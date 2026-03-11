La primavera está a punto de llegar a Nueva York, y con ella uno de los espectáculos naturales más esperados por residentes y visitantes: la floración de los cerezos o sakuras. Cada año, miles de personas recorren los senderos de Central Park en busca de los famosos pétalos rosados que transforman el parque en un paisaje digno de postal. Pero como este fenómeno dura pocos días, acertar con el momento exacto puede ser complicado. Por eso, la Central Park Conservancy creó una herramienta digital que permite seguir en tiempo real el estado de los cerezos del parque, ayudando a quienes quieren verlos en su mejor momento.

Aunque la temporada de 2026 aún está en su fase previa, los expertos anticipan que las primeras flores de las variedades Yoshino y Kwanzan comenzarán a aparecer hacia finales de marzo. Esto marca el inicio del período de observación que cada año atrae a fotógrafos, turistas y neoyorquinos que esperan capturar la imagen perfecta de la primavera.

Un mapa interactivo para seguir la floración

La herramienta desarrollada por la Central Park Conservancy funciona como un rastreador interactivo de cerezos. En lugar de depender de guías estáticas o estimaciones generales, el mapa monitorea cientos de árboles en tiempo real dentro de Central Park.

Cada zona del parque aparece clasificada en tres etapas clave:

Pre-Peak : los árboles aún no han alcanzado su máximo florecimiento.

: los árboles aún no han alcanzado su máximo florecimiento. Peak : los cerezos están completamente florecidos.

: los cerezos están completamente florecidos. Post-Peak: las flores comienzan a caer y el espectáculo llega a su fin.

Esta información permite planificar la visita con mayor precisión, especialmente porque la floración completa suele durar apenas entre cinco y siete días.

El mapa está disponible en: https://www.centralparknyc.org/cherry-blossoms

Los mejores lugares para ver los cerezos en Central Park

Una vez que el mapa se actualice con los datos de la temporada 2026, ofrecerá reportes en vivo de algunos de los puntos más icónicos del parque:

🌸 The Reservoir (lado oeste y este): Aquí se encuentran muchas de las variedades Yoshino y Kwanzan, conocidas por sus espectaculares flores rosadas.

🌸 Cherry Hill: Ubicado cerca de la calle 72, es famoso por su impresionante dosel de pétalos que forma una especie de “nube rosa” sobre los visitantes.

🌸 Pilgrim Hill: Un lugar ideal para ver los primeros cerezos de la temporada y disfrutar de un picnic primaveral.

🌸 Sheep Meadow y The Great Lawn: Perfectos para fotografías panorámicas, donde los árboles florecidos contrastan con el skyline de Manhattan.

Cuándo suele ocurrir la floración

En general, los cerezos en Nueva York comienzan a florecer a finales de marzo, mientras que el momento de mayor esplendor suele llegar entre mediados y finales de abril. Sin embargo, factores como la temperatura, las lluvias o incluso una ola de calor pueden adelantar o retrasar este calendario natural.

Por esa razón, el rastreador digital se ha convertido en una herramienta clave para quienes no quieren perderse el espectáculo.

Por qué este mapa es tan útil

Una de las ventajas más interesantes del mapa es que identifica las variedades específicas de cerezos en cada zona del parque. Esto permite diferenciar entre:

Yoshino : flores más delicadas y claras, que suelen inaugurar la temporada.

: flores más delicadas y claras, que suelen inaugurar la temporada. Kwanzan: flores más densas y rosadas que aparecen más tarde, generalmente en abril.

Con esta información, los visitantes pueden decidir cuándo y dónde ir, dependiendo del tipo de floración que quieran ver.

La temporada de cerezos es uno de los momentos más fotogénicos del año en Nueva York, pero también uno de los más fugaces. En pocos días, los pétalos que cubren los árboles terminan formando una especie de “nieve rosa” sobre los caminos del parque.

