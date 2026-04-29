Si siempre estás mirando el calendario para ver cuándo cae el próximo feriado en Estados Unidos, tenemos buenas noticias para ti: en mayo llega uno que, además, se convierte en fin de semana largo ideal para desconectarte de la rutina. Ya sea que quieras aprovecharlo para hacer una escapada, visitar a tu familia, avanzar con pendientes personales o simplemente maratonear tus series favoritas en casa, esta fecha puede convertirse en el descanso que estabas esperando. En esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre el próximo feriado federal.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS?

En Estados Unidos, el próximo feriado federal es el 25 de mayo por el Memorial Day (Día de los Caídos, en español). Debido a que cae lunes, se genera un puente o fin de semana largo porque habrá tres días de descanso, desde el sábado.

Se trata de una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar en EE.UU. el último lunes de mayo de cada año.

Vale recordar que hasta ahora, de los 11 feriado federales se han celebrado tres: Año Nuevo (1 de enero), Martin Luther King Day (19 de enero) y el Natalicio de George Washington, también conocido como Presidents’ Day (16 de febrero).

En resumen

Próximo feriado federal: lunes 25 de mayo

lunes 25 de mayo Fechas del puente por feriado: desde el sábado 23 de mayo al lunes 25 (tres días).

Muchas alistan sus agendas para ver qué actividades realizan en los feriados (Foto: Freepik)

¿QUÉ SE CONMEMORA EN EL MEMORIAL DAY?

Memorial Day es un feriado federal en EE.UU. que se celebra el último lunes de mayo y está dedicado a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas.

Originalmente surgió tras la Guerra Civil para recordar a los soldados caídos de la Unión americana, pero tras la Primera Guerra Mundial fue extendido para rendir homenaje a todos los soldados estadounidenses fallecidos en las guerras en las que participó ese país.

Actualmente, muchas personas acuden a los cementerios a visitar las tumbas de sus seres queridos, hayan pertenecido o no a las fuerzas armadas. Además, se ha consolidado como un día de reunión familiar y ocio, en el que es común salir de compras, ir a la playa o participar en actividades masivas a nivel nacional, como las 500 millas de Indianápolis, que se celebran cada año en esta fecha.

¿QUÉ CIERRA EN EL MEMORIAL DAY?

Los bancos no abrirán sus puertas el lunes 25 de mayo por el Memorial Day porque al prestar servicios que involucran a la Reserva Federal, que permanece cerrada durante los feriados federales, deben cerrar sus puertas.

Las entidades bancarias que no atenderán presencialmente son: Bank of America, Wells Fargo, Chase, Goldman Sachs, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Morgan Stanley, Truist Bank, PNC Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank, Compass, en otros.

Lo mismo pasará con las oficinas federales, por lo que sus empleados del gobierno tienen un día libre pagado y podrán disfrutar de este feriado. De igual forma, las oficinas de correo, la bolsa de valores y las escuelas.

Costco tampoco abrirá sus puertas el lunes 25, a diferencia de sus competidores. La cadena es una de las tiendas que observa más feriados en el año.

En feriados, las instituciones gubernamentales de Estados Unidos permanecen cerradas (Foto: Freepik)

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