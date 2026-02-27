La llegada de la Semana Santa siempre despierta un gran interés en Estados Unidos, ya sea por su significado religioso o porque representa una oportunidad ideal para planificar un descanso en familia. Sin embargo, al no ser una festividad con fecha fija, muchos ciudadanos tienen la duda de cuándo se celebrará este 2026. Además, la declaración del Viernes Santo como feriado varía significativamente en cada región del país. Por consecuente, te invito a leer esta nota con el propósito de que descubras las fechas clave de este año y verifiques si tu jurisdicción reconoce esta jornada como un día libre.

La celebración religiosa representa una gran ocasión para que las familias estadounidenses conmemoren la memoria de Jesucristo; además, tendrán el tiempo suficiente para disfrutar en unión mediante un viaje, realizando compras u otras actividades recreativas.

Muchos ciudadanos de EE.UU. aprovechan esta semana para conmemorar la memoria de Jesucristo. (Crédito: AFP)

Cuándo se celebrará Semana Santa en EE.UU. durante este 2026

Para el presente año, el calendario litúrgico de Semana Santa ya está definido, iniciando el 29 de marzo con el Domingo de Ramos. El periodo festivo incluirá el Jueves Santo y el Viernes Santo, los días 2 y 3 de abril respectivamente, para finalizar oficialmente con la celebración del Domingo de Resurrección el 5 de abril.

Te mencionaré que el día de celebración inicial de Semana Santa varía anualmente debido a que se rige por el ciclo anual, fijándose específicamente para el domingo siguiente a la primera luna llena que surge tras el equinoccio de primavera.

La Semana Santa para este 2026 iniciará este 29 de marzo con el Domingo de Ramos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los estados donde el Viernes Santo puede ser feriado estatal

Es importante que sepas que no existe un feriado nacional por esta celebración religiosa, aunque hay estados que reconocen el Viernes Santo como una jornada de descanso oficial para los trabajadores públicos. Eso sí, esto puede variar dependiendo del tipo de trabajador; por ello, te presentaré el listado de las jurisdicciones donde se evalúa el Viernes Santo como feriado estatal:

Texas: es feriado oficial para aquellos que trabajen en alguna entidad del estado.

es feriado oficial para aquellos que trabajen en alguna entidad del estado. Florida: no es feriado estatal obligatorio, aunque diversos condados y distritos escolares no brindarán servicio.

no es feriado estatal obligatorio, aunque diversos condados y distritos escolares no brindarán servicio. Carolina del Norte: las oficinas públicas no trabajarán durante este día.

las oficinas públicas no trabajarán durante este día. Dakota del Norte: se determinó este Viernes Santo como feriado estatal.

se determinó este Viernes Santo como feriado estatal. Tennessee: los empleados del gobierno disfrutarán de este feriado estatal.

los empleados del gobierno disfrutarán de este feriado estatal. Kentucky: la fecha se encuentra incluida como feriado a nivel estatal.

la fecha se encuentra incluida como feriado a nivel estatal. Luisiana: la jornada se presenta como un feriado de carácter estatal, aunque la suspensión de actividades dependerá de cada entidad pública.

la jornada se presenta como un feriado de carácter estatal, aunque la suspensión de actividades dependerá de cada entidad pública. Indiana: será feriado estatal.

será feriado estatal. Nueva Jersey: la jornada se ha declarado como feriado estatal.

