el 2 de febrero, el resultado nos lleva directamente a la segunda mitad de marzo. Y ahí es donde entra en juego la ciencia, no la leyenda.

¿QUÉ ES EL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA?

La primavera astronómica comienza con el llamado equinoccio de primavera, también conocido como equinoccio vernal o equinoccio de marzo. Este fenómeno ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador de la Tierra.

En ese momento, el hemisferio norte —donde se encuentra Estados Unidos— no está inclinado ni hacia el Sol ni en sentido contrario. El resultado es algo muy concreto y fácil de entender: el día y la noche tienen casi la misma duración.

Mientras aquí comienza la primavera, en el hemisferio sur ocurre exactamente lo opuesto: empieza el otoño. Es un recordatorio claro de que las estaciones no dependen del clima diario, sino del movimiento del planeta.

ENTONCES, ¿CUÁNDO EMPIEZA LA PRIMAVERA EN 2026?

Llegamos ahora sí al dato clave. El primer día astronómico de la primavera en Estados Unidos en 2026 será el viernes 20 de marzo.

Ese día se produce el equinoccio de primavera, marcando oficialmente el cambio de estación para todo el hemisferio norte. No es una fecha elegida al azar ni una convención cultural: responde a la posición exacta del Sol respecto a la Tierra.

DATOS CLAVE PARA TENER EN CUENTA

Para quienes buscan la información clara y directa, estos son los puntos más importantes:

Fecha: viernes 20 de marzo de 2026

Evento astronómico: equinoccio de primavera

Región: hemisferio norte, incluido Estados Unidos

Duración del día y la noche: prácticamente iguales

PRIMAVERA ASTRONÓMICA VS. PRIMAVERA METEOROLÓGICA

Este es un detalle que suele generar confusión. Aunque la primavera astronómica comienza el 20 de marzo, la primavera meteorológica arranca antes: el 1 de marzo.

La diferencia es simple:

La astronómica se basa en la posición del Sol.

La meteorológica se organiza por meses completos para facilitar el análisis del clima.

Por eso, aunque el calendario meteorológico diga que la primavera ya empezó, el invierno astronómico todavía puede estar muy presente, especialmente en febrero.

¿QUÉ DICEN LOS METEORÓLOGOS SOBRE EL FINAL DEL INVIERNO?

Más allá de marmotas y tradiciones, los pronosticadores profesionales coinciden en algo importante: febrero suele seguir siendo un mes frío en gran parte del país. De hecho, junto con diciembre y enero, forma parte del llamado invierno meteorológico.

Según los expertos, el este de Estados Unidos todavía puede experimentar temperaturas frías, mientras que el oeste tiende a condiciones más templadas. Así que, si alguien busca señales tempranas de primavera, la ubicación también juega su papel.

LA MARMOTA COMO TRADICIÓN, NO COMO PRONÓSTICO

Conviene no perder de vista que el Día de la Marmota es, ante todo, una celebración cultural con raíces antiguas. Sus orígenes se remontan a tradiciones paganas y cristianas, como el Día de Santa Brígida, que luego fueron adaptadas por colonos alemanes.

Cuando esos colonos llegaron a América y no encontraron erizos —el animal original de la tradición— recurrieron a las marmotas. Con el tiempo, Punxsutawney Phil se convirtió en el protagonista indiscutido del ritual, celebrado cada año en Gobbler’s Knob.

Al final, la marmota puede ver o no su sombra, pero la primavera llega igual. Y en 2026, la ciencia marca una fecha clara: el 20 de marzo.

Así que, aunque todavía queden días fríos por delante, el reloj astronómico ya tiene marcada la cuenta regresiva. La primavera no depende de una predicción, sino del movimiento constante y preciso de la Tierra alrededor del Sol.

Punto clave Detalle Primer día astronómico de primavera Viernes 20 de marzo de 2026 Evento principal Equinoccio de primavera (equinoccio vernal o de marzo) Ubicación del Sol Directamente sobre el ecuador terrestre Región a la que aplica Hemisferio norte, incluido Estados Unidos Duración del día y la noche Prácticamente iguales Inicio primavera meteorológica 1 de marzo de 2026 Motivo de la diferencia de fechas Astronómica: posición del Sol; meteorológica: meses completos Tradición popular relacionada Día de la Marmota en Punxsutawney, Pensilvania (2 de febrero) Significado de la predicción 2026 Marmota ve su sombra: seis semanas más de invierno (tradición popular)

