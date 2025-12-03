Comenzó diciembre y todos realizan sus preparativos para las fiestas navideñas: salir de viaje o paseo, programar reuniones o visitas familiares, o simplemente descansar. Cual sea la opción que elijas, si tienes hijos de seguro estás preguntándote cuándo saldrá de vacaciones de invierno. Tomando en cuenta que las instituciones educativas cierran sus actividades académicas en esta temporada, te damos a conocer qué fecha exacta estará libre tu menor.

Las clases escolares se suspenderán por vacaciones de invierno en EE.UU. (Foto: Pixabay)

LAS FECHAS QUE HAY CIERRE DE COLEGIOS

Aunque algunas escuelas estadounidenses comenzaron a anunciar el cierre de sus actividades académicas, no todas culminan sus clases al mismo tiempo, por lo que deberás consultar en cada institución educativa cuándo es la fecha exacta.

A continuación, la información del cierre de colegios en algunos estados este mes de diciembre:

Estados Culminan las clases Retoman las clases Alaska 25 de diciembre 9 de enero Texas (según el calendario B) 21 de diciembre 8 de enero California 25 de diciembre 2 de enero Montana 22 de diciembre 1 de enero

Vale precisar que el jueves 25 de diciembre es feriado federal en Estados Unidos, por lo que no solamente los colegios, sino diversos establecimientos e instituciones permanecerán cerradas.

CIERRE DE COLEGIOS POR MAL CLIMA

Adicional a ello, desde fines de noviembre se emitieron alertas por el mal clima, lo que ha llevado a recomendar la suspensión de clases escolares y universitarias. Por tal motivo, es importante consultar la información que proporcione el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que es parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Por ejemplo, se anunció para este 3 de diciembre una alerta de tormenta invernal en varios estados, lo que provocó la suspensión de clases en varios colegios en estados como Massachusetts, Nuevo Hampshire, Pensilvania, Virginia, Connecticut, Michigan y Nueva York.

Así que como padres debe estar atento a las alertas climáticas que pondría en riesgo la integridad de sus hijos.

Falta poco para el inicio de las vacaciones escolares de invierno 2025 en Estados Unidos (Foto: Pixabay)

