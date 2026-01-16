La suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países ha causado muchísima incertidumbre entre los afectados, pues, por ahora, es de carácter indefinido, sujeta a una futura revisión por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta pausa se enmarca en una política más estricta sobre la llamada regla de “carga pública”, que busca frenar la inmigración de personas que, a juicio de las autoridades, podrían depender de ayudas del gobierno federal en el futuro. Para muchas familias hispanas que viven en Estados Unidos —desde quienes trabajan en construcción en Houston o en restaurantes en Nueva York, hasta quienes hacen turnos dobles en Los Ángeles o Chicago— este anuncio reaviva la preocupación sobre si podrán reunificarse con sus padres, hijos o hermanos en los próximos meses, especialmente cuando el clima político migratorio se siente cada vez más tenso bajo la actual administración de Donald Trump. En redes sociales y grupos comunitarios, desde chats de WhatsApp de la parroquia hasta foros en Facebook de latinos en Miami o Dallas, el tema ya se discute con intensidad, muchas veces mezclado con rumores y desinformación, lo que hace aún más necesario aclarar con calma qué cambia, a quiénes afecta y qué trámites siguen funcionando con normalidad.

Por eso resulta clave explicar, paso a paso y en un lenguaje sencillo, qué implica la suspensión del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, cuándo comienza exactamente y qué alcance real tiene la medida anunciada por las autoridades estadounidenses.

Gracias a la visa, un ciudadano extranjero puede entrar y permanecer en un país por un tiempo y motivo determinados (Foto: Freepik)

UNA ORDEN DIRECTA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que pausará la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una revisión de sus procedimientos para evaluar quién podría ser considerado una “carga pública”. La instrucción fue enviada a embajadas y consulados mediante un cable de noviembre, que endureció los criterios sobre salud, situación económica, nivel educativo y capacidad de autosuficiencia de los solicitantes.

Esta decisión se alinea con la línea migratoria de la administración de Donald Trump, que insiste en que los nuevos residentes permanentes deben demostrar que no dependerán de programas de asistencia pública en Estados Unidos. Bajo este enfoque, las autoridades han dejado claro que utilizarán su autoridad legal para declarar inadmisibles a quienes consideren que podrían apoyarse en beneficios del gobierno, reforzando así una visión más restrictiva de la inmigración legal.

LISTA COMPLETA DE PAÍSES AFECTADOS

De acuerdo con información difundida por agencias y medios estadounidenses, la suspensión alcanza a solicitantes de los siguientes países:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia

Brasil

Birmania

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Congo

Cuba

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiji

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Costa de Marfil

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Macedonia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen​

Como se aprecia, la lista incluye países de América Latina, África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este, muchos de los cuales tienen comunidades ya establecidas en ciudades estadounidenses con alta presencia latina como Miami, Nueva York, Houston o Los Ángeles.

FECHA CLAVE: ¿CUÁNDO COMIENZA LA SUSPENSIÓN?

Uno de los puntos más importantes es el calendario. La suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de estos 75 países comenzará el 21 de enero de 2026, fecha a partir de la cual los consulados dejarán de emitir decisiones favorables en nuevos casos de residencia permanente de estas nacionalidades, mientras se revisan los criterios internos. En algunos casos, las autoridades han señalado que los solicitantes podrán seguir presentando documentación o asistir a entrevistas, pero la aprobación quedará en pausa hasta que termine la revisión de la política.

No se trata de un cierre formal del sistema de inmigración, sino de un congelamiento administrativo en la emisión de visas de inmigrante que, según el propio Departamento de Estado, podría levantarse o modificarse tras la revisión de los procedimientos de “carga pública”. Sin embargo, al no haberse fijado una fecha de finalización, la pausa tiene, en los hechos, un carácter indefinido, lo que genera incertidumbre entre familias que viven en estados como California, Texas, Florida, Nueva Jersey o Illinois, donde la migración forma parte del día a día comunitario.

VISAS QUE QUEDAN FUERA DEL CONGELAMIENTO

Un punto esencial para evitar confusiones: esta medida no afecta a las visas no inmigrantes. Es decir, las visas temporales de turismo, negocios, estudios u otros propósitos (como las categorías B1/B2, F1 o ciertas visas de trabajo) seguirán tramitándose de manera regular, aunque con mayor escrutinio bajo la regla de “carga pública”. La propia comunicación oficial ha reiterado que la pausa aplica al procesamiento de documentación de inmigrante, no a los temporales.

Este grupo de visas temporales representa la mayoría de las solicitudes que reciben las oficinas consulares de Estados Unidos en el mundo, por lo que el impacto directo de la suspensión se concentra en quienes buscan la residencia permanente. Para muchos hispanohablantes que residen en Estados Unidos y planeaban traer a un familiar de forma definitiva, esto significa revisar sus expectativas y, en algunos casos, evaluar si una visita temporal sigue siendo viable mientras se aclara el panorama.

UN ESCENARIO DE MAYOR DEMANDA A FUTURO

Además, se espera que la demanda de visas temporales aumente en los próximos años, en parte porque Estados Unidos será anfitrión o coanfitrión de eventos de gran escala como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que atraerán a millones de visitantes internacionales. El Mundial se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá, con la mayoría de los partidos en once ciudades estadounidenses, mientras que la ciudad de California se prepara para recibir de nuevo a los Juegos Olímpicos, algo que ya se comenta en comunidades latinas desde el Downtown angelino hasta el Valle de San Fernando.

Este contexto puede traducirse en más solicitudes de visas de turismo y negocios, mayor presión sobre los consulados y posibles tiempos de espera más largos para ciertos trámites, especialmente en países donde ya hay alta demanda. Para las familias hispanas que planean viajes para ver partidos del Mundial o visitar parientes durante esos eventos, será clave anticiparse, revisar fechas y no dejar las solicitudes para último minuto, tal como recomiendan abogados migratorios consultados por medios estadounidenses.

¿QUÉ CONVIENE TENER EN CUENTA DESDE AHORA?

Para quienes pertenecen a uno de los 75 países afectados y estaban considerando iniciar un trámite de visa de inmigrante, lo más sensato es mantenerse informados a través de los canales oficiales del Departamento de Estado y de los consulados estadounidenses, así como consultar con abogados o asesores migratorios acreditados en Estados Unidos. En temas migratorios, los detalles, las fechas y la categoría exacta de la visa hacen toda la diferencia, especialmente en un entorno regulatorio que cambia con rapidez.

Entender con precisión cuándo inicia la suspensión, a qué países y tipos de visas aplica, y qué trámites siguen funcionando, permite tomar decisiones con más claridad y reducir el espacio para rumores o estafas que se aprovechan de la incertidumbre. En un tema tan sensible como la migración hacia Estados Unidos, contar con información verificada es siempre el primer paso antes de cualquier decisión.

Las políticas migratorias en Estados Unidos se han endurecido desde que Donald Trump llegó al poder (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!