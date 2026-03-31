Con la llegada de la Semana Santa en abril, hay una interrogante que muchos se hacen, en especial quienes radican en Estados Unidos: ¿cuándo es el próximo feriado en el país y qué estará abierto y qué cerrado en esa fecha? En estas jornadas especiales, no solo cambian los horarios de trabajo y estudio, sino también la atención en bancos, oficinas públicas, comercios y servicios esenciales, lo que puede afectar trámites, pagos y planes familiares. Por ello, es importante conocer con anticipación qué tipo de feriado se conmemora, si es federal o solo estatal, y cómo impacta en el funcionamiento del transporte, supermercados, centros comerciales y entidades gubernamentales. A continuación, todo lo que debes saber para organizar mejor tu agenda y evitar inconvenientes de último minuto.

¿QUÉ FECHAS DE SEMANA SANTA SON FERIADOS EN EE.UU.?

En Estados Unidos, ninguna fecha de la Semana Santa ha sido declarada feriado federal en 2026. Aunque en muchos países el Viernes Santo es un día no laborable o sin clases, esto no ocurre en la mayor parte del territorio estadounidense. ¿Por qué hablamos de “la mayor parte”? Porque, si bien no es un feriado a nivel federal, sí está reconocido como feriado estatal en algunos estados.

A continuación, los once estados donde el viernes 3 de abril, Good Friday, es feriado estatal:

Carolina del Norte Connecticut Dakota del Norte Delaware Hawái Indiana Kentucky Luisiana Nueva Jersey Tennessee Texas (en este estado el feriado es opcional)

El nombre “Good Friday” no alude a un viernes “feliz”, sino al sentido antiguo de “good” como “santo” (Foto: Freepik)

¿QUÉ ESTARÁ ABIERTO Y QUÉ CERRADO EN DICHOS ESTADOS CON FERIADO ESTATAL?

Al ser feriado estatal el 3 de abril (Good Friday), no cierra todo de forma uniforme, pero en los estados donde es feriado sí se observan patrones bastante claros.

Lo que suele estar cerrado

Oficinas estatales y locales: dependencias del gobierno estatal, cortes estatales, algunas oficinas municipales y DMV en esos estados normalmente no atienden público.

dependencias del gobierno estatal, cortes estatales, algunas oficinas municipales y DMV en esos estados normalmente no atienden público. Escuelas públicas: varios distritos escolares en esos estados dan el día libre a estudiantes y personal.

varios distritos escolares en esos estados dan el día libre a estudiantes y personal. Algunas oficinas privadas: ciertos despachos legales, pequeños negocios locales y empresas con fuerte tradición religiosa pueden cerrar o trabajar medio día por decisión propia.

Lo que suele permanecer abierto

Oficinas y servicios federales: como no es feriado federal, agencias del gobierno de EE.UU. y la mayoría de los servicios nacionales funcionan con normalidad.

como no es feriado federal, agencias del gobierno de EE.UU. y la mayoría de los servicios nacionales funcionan con normalidad. Bancos grandes y banca en línea: en general los bancos importantes siguen operando, aunque alguna sucursal específica podría ajustar horario. Los cajeros y la banca digital funcionan normalmente.

en general los bancos importantes siguen operando, aunque alguna sucursal específica podría ajustar horario. Los cajeros y la banca digital funcionan normalmente. USPS, UPS y FedEx: el correo y las paqueteras suelen mantener sus servicios y horarios habituales en Good Friday, salvo cambios puntuales según la zona.

el correo y las paqueteras suelen mantener sus servicios y horarios habituales en Good Friday, salvo cambios puntuales según la zona. Supermercados y tiendas: la mayoría de las cadenas grandes abre, aunque algunas pueden reducir horario según la comunidad local o la política de la empresa.

¿POR QUÉ GOOD FRIDAY NO ES FERIADO FEDERAL EN EE.UU.?

Según “Christian Holidays: Fact Sheet” del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el gobierno federal solo reconoce oficialmente a la Navidad como feriado nacional. El resto de las celebraciones cristianas quedan bajo decisión estatal o local.

Esto se debe a que la Navidad fue incorporada por ley en 1870 como uno de los primeros días festivos federales, inicialmente solo para los empleados públicos de Washington D.C., impulsada en buena medida por intereses comerciales que buscaban institucionalizar ciertas fechas en el calendario oficial.

En cambio, la posibilidad de declarar el Viernes Santo como feriado nacional ha enfrentado objeciones jurídicas. El estudio académico “The Constitutionality of the Good Friday Holiday”, de Justin Brookman, sostiene que este tipo de reconocimiento podría entrar en tensión con la Primera Enmienda, que impide al Estado favorecer una confesión religiosa.

Desde esa perspectiva, los críticos argumentan que otorgar estatus legal a una festividad exclusivamente cristiana podría interpretarse como una forma de que el gobierno “establece” o respalda el cristianismo. El propio análisis subraya que, a diferencia de otras fechas que han adquirido un componente cultural más amplio, el Viernes Santo conserva un carácter marcadamente religioso, lo que alimenta las dudas sobre si su oficialización implicaría un trato privilegiado hacia una fe en particular, publica La Nación.

El Viernes Santo se recuerda la muerte de Jesús (Foto: Pixabay)

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