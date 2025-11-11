Tras conmemorar el Día de los Veteranos, los estadounidenses ya se preparan para su próxima gran celebración. Con el aroma del otoño en el aire y las familias planificando reuniones, llega una de las fechas más emblemáticas del año, donde la gratitud y la unión son las verdaderas protagonistas. Se trata de un momento donde el país entero se detiene para compartir, agradecer y disfrutar de una tradición que combina historia, familia y una buena mesa.

El siguiente feriado en Estados Unidos tras el Día de los Veteranos es el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) , que en 2025 se celebrará el jueves 27 de noviembre . Este día marca el inicio de la temporada festiva que culmina con la Navidad y el Año Nuevo, y es uno de los pocos feriados nacionales donde prácticamente todo el país hace una pausa total.

Este es uno de los días festivos más importantes para los estadounidenses y es considerado un día para celebrar en familia (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS?

El Día de Acción de Gracias es una festividad profundamente arraigada en la cultura estadounidense. Su origen se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth compartieron una comida con los pueblos indígenas wampanoag para agradecer la cosecha del año. Con el tiempo, la tradición evolucionó hasta convertirse en una fecha nacional, declarada oficialmente feriado por el presidente Abraham Lincoln en 1863.

Hoy, el Día de Acción de Gracias se celebra con reuniones familiares, grandes cenas y un ambiente de gratitud. El pavo asado es el protagonista indiscutible de la mesa, acompañado de puré de papas, salsa de arándanos y pastel de calabaza. Más allá de la comida, el día se asocia con la reflexión sobre lo que se tiene y el valor de compartir con los demás.

En todo el país, las ciudades se llenan de desfiles, siendo el de Macy’s en Nueva York el más famoso, seguido por partidos de fútbol americano que forman parte de la tradición moderna. Muchas familias también dedican parte del día a colaborar en comedores comunitarios o realizar donaciones para ayudar a quienes más lo necesitan.

Cabe mencionar que el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias es conocido como Black Friday, el día de mayores descuentos del año, que marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas. Tiendas físicas y en línea ofrecen ofertas masivas, convirtiendo la jornada en un fenómeno económico y cultural.

El cuarto jueves de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿SE PAGAN LOS DÍAS FESTIVOS EN ESTADOS UNIDOS?

El gobierno de Estados Unidos explica en su portal oficial que la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) establece las reglas sobre el pago de horas extra y trabajo en días festivos bajo ciertos criterios.

En general, la compensación por trabajar en feriados no es obligatoria, ya que queda a discreción del empleador ofrecer o no ese beneficio. Según la normativa, no se requiere el pago adicional por laborar en días festivos o fines de semana, a menos que las horas trabajadas excedan las 40 semanales, salvo en casos específicos contemplados por la ley.

En otras palabras, si un empleado trabaja durante un feriado o fin de semana, la ley no obliga al empleador a otorgar una remuneración extra, a menos que se trate de horas extraordinarias o de una política interna de la empresa.

