Tener un día de descanso adicional en la semana siempre cae bien y qué mejor si se trata de un feriado oficial del que puede gozar todo el país. A poco de acabar el 2025, el calendario todavía marca un feriado para Estados Unidos en el penúltimo mes del año y aquí te explico cuál es el próximo para que planifiques con tiempo todo lo que podrás hacer. Además, te contaré qué se celebra y lo que encontrarás abierto y cerrado para que no te sorprendas si planeas salir, tomarte unas cortas vacaciones o realizar algún trámite de urgencia.

Cuándo es el próximo feriado en EE.UU. en 2025

Según el sitio web oficial del Gobierno de EE.UU. queda solo un feriado para este penúltimo mes del año:

Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day): se celebra el cuarto jueves del mes y este 2025 es el 27 de noviembre. Es uno de los feriados más grandes del país, dedicado a agradecer por lo recibido. Se celebra en familia con cenas tradicionales y marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

El Día de Acción de Gracias invita a reflexionar sobre el agradecimiento y el valor del tiempo compartido. (Foto: Drazen Zigic / iStock) / Drazen Zigic

Qué está abierto y cerrado durante el Día de Acción de Gracias

La nación liderada por Donald Trumo tiene un total de 11 feriados al año que buscan conmemorar acontecimientos importantes en la historia del país. Estas fechas también sirven para descansar, reflexionar y pasar el tiempo en familia; además, fueron aprobados por la Oficina de Administración de Personal (OPM por sus siglas en inglés) que indica que estos días traen el cierre de oficinas públicas y la suspensión de muchas actividades laborales en distintos sectores; sin embargo, la decisión de otorgar el día libre a los empleados depende de cada empleador, lo que significa que no todos los trabajadores disfrutan del descanso en estas fechas.

El Gobierno de EE.UU. señala en su sitio web que la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) protege el derecho de los trabajadores a recibir pago por horas extras o festivos según ciertos parámetros.

En las fechas marcadas por los festivos federales, las oficinas gubernamentales permanecen cerradas durante toda la jornada, así como las entidades bancarias, el Servicio Postal de Estados Unidos, la Reserva Federal y ciertos negocios del sector privado.

En cuanto a supermercados o tiendas, se realiza un cierre temporal o una pausa de 24 horas para permitir que los empleados disfruten de las festividades con sus familias, según Parade. Ante esto, los consumidores pueden anticipar sus compras en los horarios extendidos que ofrecerán en los días previos. Además, no te preocupes por perderte la gigantesca venta anual de Black Friday de tu tienda favorita, ya que muchas tendrán ofertas en línea y hasta con entrega gratuita.

Lista de tiendas que cierran en Día de Acción de Gracias:

Target

Walmart

Publix

Home Depot

Barnes & Noble

Best Buy

Kohl’s

Lowe’s

Sam’s Club

JCPenney

Macy’s

PetSmart

DSW

Academy Sports

BJ’s Warehouse

TJ Maxx

Menards

Petco

REI

Nordstrom

Ikea

GameStop

Ulta

Staples

Sur la Table

Qué tiendas suelen abrir en Día de Acción de Gracias o Thanksgiving

Si bien algunos usualmente abren sus puertas a pesar del feriado federal, aunque con horarios especiales, lo mejor siempre es consultar el horario del supermercado local antes de salir, según Today.

Whole Foods Market

Kroger

Albertsons

Ralphs

Wegmans

HEB

Sprouts Farmers Market

Safeway

Giant Food

Food Lion

Smith’s Food and Drug

Acme Markets

Shaw’s

King Soopers

Vons

Las empresas señalaron que los consumidores podrán anticipar sus compras mediante los horarios extendidos previos al feriado. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Feriados restantes en 2025

Navidad - Jueves 25 de diciembre. Festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús. Reúne a familias, promueve regalos y actividades comunitarias, y es fuertemente celebrada en la comunidad latina.

