En Estados Unidos, hablar de ciudadanía por nacimiento no es un debate técnico más: es tocar una de las columnas que han marcado la historia del país y la vida diaria de millones de familias hispanas desde hace más de un siglo. Es el mismo principio que ha permitido que tantos niños nacidos en hospitales de lugares como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles o Chicago sean automáticamente ciudadanos, aunque sus padres hayan llegado como indocumentados o con una visa temporal. Ahora, esa regla que muchos daban por segura está en el centro de una batalla legal que se sigue muy de cerca en comunidades latinas, en grupos de defensa de inmigrantes y en hogares donde hay padres que todavía están arreglando papeles mientras crían hijos nacidos aquí. En estos días, la conversación se ha intensificado porque el futuro de ese derecho podría cambiar dependiendo de lo que decida la justicia en Washington, y lo que se resuelva no se quedará solo en los libros de derecho: puede impactar trámites, planes de estudio, acceso a beneficios y la sensación de estabilidad de toda una generación

Te lo explico como si lo estuviéramos conversando con calma, sentados en la cocina de cualquier casa latina en EE. UU.: todo gira alrededor de un caso que ya llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que podría redefinir lo que significa nacer en territorio estadounidense. Para miles de familias, especialmente migrantes, esto no es teoría ni discurso político, es algo que podría afectar directamente el estatus de sus hijos ciudadanos, los llamados “anchor babies” por algunos sectores, aunque muchas organizaciones rechazan ese término por considerarlo despectivo.

Si avanza la propuesta de la administración de Donald Trump, los futuros niños de padres indocumentados podrían no obtener la ciudadanía estadounidense (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ES LA AUDIENCIA CLAVE?

La fecha que hay que marcar en el calendario es bastante clara, porque a partir de ahí se acelera todo el proceso. Los jueces de la Corte Suprema escucharán los argumentos en: Miércoles 1 de abril de 2026.

Ese día se llevará a cabo la audiencia oral del caso Trump v. Barbara, donde ambas partes expondrán sus argumentos frente a los magistrados en Washington, D.C., mientras afuera se esperan protestas, conferencias de prensa y la atención de medios nacionales, incluidos muchos dirigidos al público hispano.

CRONOGRAMA DEL CASO SOBRE CIUDADANÍA POR NACIMIENTO

Etapa del proceso Fecha clave en 2026 Audiencia oral ante la Corte Suprema Miércoles 1 de abril de 2026 Posible decisión final Finales de junio de 2026

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ LA DECISIÓN?

Después de la audiencia, no hay una respuesta inmediata: la Corte Suprema de los Estados Unidos suele tomarse varias semanas para deliberar y redactar sus opiniones. No es como un juicio de televisión donde el veredicto sale al final del día.

Lo que se espera:

El fallo final podría conocerse a finales de junio de 2026.

Esto coincide con el cierre del periodo anual del tribunal.

Ese margen de tiempo es clave, porque durante esos meses los jueces analizan precedentes, interpretaciones constitucionales y las implicancias prácticas de su decisión: cómo impactaría a agencias federales, a hospitales, a oficinas de registro civil y, en la vida diaria, a padres que hoy confían en que sus hijos nacidos aquí seguirán siendo ciudadanos sin cuestionamientos.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EXACTAMENTE?

El centro del debate es la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. Es la misma enmienda que muchas organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes citan constantemente cuando explican por qué los bebés nacidos en EE. UU., sin importar el estatus migratorio de sus padres, obtienen automáticamente la ciudadanía.

El argumento impulsado por el entorno de Donald Trump plantea algo distinto:

La frase “bajo la jurisdicción” debería interpretarse como lealtad política plena.

Según esta visión, hijos de padres indocumentados, con visas temporales o incluso ciertos tipos de estatus migratorio no permanente, no cumplirían ese requisito.

Mientras tanto, quienes se oponen sostienen que esto rompe con precedentes históricos, especialmente el caso:

United States v. Wong Kim Ark, una decisión de fines del siglo XIX que ha sido la base de la ciudadanía por nacimiento tal como la conocemos hoy.

Para abogados de inmigración, clínicas legales de universidades y organizaciones comunitarias latinas, la gran preocupación es que, si se cambia esa lectura de la 14ª Enmienda, se abra la puerta a un sistema más restrictivo y difícil de navegar, especialmente para familias que ya viven entre turnos de trabajo, trámites de migración y horarios escolares.

POSIBLES EFECTOS SI CAMBIA LA LEY

Aquí es donde el tema se vuelve más tangible para la comunidad hispana en EE. UU. Si la Corte falla a favor de limitar la ciudadanía por nacimiento, podríamos ver cambios inmediatos en cómo se maneja algo tan cotidiano como el nacimiento de un bebé en un hospital de barrio.

Impactos posibles:

Hospitales tendrían que verificar el estatus migratorio de los padres con más detalle al momento del parto.

Se modificaría la emisión de certificados de nacimiento y podría sumarse más burocracia en estados con alta población latina como California, Texas, Florida, Nueva York o Nevada.

Podría surgir una generación de niños sin nacionalidad clara o con procesos mucho más largos y complejos para obtener documentos.

Familias mixtas (padres sin papeles, hijos ciudadanos) podrían enfrentar aún más incertidumbre sobre el futuro migratorio de sus hijos.

En cambio, si el tribunal rechaza la propuesta, todo seguiría igual: la ciudadanía por nacimiento continuaría vigente en todo Estados Unidos, y los bebés nacidos en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres, seguirían recibiendo su certificado de nacimiento y su número de Seguro Social como hasta ahora.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está impulsando la medida de eliminar la ciudadanía por nacimiento (Foto: EFE) / WILL OLIVER / POOL

LO IMPORTANTE POR AHORA

Mientras no haya una decisión oficial de la Corte Suprema, hay algo que no cambia:

La ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho garantizado bajo la interpretación vigente de la 14ª Enmienda.

Cualquier bebé nacido en EE. UU. continúa siendo ciudadano automáticamente, incluso si sus padres son indocumentados o están en proceso de regularizar su situación.

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