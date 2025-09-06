El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado una cifra histórica: un estimado de $1.8 mil millones de dólares, con un valor en efectivo de aproximadamente $826.4 millones. Este premio se convierte en el segundo más grande en la historia de las loterías de Estados Unidos, solo superado por el récord de $2.04 mil millones ganado en noviembre de 2022. La cifra para el próximo sorteo de este sábado se ajustó al alza, alimentando aún más la expectativa de millones de jugadores que sueñan con cambiar sus vidas de la noche a la mañana.

El jackpot ha crecido de manera impresionante después de que nadie acertara la combinación ganadora en el sorteo del miércoles 3 de septiembre. A pesar de las difíciles probabilidades de 1 en 292.2 millones, el interés en el juego sigue aumentando con cada nuevo récord. El premio actual, que ya superó al de $1.76 mil millones de 2023, podría seguir incrementándose antes del sorteo de este sábado 6 de septiembre. ¿Cuándo es el próximo sorteo de la lotería Powerball? En este artículo responderemos esta interrogante al detalle.

El ganador del Powerball podría llevarse en efectivo una cifra millonaria del premio de 1.800 mil millones. Descubre cuánto dinero realmente recibe tras impuestos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball y cuál es el premio?

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre, justo después de las 11:00 p.m. ET. Los sorteos se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. El premio mayor para este sorteo se estima en $1,800 millones de dólares, una cifra que lo convierte en uno de los premios más grandes en la historia de la lotería en Estados Unidos.

¿Cómo se juega al Powerball y cuánto cuesta un boleto?

Para jugar Powerball, solo necesitas comprar un boleto por $2 dólares. Puedes encontrar los boletos en gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia en 45 estados de EE. UU., además de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el Distrito de Columbia. Para jugar, debes seleccionar cinco números de bolas blancas del 1 al 69 y un número de bola roja, conocido como Powerball, del 1 al 26. Si prefieres que el sistema elija los números por ti, puedes optar por la opción de “Quick Pick”.

¿Qué es la opción “Power Play” y cómo funciona?

Por un costo adicional de $1 dólar, puedes agregar la opción “Power Play” a tu boleto. Esta opción te permite multiplicar tus premios no acumulativos por 2X, 3X, 4X, 5X o hasta 10X. El multiplicador se elige al azar antes de cada sorteo. Esto puede aumentar significativamente las ganancias si aciertas alguno de los premios secundarios, aunque no afecta al premio mayor.

El sorteo del Powerball del sábado 06 de septiembre 2025 reveló a su ganador. Conoce los números premiados y el monto del jackpot histórico en Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones. Aunque es un desafío muy grande, las probabilidades generales de ganar cualquier tipo de premio son de 1 en 24.87. Por ejemplo, las probabilidades de ganar el premio de $1 millón al acertar las cinco bolas blancas son de 1 en 11.688.053.

¿Cuáles han sido los 10 premios más grandes de Powerball?

Aquí te presentamos un listado con los 10 premios más grandes en la historia de la lotería Powerball:

$2,040 millones – 7 de noviembre de 2022

$1,800 millones – 6 de septiembre de 2025 (estimado)

$1,765 millones – 11 de octubre de 2023

$1,586 millones – 13 de enero de 2016

$1,326 millones – 6 de abril de 2024

$1,080 millones – 19 de julio de 2023

$842.4 millones – 1 de enero de 2024

$768.4 millones – 27 de marzo de 2019

$758.7 millones – 23 de agosto de 2017

$754.6 millones – 6 de febrero de 2023